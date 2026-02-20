Сбер и CHANGAN объединяют усилия: чем они порадуют клиентов?

20 февраля 2026, 20:54
CHANGAN и Сбербанк подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России
CHANGAN и Сбербанк объявили о начале стратегического партнерства, которое может изменить рынок автокредитования и цифровых продаж в России. Компании планируют совместно разрабатывать новые финансовые продукты и внедрять современные технологии.
CHANGAN и Сбербанк официально объявили о начале стратегического партнерства, которое может заметно повлиять на российский автомобильный рынок. Как сообщает abiznews, стороны подписали соглашение о намерениях, определяющее основные направления долгосрочного сотрудничества. В центре внимания - развитие совместных проектов в финансовой и автомобильной сферах, а также внедрение новых цифровых сервисов для покупателей.
В рамках соглашения компании намерены объединить свои сильные стороны: экспертизу CHANGAN в производстве и дистрибуции автомобилей и технологические возможности Сбера в области финансовых услуг и цифровых платформ. Одним из ключевых направлений станет развитие онлайн-продаж автомобилей CHANGAN через экосистему Сбера, включая популярный сервис СберАвто. Это позволит клиентам выбирать и приобретать автомобили, не выходя из дома, а также получать доступ к эксклюзивным предложениям и программам.
Еще одним важным аспектом партнерства станет создание совместных финансовых продуктов. Речь идет о разработке специальных кредитных и страховых программ, которые будут доступны только для покупателей автомобилей CHANGAN. По мнению участников рынка, такие предложения способны сделать покупку нового автомобиля более доступной и выгодной для широкой аудитории.
Особое внимание уделяется внедрению технологических инноваций. Компании планируют использовать искусственный интеллект для персонализации сервисов, оптимизации клиентского пути и повышения качества обслуживания. Это может привести к появлению новых цифровых инструментов, которые упростят процесс выбора, покупки и владения автомобилем.
В числе других направлений сотрудничества - корпоративные проекты, совместные маркетинговые активности и обмен опытом в области управления бизнес-процессами. Представители обеих компаний подчеркивают, что партнерство открывает новые горизонты для развития и позволяет быстрее реагировать на изменения рынка.
Исполнительный директор «Чанъань Моторс Рус» Александр Кулагин отметил, что CHANGAN уже занимает лидирующие позиции среди китайских автопроизводителей и демонстрирует устойчивый рост в России. По его словам, альянс со Сбером - это логичный шаг для дальнейшего расширения присутствия бренда и внедрения современных сервисов для клиентов.
Со стороны Сбербанка соглашение подписал директор департамента «Занять и сберегать» Сергей Широков. Он подчеркнул, что обе компании активно инвестируют в развитие мультисервисных платформ и технологий, что позволяет предлагать клиентам новые возможности и делать продукты более доступными.
