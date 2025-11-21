Новый Changan Nevo Q05 удивляет технологиями и ценой – стоит ли ждать в России?

21 ноября 2025, 18:41
Changan Nevo Q05: электрокроссовер с запасом хода 506 км и ценой от 900 тыс рублей
Changan Nevo Q05: электрокроссовер с запасом хода 506 км и ценой от 900 тыс рублей
Changan Nevo Q05 дебютировал на Auto Guangzhou 2025. Модель получила запас хода до 506 км. В топовых версиях есть LiDAR и цифровой салон. Цена стартует с 1,1 млн рублей. Подробности о комплектациях и технологиях – в нашем материале.
На автосалоне в Гуанчжоу 2025 года компания Changan представила свой новый электрический кроссовер Nevo Q05. Модель сразу привлекла внимание сочетанием доступной цены и впечатляющих характеристик: шесть комплектаций, стоимость от 79 900 до 109 900 юаней (примерно 900 000 – 1,12 млн рублей по текущему курсу), а максимальный запас хода по циклу CLTC достигает 506 км. В топовых версиях предусмотрен LiDAR, что для этого сегмента пока редкость.
Внешне Q05 выполнен в фирменном стиле «Digital Smart Wing 2.0». Передняя часть украшена сплошной светодиодной полосой дневных ходовых огней, а кузов можно выбрать в одном из пяти цветов: Pine Green, Gilt Purple, Moonlight Silver, Cloud Shadow Grey и Brocade White. Боковой профиль выделяется полускрытыми ручками дверей и зарядными портами на передних крыльях. Габариты кроссовера: длина - 4435 мм, ширина - 1855 мм, высота - 1600 мм (или 1595 мм в зависимости от версии), колесная база - 2735 мм. Сзади дизайн перекликается с передом – здесь тоже сплошная светодиодная полоса и крупный спойлер на крыше.
Салон оформлен в современном стиле с акцентом на цифровые технологии. Водителя встречает обволакивающая архитектура, два цветовых решения – Jade White и Ink Black. Центральное место занимает 15,6-дюймовый экран с разрешением 2,5K, а приборная панель полностью цифровая, диагональю 10,17 дюйма. Мультимедийная система поддерживает интеграцию с CarPlay и HiCar, а также может взаимодействовать с умной техникой Haier. В топовых комплектациях реализован комплекс «Tianshu» с расширенными возможностями ассистентов: один LiDAR, 11 HD-камер, три миллиметровых радара и 12 ультразвуковых датчиков. Такой набор позволяет использовать продвинутую навигацию и помощь на скоростных и городских дорогах.
Для пассажиров предусмотрены премиальные опции: переднее пассажирское кресло с функцией «Queen’s Seat» откидывается на 165 градусов и оснащено подставкой для ног. Оба передних сиденья имеют подогрев, вентиляцию и массаж. Атмосферу в салоне создает подсветка с 256 оттенками.
Техническая часть не менее интересна. Электромотор мощностью 120 кВт (161 л.с.) установлен спереди. Во всех версиях используются аккумуляторы CATL на основе литий-железо-фосфата, что обеспечивает два варианта запаса хода: 405 и 506 км по CLTC. Максимальная скорость ограничена 160 км/ч. Быстрая зарядка 3C позволяет за 15 минут пополнить запас хода на 120 км.
Changan Nevo Q05 нацелен на молодых и технологичных водителей, которым важны не только экономичность и экологичность, но и современные опции. В Китае продажи уже стартовали, а появится ли новинка в России – пока вопрос открытый.
Похожие материалы Чинган, Нево
-
23.11.2025, 19:59
НЕЙВА Classic 2025: новый уровень комфорта и пространства в жилом прицепе
НЕЙВА Classic 2025 года удивляет свежим подходом к организации внутреннего пространства. Улучшенная эргономика и новые решения для комфорта. Внутри стало просторнее, а готовить еду теперь можно в любую погоду. Узнайте, чем еще удивит обновленный прицеп.Читать далее
-
23.11.2025, 19:43
Владелец Ford Ranger Raptor 2025 проехал 1600 км и почти не потерял в цене
В США владелец Ford Ranger Raptor 2025 года купил новый пикап, проехал на нем всего 1600 км и выставил на аукцион. Машина ушла почти по цене покупки, несмотря на пробег. Почему автомобиль не потерял в цене и что повлияло на такой результат? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:08
Уникальный дом на колесах 4x4 на базе Mercedes-Benz 2025 года для настоящих путешественников
Переосмысленный подход к созданию автодомов удивляет сочетанием практичности и уюта. В основе лежит свежий Mercedes-Benz с полным приводом. Внутри – максимум комфорта и современные решения. Этот проект точно не оставит равнодушными поклонников автопутешествий. Узнайте, чем он выделяется среди других.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 11:33
Одна педаль вместо двух: как работает режим вождения на электромобилях
Электромобили меняют привычные правила управления. Водителям приходится осваивать новые приемы. Один из них — езда с одной педалью. Как это работает и почему становится популярным? Разбираемся в деталях, не раскрывая всех секретов.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 05:32
Роторные двигатели: почему Mazda не спешит возвращать легенду на рынок
Роторные моторы всегда вызывали споры среди автолюбителей. Они легкие и мощные, но требуют особого ухода. Mazda не раз намекала на возвращение роторных технологий. Почему же эти двигатели так и не вернулись в массовое производство? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 14:41
Новый Nissan Leaf 2026 года из Сандерленда получил право на британский электромобильный грант
В Великобритании стартовали продажи обновленного Nissan Leaf 2026 года. Модель собирают в Сандерленде, а покупатели могут рассчитывать на государственную поддержку. Электрокар попал в список машин, на которые действует специальный грант. Узнайте, как получить скидку и что изменилось в новой версии.Читать далее
-
22.11.2025, 14:21
Hearthwood: дом на колесах с деревянным интерьером и потолками как в соборе
Hearthwood – это не просто дом на колесах, а настоящее произведение искусства. Внутри – простор, дерево и уют, а снаружи – классика и современность. Две спальни, высокие потолки и уникальный дизайн. Хотите узнать, что скрывает этот австралийский шедевр? Оцените детали и вдохновитесь идеей мобильного дома.Читать далее
-
22.11.2025, 13:58
Xpeng выпустил миллионный автомобиль, Mona M03 обеспечила пятую часть успеха
Xpeng отмечает выпуск миллионного авто, а модель Mona M03 стала драйвером продаж. Компания ускорила темпы производства, а конкуренты не отстают. Кто следующий войдет в клуб миллионников? Подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Чинган, Нево
-
23.11.2025, 19:59
НЕЙВА Classic 2025: новый уровень комфорта и пространства в жилом прицепе
НЕЙВА Classic 2025 года удивляет свежим подходом к организации внутреннего пространства. Улучшенная эргономика и новые решения для комфорта. Внутри стало просторнее, а готовить еду теперь можно в любую погоду. Узнайте, чем еще удивит обновленный прицеп.Читать далее
-
23.11.2025, 19:43
Владелец Ford Ranger Raptor 2025 проехал 1600 км и почти не потерял в цене
В США владелец Ford Ranger Raptor 2025 года купил новый пикап, проехал на нем всего 1600 км и выставил на аукцион. Машина ушла почти по цене покупки, несмотря на пробег. Почему автомобиль не потерял в цене и что повлияло на такой результат? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 19:08
Уникальный дом на колесах 4x4 на базе Mercedes-Benz 2025 года для настоящих путешественников
Переосмысленный подход к созданию автодомов удивляет сочетанием практичности и уюта. В основе лежит свежий Mercedes-Benz с полным приводом. Внутри – максимум комфорта и современные решения. Этот проект точно не оставит равнодушными поклонников автопутешествий. Узнайте, чем он выделяется среди других.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
23.11.2025, 11:33
Одна педаль вместо двух: как работает режим вождения на электромобилях
Электромобили меняют привычные правила управления. Водителям приходится осваивать новые приемы. Один из них — езда с одной педалью. Как это работает и почему становится популярным? Разбираемся в деталях, не раскрывая всех секретов.Читать далее
-
23.11.2025, 10:42
Tischer превращает VW Transporter в уникальный автодом, разделяя кузов пополам
На рынке много необычных автодомов, но этот проект выделяется. Немцы предлагают радикально изменить VW Transporter. Для установки жилого модуля придется распрощаться с задней частью кузова. Как это работает и зачем такие жертвы? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 05:32
Роторные двигатели: почему Mazda не спешит возвращать легенду на рынок
Роторные моторы всегда вызывали споры среди автолюбителей. Они легкие и мощные, но требуют особого ухода. Mazda не раз намекала на возвращение роторных технологий. Почему же эти двигатели так и не вернулись в массовое производство? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
-
22.11.2025, 14:41
Новый Nissan Leaf 2026 года из Сандерленда получил право на британский электромобильный грант
В Великобритании стартовали продажи обновленного Nissan Leaf 2026 года. Модель собирают в Сандерленде, а покупатели могут рассчитывать на государственную поддержку. Электрокар попал в список машин, на которые действует специальный грант. Узнайте, как получить скидку и что изменилось в новой версии.Читать далее
-
22.11.2025, 14:21
Hearthwood: дом на колесах с деревянным интерьером и потолками как в соборе
Hearthwood – это не просто дом на колесах, а настоящее произведение искусства. Внутри – простор, дерево и уют, а снаружи – классика и современность. Две спальни, высокие потолки и уникальный дизайн. Хотите узнать, что скрывает этот австралийский шедевр? Оцените детали и вдохновитесь идеей мобильного дома.Читать далее
-
22.11.2025, 13:58
Xpeng выпустил миллионный автомобиль, Mona M03 обеспечила пятую часть успеха
Xpeng отмечает выпуск миллионного авто, а модель Mona M03 стала драйвером продаж. Компания ускорила темпы производства, а конкуренты не отстают. Кто следующий войдет в клуб миллионников? Подробности в нашем материале.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве