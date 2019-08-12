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12 августа 2019, 16:21

Changan отказался от российской сборки

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Китайский автопроизводитель Changan отказался от производства автомобилей в России. До недавнего времени кроссоверы Changan CS35 собирали на предприятии ООО «Моторинвест» в Липецкой области.
Changan отказался от российской сборки

Changan CS35

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Крупноузловая сборка автомобилей Changan на заводе ООО «Моторинвест» под Липецком стартовала три года назад, вскоре после презентации на Международном Московском автосалоне ММАС-2016. Первым на конвейер встал компактный кроссовер Changan CS35. Сейчас сборочная линия полностью разобрана и на складах предприятия еще остается некоторое количество автомобилей. В дальнейшем машины будут возить в Россию из Китая.

Причины «развода» Changan с «Моторинвестом» официально не называются. Осведомленные источники говорят об испорченной репутации российского предприятия. Дело в том, что владельцам завода, семье Резниковых, также принадлежит компания «Ирито», которая более 10 лет занималась дистрибуцией автомобилей Great Wall. Но в 2016 году китайцы обратились в Арбитражный суд Москвы, обвинив российских партнеров в присвоении почти 50 млн долларов. Суд в иске напрямую к «Ирито» отказал, поскольку выяснилось, что большая часть договоров о поставке машинокомплектов была заключена не с АО «Ирито», а с ныне ликвидированными фирмами-«однодневками». В отношении «Ирито» возбудили дело о мошенничестве, расследование которого ведется по сей день.

Расторгнув отношения с «Моторинвестом», Changan ищет новых партнеров в России. Наш рынок остается привлекательным для китайских автопроизводителей. Одним из возможных вариантов для Changan может стать калининградский «Автотор», который в начале года уже подписал договор с другой китайской компанией – Chery.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
машина мне нравится .единственный недостаток нет подогрева передних сидений при люксовой комплектации.Запаха нет в салоне никакого, сидела в новеньком ниссане альмера , запах....просто ужас !!!!
Лариса
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Changan представил свой кроссовер
2 миллиона автомобилей цифра немаленькая однако...
alexsey9999
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Changan отказался от российской сборки
{{material_127162}}Крупноузловая сборка автомобилей Changan на заводе ООО «Моторинвест» под Липецком стартовала три года назад, вскоре после презентации на Международном Московском автосалоне ММАС-2016. Первым на конвейер встал компактный кроссовер Changan CS35. Сейчас сборочная линия полностью разобрана и на складах предприятия еще остается некоторое количество автомобилей. В дальнейшем машины будут возить в Россию из Китая.Причины «развода» Changan с «Моторинвестом» официально не называются. Осведомленные источники говорят об испорченной репутации российского предприятия. Дело в том, что владельцам завода, семье Резниковых, также принадлежит компания «Ирито», которая более 10 лет занималась дистрибуцией автомобилей Great Wall. Но в 2016 году китайцы обратились в Арбитражный суд Москвы, обвинив российских партнеров в присвоении почти 50 млн долларов. Суд в иске напрямую к «Ирито» отказал, поскольку выяснилось, что большая часть договоров о поставке машинокомплектов была заключена не с АО «Ирито», а с ныне ликвидированными фирмами-«однодневками». В отношении «Ирито» возбудили дело о мошенничестве, расследование которого ведется по сей день.Расторгнув отношения с «Моторинвестом», Changan ищет новых партнеров в России. Наш рынок остается привлекательным для китайских автопроизводителей. Одним из возможных вариантов для Changan может стать калининградский «Автотор», который в начале года уже подписал договор с другой китайской компанией – Chery.
2019-08-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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