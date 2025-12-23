Китайцы снова удивили: Changan запускает автомобили с автопилотом, но есть нюанс

Changan официально выходит на дороги Китая с автопилотом: L3 разрешен для массового использования

Changan внедряет автопилот L3 на дорогах Китая. Компания прошла сложные испытания. Что это значит для рынка? Почему другие бренды нервничают? Подробности - в нашем материале.

Changan внедряет автопилот L3 на дорогах Китая. Компания прошла сложные испытания. Что это значит для рынка? Почему другие бренды нервничают? Подробности - в нашем материале.

Changan Automobile Group стала одной из первых компаний в Китае, получивших разрешение на эксплуатацию автомобилей с системой автономного вождения третьего уровня. Как сообщает abiznews, теперь машины бренда могут официально передвигаться по дорогам общего пользования, используя технологии, которые еще недавно казались фантастикой.

Технология L3 - это не просто очередной помощник водителя. Автомобиль способен самостоятельно управлять движением в определенных условиях, распознавать дорожную обстановку и принимать решения без участия человека. Однако водитель обязан оставаться за рулем и быть готовым вмешаться в любой момент. Это не полная автономия, но уже серьезный шаг вперед по сравнению с привычными системами ассистентов.

До этого момента большинство автомобилей на китайском рынке ограничивались уровнем L2. Такие системы умеют поддерживать скорость, дистанцию, самостоятельно парковаться и даже перестраиваться в потоке. Но L3 - это уже возможность полностью доверить управление машине на отдельных участках скоростных трасс и городских дорог. Для многих автолюбителей это звучит как начало новой эры.

Changan не просто заявила о готовности к внедрению автопилота. Компания прошла через масштабные испытания: более 5 миллионов километров тестовых заездов, 185 различных сценариев, включая экстремальные погодные условия и сложные дорожные ситуации. По информации abiznews, 36% всех тестов пришлись на действительно тяжелые условия, а каждые 39 километров система сталкивалась с новым вызовом. Это позволило инженерам убедиться в надежности и безопасности технологии.

Безопасность - ключевой приоритет для Changan. Компания внедряет многоуровневую систему контроля: от разработки программного обеспечения до анализа данных с реальных дорог. Валидация проходит через моделирование, испытания на закрытых полигонах и постоянный мониторинг в реальных условиях. Особое внимание уделяется кибербезопасности и защите данных, чтобы исключить любые риски для водителей и пассажиров.

Важной частью стратегии Changan стала интеграция национальных научно-исследовательских центров и специализированных лабораторий. Это позволяет не только разрабатывать новые решения, но и оперативно внедрять их в серийные автомобили. Такой подход обеспечивает постоянное совершенствование технологий и быстрое реагирование на возникающие угрозы.

Если Вы не знали, Changan - один из крупнейших автопроизводителей Китая, основанный еще в XIX веке. Сегодня компания владеет сетью из 10 исследовательских центров в шести странах, а штат насчитывает более 24 тысяч сотрудников из 31 страны мира. Changan активно инвестирует в развитие интеллектуальных транспортных систем и сотрудничает с ведущими мировыми технологическими компаниями. Бренд известен не только на внутреннем рынке, но и за пределами Китая, где его автомобили пользуются стабильным спросом.

Эксперты отмечают, что появление автомобилей с автопилотом L3 на дорогах Китая может стать отправной точкой для массового внедрения подобных систем по всему миру. Конкуренты уже внимательно следят за успехами Changan, ведь теперь планка технологического развития поднята еще выше. Остается только гадать, кто станет следующим игроком, готовым бросить вызов китайским инженерам.