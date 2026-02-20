Сбер и CHANGAN объединяют усилия: чем они порадуют клиентов?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

20 февраля 2026, 20:54

CHANGAN и Сбербанк подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России

CHANGAN и Сбербанк подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России

Сбер и CHANGAN объединяют усилия: чем они порадуют клиентов?

CHANGAN и Сбербанк подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России

CHANGAN и Сбербанк объявили о начале стратегического партнерства, которое может изменить рынок автокредитования и цифровых продаж в России. Компании планируют совместно разрабатывать новые финансовые продукты и внедрять современные технологии.

CHANGAN и Сбербанк объявили о начале стратегического партнерства, которое может изменить рынок автокредитования и цифровых продаж в России. Компании планируют совместно разрабатывать новые финансовые продукты и внедрять современные технологии.

CHANGAN и Сбербанк официально объявили о начале стратегического партнерства, которое может заметно повлиять на российский автомобильный рынок. Как сообщает abiznews, стороны подписали соглашение о намерениях, определяющее основные направления долгосрочного сотрудничества. В центре внимания - развитие совместных проектов в финансовой и автомобильной сферах, а также внедрение новых цифровых сервисов для покупателей.

В рамках соглашения компании намерены объединить свои сильные стороны: экспертизу CHANGAN в производстве и дистрибуции автомобилей и технологические возможности Сбера в области финансовых услуг и цифровых платформ. Одним из ключевых направлений станет развитие онлайн-продаж автомобилей CHANGAN через экосистему Сбера, включая популярный сервис СберАвто. Это позволит клиентам выбирать и приобретать автомобили, не выходя из дома, а также получать доступ к эксклюзивным предложениям и программам.

Еще одним важным аспектом партнерства станет создание совместных финансовых продуктов. Речь идет о разработке специальных кредитных и страховых программ, которые будут доступны только для покупателей автомобилей CHANGAN. По мнению участников рынка, такие предложения способны сделать покупку нового автомобиля более доступной и выгодной для широкой аудитории.

Особое внимание уделяется внедрению технологических инноваций. Компании планируют использовать искусственный интеллект для персонализации сервисов, оптимизации клиентского пути и повышения качества обслуживания. Это может привести к появлению новых цифровых инструментов, которые упростят процесс выбора, покупки и владения автомобилем.

В числе других направлений сотрудничества - корпоративные проекты, совместные маркетинговые активности и обмен опытом в области управления бизнес-процессами. Представители обеих компаний подчеркивают, что партнерство открывает новые горизонты для развития и позволяет быстрее реагировать на изменения рынка.

Исполнительный директор «Чанъань Моторс Рус» Александр Кулагин отметил, что CHANGAN уже занимает лидирующие позиции среди китайских автопроизводителей и демонстрирует устойчивый рост в России. По его словам, альянс со Сбером - это логичный шаг для дальнейшего расширения присутствия бренда и внедрения современных сервисов для клиентов.

Со стороны Сбербанка соглашение подписал директор департамента «Занять и сберегать» Сергей Широков. Он подчеркнул, что обе компании активно инвестируют в развитие мультисервисных платформ и технологий, что позволяет предлагать клиентам новые возможности и делать продукты более доступными.

Упомянутые марки: Changan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган

Похожие материалы Чинган

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Ростов-на-Дону Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться