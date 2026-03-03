Автодом с тремя спальными зонами: Changan Peak View RV 2025 — альков, задняя кровать и трансформируемая гостиная

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

3 марта 2026, 15:27

Changan Peak View RV 2025: новый автодом с тремя спальнями и душем

Changan Peak View RV 2025 года - свежий взгляд на автодома для российских дорог. Модель сочетает дизельный мотор, автоматическую коробку и полный набор бытовых опций. Почему этот вариант может стать хитом среди путешественников - разбираемся в деталях.

Changan Peak View RV 2025 года - свежий взгляд на автодома для российских дорог. Модель сочетает дизельный мотор, автоматическую коробку и полный набор бытовых опций. Почему этот вариант может стать хитом среди путешественников - разбираемся в деталях.

На российском рынке появился Changan Peak View RV 2025 года, и это событие не осталось незамеченным среди любителей автопутешествий. Новинка поставляется на рынок через Владивосток, предлагая принципиально новый уровень комфорта и автономности в дороге, что особенно актуально на фоне растущего спроса на дома на колесах.

Автодом построен на заднеприводном шасси с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 115 лошадиных сил и автоматической коробкой передач, что обеспечивает экономичность и удобство управления в дальних поездках. При длине почти шесть метров его габариты позволяют разместить все необходимое для жизни, сохраняя при этом маневренность на российских дорогах.

Фото: auto.drom.ru

Отличительной чертой модели является альковная конструкция, которая создает дополнительное спальное место над кабиной. Всего в автодоме предусмотрены три зоны для отдыха: просторная кровать в алькове, еще одна в задней части и трансформируемое спальное место в гостиной, что позволяет с комфортом разместить семью или компанию друзей.

Инженерное оснащение заслуживает отдельного внимания. Автономность обеспечивают литиевые батареи на 24 вольта емкостью 200 ампер-часов, солнечные панели мощностью 600 ватт и инвертор на 3000 ватт. Благодаря этому вдали от цивилизации можно пользоваться холодильником, микроволновкой, индукционной плитой и кондиционером. Для жизнеобеспечения предусмотрены баки для чистой и серой воды объемом 150 и 50 литров соответственно, а также дизельное отопление, важное для российского климата.

Фото: auto.drom.ru

Снаружи автодом оборудован маркизой, уличной газовой плитой, душем и розеткой на 220 вольт, что делает любую стоянку максимально комфортной. Вопросы гигиены в пути решает переносной биотуалет.

Стоимость Changan Peak View RV 2025 года под ключ составляет около 4,25 миллиона рублей, включая все платежи, доставку по России и растаможку.

Changan Peak View RV 2025 года представляет собой не просто новинку, а полноценный инструмент для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт, воплощая растущую потребность в стирании границ между домом и дорогой.

Упомянутые марки: Changan
