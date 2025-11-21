Новый Changan Nevo Q05 удивляет технологиями и ценой – стоит ли ждать в России?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

21 ноября 2025, 18:41

Changan Nevo Q05: электрокроссовер с запасом хода 506 км и ценой от 900 тыс рублей

Changan Nevo Q05 дебютировал на Auto Guangzhou 2025. Модель получила запас хода до 506 км. В топовых версиях есть LiDAR и цифровой салон. Цена стартует с 1,1 млн рублей. Подробности о комплектациях и технологиях – в нашем материале.

На автосалоне в Гуанчжоу 2025 года компания Changan представила свой новый электрический кроссовер Nevo Q05. Модель сразу привлекла внимание сочетанием доступной цены и впечатляющих характеристик: шесть комплектаций, стоимость от 79 900 до 109 900 юаней (примерно 900 000 – 1,12 млн рублей по текущему курсу), а максимальный запас хода по циклу CLTC достигает 506 км. В топовых версиях предусмотрен LiDAR, что для этого сегмента пока редкость.

Внешне Q05 выполнен в фирменном стиле «Digital Smart Wing 2.0». Передняя часть украшена сплошной светодиодной полосой дневных ходовых огней, а кузов можно выбрать в одном из пяти цветов: Pine Green, Gilt Purple, Moonlight Silver, Cloud Shadow Grey и Brocade White. Боковой профиль выделяется полускрытыми ручками дверей и зарядными портами на передних крыльях. Габариты кроссовера: длина - 4435 мм, ширина - 1855 мм, высота - 1600 мм (или 1595 мм в зависимости от версии), колесная база - 2735 мм. Сзади дизайн перекликается с передом – здесь тоже сплошная светодиодная полоса и крупный спойлер на крыше.

Салон оформлен в современном стиле с акцентом на цифровые технологии. Водителя встречает обволакивающая архитектура, два цветовых решения – Jade White и Ink Black. Центральное место занимает 15,6-дюймовый экран с разрешением 2,5K, а приборная панель полностью цифровая, диагональю 10,17 дюйма. Мультимедийная система поддерживает интеграцию с CarPlay и HiCar, а также может взаимодействовать с умной техникой Haier. В топовых комплектациях реализован комплекс «Tianshu» с расширенными возможностями ассистентов: один LiDAR, 11 HD-камер, три миллиметровых радара и 12 ультразвуковых датчиков. Такой набор позволяет использовать продвинутую навигацию и помощь на скоростных и городских дорогах.

Для пассажиров предусмотрены премиальные опции: переднее пассажирское кресло с функцией «Queen’s Seat» откидывается на 165 градусов и оснащено подставкой для ног. Оба передних сиденья имеют подогрев, вентиляцию и массаж. Атмосферу в салоне создает подсветка с 256 оттенками.

Техническая часть не менее интересна. Электромотор мощностью 120 кВт (161 л.с.) установлен спереди. Во всех версиях используются аккумуляторы CATL на основе литий-железо-фосфата, что обеспечивает два варианта запаса хода: 405 и 506 км по CLTC. Максимальная скорость ограничена 160 км/ч. Быстрая зарядка 3C позволяет за 15 минут пополнить запас хода на 120 км.

Changan Nevo Q05 нацелен на молодых и технологичных водителей, которым важны не только экономичность и экологичность, но и современные опции. В Китае продажи уже стартовали, а появится ли новинка в России – пока вопрос открытый.

Упомянутые марки: Changan, Nevo
