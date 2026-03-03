Автодом с тремя спальными зонами: Changan Peak View RV 2025 — альков, задняя кровать и трансформируемая гостиная

3 марта 2026, 15:27
Changan Peak View RV 2025: новый автодом с тремя спальнями и душем
Changan Peak View RV 2025 года - свежий взгляд на автодома для российских дорог. Модель сочетает дизельный мотор, автоматическую коробку и полный набор бытовых опций. Почему этот вариант может стать хитом среди путешественников - разбираемся в деталях.
На российском рынке появился Changan Peak View RV 2025 года, и это событие не осталось незамеченным среди любителей автопутешествий. Новинка поставляется на рынок через Владивосток, предлагая принципиально новый уровень комфорта и автономности в дороге, что особенно актуально на фоне растущего спроса на дома на колесах.
Автодом построен на заднеприводном шасси с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 115 лошадиных сил и автоматической коробкой передач, что обеспечивает экономичность и удобство управления в дальних поездках. При длине почти шесть метров его габариты позволяют разместить все необходимое для жизни, сохраняя при этом маневренность на российских дорогах.
Отличительной чертой модели является альковная конструкция, которая создает дополнительное спальное место над кабиной. Всего в автодоме предусмотрены три зоны для отдыха: просторная кровать в алькове, еще одна в задней части и трансформируемое спальное место в гостиной, что позволяет с комфортом разместить семью или компанию друзей.
Инженерное оснащение заслуживает отдельного внимания. Автономность обеспечивают литиевые батареи на 24 вольта емкостью 200 ампер-часов, солнечные панели мощностью 600 ватт и инвертор на 3000 ватт. Благодаря этому вдали от цивилизации можно пользоваться холодильником, микроволновкой, индукционной плитой и кондиционером. Для жизнеобеспечения предусмотрены баки для чистой и серой воды объемом 150 и 50 литров соответственно, а также дизельное отопление, важное для российского климата.
Снаружи автодом оборудован маркизой, уличной газовой плитой, душем и розеткой на 220 вольт, что делает любую стоянку максимально комфортной. Вопросы гигиены в пути решает переносной биотуалет.
Стоимость Changan Peak View RV 2025 года под ключ составляет около 4,25 миллиона рублей, включая все платежи, доставку по России и растаможку.
Changan Peak View RV 2025 года представляет собой не просто новинку, а полноценный инструмент для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт, воплощая растущую потребность в стирании границ между домом и дорогой.
