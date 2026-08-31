800 Вт солнечных панелей, 300 л воды и полный привод: почему Changan Peak View RV — тренд российского автотуризма

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 21:07

Автодом Changan Peak View RV: полный привод, АКПП и 225 л.с. для путешествий

Автодом Changan Peak View RV: полный привод, АКПП и 225 л.с. для путешествий

800 Вт солнечных панелей, 300 л воды и полный привод: почему Changan Peak View RV — тренд российского автотуризма

Автодом Changan Peak View RV: полный привод, АКПП и 225 л.с. для путешествий

Changan Peak View RV выделяется на рынке автодомов сочетанием мощности, полного привода и современного оснащения. Эта модель может заинтересовать тех, кто ищет комфорт и автономность в дальних поездках по России. В чем ее ключевые особенности - разбираемся в деталях.

Changan Peak View RV выделяется на рынке автодомов сочетанием мощности, полного привода и современного оснащения. Эта модель может заинтересовать тех, кто ищет комфорт и автономность в дальних поездках по России. В чем ее ключевые особенности - разбираемся в деталях.

Changan Peak View RV 2023 — это не просто очередной автодом, а полноценный дом на колесах, который предлагает новый взгляд на комфорт в путешествиях. В условиях растущего интереса к автотуризму в России подобные модели становятся особенно актуальными: они позволяют не зависеть от гостиниц и сохранять привычный уровень удобств даже вдали от цивилизации.

Главная техническая особенность этой версии — бензиновый двигатель объемом 2,0 литра мощностью 225 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Такой тандем обеспечивает уверенное движение как по трассам, так и по грунтовым участкам, что особенно важно для российских дорог. Пробег в 19 000 км говорит о том, что автомобиль находится в хорошем состоянии и способен прослужить долго без серьезных вложений.

Фото: banzaiauto125.ru

Комплектация автодома заслуживает особого внимания. Снаружи предусмотрены наружный душ, выдвижная дизельная плита и камера заднего вида, что делает пребывание на природе максимально комфортным. Внутри — складной телевизор, холодильник, кондиционер, индукционная плита, микроволновая печь, полноценный душ и туалет. Для автономности установлены литиевые батареи 48В 200 А·ч, солнечные панели мощностью 800 Вт и инвертор на 5000 Вт. Запас воды составляет 300 литров чистой и 60 литров серой, что позволяет не беспокоиться о пополнении запасов в пути.

Changan Peak View RV 2023 относится к категории B, поэтому управлять им можно с обычными водительскими правами. Среди дополнительных преимуществ — современная электроника, продуманная эргономика и возможность адаптации под разные условия использования. Важно отметить, что такие автодома становятся всё более востребованными среди российских путешественников, особенно в условиях ограниченного доступа к зарубежным направлениям. Согласно данным, спрос на подобные модели стабильно растет, а наличие полного привода и автономных систем делает Changan Peak View RV 2023 одним из самых универсальных решений для автотуризма в России.

Стоимость Changan Peak View RV 2023 года составляет 5 750 000 рублей. Это предложение выглядит особенно привлекательно на фоне роста цен на новые автодома и ограниченности выбора на рынке. Для сравнения, в сегменте мини-электробайков также наблюдается тенденция к расширению функционала и автономности, о чём говорится в материале о новых возможностях электробайка IN 10 Pro .

Упомянутые марки: Changan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган

Похожие материалы Чинган

Сентябрь 2026: какие перемены ждут россиян в законах и правилах
70% локализации: российский электромобиль «Атом» стартует с рекордным показателем
Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Брянская область Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться