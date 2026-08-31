Квартира с двигателем: Автодом Changan Peak View — 211 л.с., полный привод, 3 000 Вт энергии за 7,48 млн руб

31 августа 2026, 06:29
Changan Peak View: автодом с 4WD и мощным мотором для российских дорог
Changan Peak View: автодом с 4WD и мощным мотором для российских дорог
Changan Peak View выходит на рынок с бензиновым двигателем 2.0 л, полным приводом и расширенным набором оборудования для автономных поездок. Модель ориентирована на тех, кто ценит мобильность и современные технологии в автодомах.
Changan Peak View 2025 привлекает внимание не только экономическими, но и техническими решениями, которые делают его одним из самых интересных автодомов на российском рынке. В условиях растущего спроса на мобильные дома производитель сделал акцент на настройках температурного режима, автономности и комфорта.
В основе модели — бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра, выдающий 211 л.с., что обеспечивает уверенное движение даже по сложным маршрутам. Полный привод 4WD даёт возможность выезда за пределы асфальта, а габариты 5995×2170×2880 мм позволяют разместить внутри всё необходимое для длительных поездок.
В комплект входят маркиза, уличное освещение, дизельная печь для обогрева на открытом воздухе, камера наблюдения и уличный душ. Электрооборудование представлено инвертором на 3000 Вт, двумя литиевыми батареями по 400 Ач и солнечными панелями мощностью 400 Вт. Это позволяет длительное время находиться вдали от цивилизации без потери комфорта.
Внутри автодома установлены холодильник, кондиционер, водонагреватель, проектор с экраном, СВЧ-печь/духовка, стиральная машина, туалет, умывальник и полноценная королевская кровать. Для воды предусмотрены баки: 120 литров для чистой и 40 литров для серой воды, что особенно важно при длительных стоянках.
Стоимость нового автодома составляет 7 480 000 рублей. Такой подход делает Changan Peak View 2025 доступным для тех, кто ищет готовое решение для путешествий за пределами города.
Changan Peak View 2025 может заинтересовать тех, кто ищет не просто транспорт, а полноценный дом на колёсах с возможностью автономного проживания. Важно отметить, что категория B позволяет управлять этим автодомом большинству водителей, а расширенная комплектация и современное электрооборудование делают модель конкурентоспособной на фоне европейского и азиатского рынка. В условиях российских дорог и климата подобные решения становятся всё более востребованными.
Интерес к автодомам в России стабильно растёт, что подтверждается появлением новых моделей на рынке. Для сравнения, в сегменте мотоциклов также наблюдается тенденция к сочетанию классики и современных технологий — как это видно на примере нового ретро-байка Rieju Scrambler 607 , который сочетает узнаваемый стиль с актуальными техническими решениями.
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