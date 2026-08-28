Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дмитрий Новиков

28 августа 2026, 10:01

Changan Lamore почти исчез с рынка: продажи упали до минимума

Changan Lamore почти исчез с рынка: продажи упали до минимума

Почему популярная модель внезапно оказалась вне интереса покупателей

Changan Lamore почти исчез с рынка: продажи упали до минимума

Changan Lamore неожиданно оказался на грани исчезновения. Продажи резко снизились. Дилеры бренда настроены оптимистично и готовятся к переменам. Что ждет модель дальше - читайте в материале.

Changan Lamore неожиданно оказался на грани исчезновения. Продажи резко снизились. Дилеры бренда настроены оптимистично и готовятся к переменам. Что ждет модель дальше - читайте в материале.

В июле 2026 года российский рынок автомобилей столкнулся с неожиданным явлением: лифтбек Changan Lamore практически исчез из статистики продаж, выяснил портал Китайские автомобили, ознакомившись со статистикой Автостат-Инфо. За месяц был зарегистрирован лишь один экземпляр, что стало тревожным сигналом для поклонников марки. Несмотря на то, что с начала года удалось реализовать 395 машин, текущая ситуация указывает на серьезные трудности для модели.

Причины столь резкого падения интереса к Lamore кроются в изменениях внутри бренда и общей рыночной обстановке. Пока конкуренты, такие как южнокорейская Kia, находят способы увеличивать поставки и поддерживать спрос, Changan Lamore оказался в тени. Дилеры перестали активно продвигать автомобиль, а покупатели все чаще выбирают альтернативные варианты, не видя в Lamore уникальных преимуществ.

Технически модель оснащена полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 166 л. с., работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями. Это стандартное решение для современных китайских автомобилей, обеспечивающее достойную динамику и передний привод. Однако стоимость, стартующая от 2 789 900 рублей, стала серьезным барьером для многих потенциальных владельцев. В условиях роста цен даже на гибридные автомобили, конкуренция за внимание покупателей усилилась.

Еще одним фактором стало ожидание обновления модели. По информации Pravda.Ru, Changan готовит ребрендинг: Lamore перейдет в линейку Uni и получит новое имя Uni-L. Пока автомобили под новым названием не поступили в массовую продажу, текущая версия фактически оказалась вне поля зрения покупателей. Это привело к тому, что дилеры распродают остатки, а покупатели с осторожностью относятся к покупке редкой модели, опасаясь проблем с перепродажей и дефицитом кузовных деталей.

С технической точки зрения, Lamore не выделяется среди конкурентов, а редкость модели может создать сложности при обслуживании. Хотя основные агрегаты унифицированы с другими автомобилями Changan, кузовные элементы могут стать труднодоступными. Эксперты советуют внимательно проверять историю обслуживания при покупке таких машин, чтобы избежать юридических и технических рисков.

В целом, ситуация с Changan Lamore наглядно демонстрирует, как быстро рыночные тенденции и внутренние решения бренда могут повлиять на судьбу даже относительно новых моделей. Ожидается, что с выходом Uni-L интерес к лифтбекам Changan может возродиться, однако пока Lamore остается на обочине российского авторынка.

Упомянутые модели: Changan Lamore
Упомянутые марки: Changan
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