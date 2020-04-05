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5 апреля 2020, 15:03

Changan поставит автомобили московским больницам

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Фото: carsdb.ru
Российский офис Changan объявил о готовности предоставить автомобили для ряда московских больниц. Машины распределены между сотрудниками, ежедневно контактирующими с большим количеством зараженных COVID-19.
Changan поставит автомобили московским больницам

Фото: Yandex.kz

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Китайская компания Changan рассказала, что на все свои новые автомобили уже с марта текущего года начала устанавливать ...
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Наряду с этим китайский автопроизводитель  присоединился к акцию, которую поддержали многие другие бренды. Она призывает автовладельцев следовать правилам самоизоляции и не покидать дома без острой необходимости, дабы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Требуя от других, бренд ушел и своеобразную самоизоляцию: для российских клиентов стал действовать бесконтактный сервис. Это когда консультация специалистов в области ремонта и обслуживания автомобиля осуществляется по горячей телефонной линии и по электронной почте.

Напомним, что несколько дней назад Changan анонсировал запуск новой системы защиты здоровья, которая может обеспечить фильтрацию и вентиляцию воздуха в соответствии с основными потребностями автовладельцев.

Речь идет о антибактериальном воздушном фильтре, обеспечивающем фильтрацию воздуха на 97,7%, и устанавливающемся в каждый новый автомобиль марки.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
До покупки Чангана уже был знаком с "китайцами". Именно Чанган мне приглянулся своей эргономичностью, внешним видом ну и конечно же ценой. Его недорого обслуживать, на расходники цены вполне себе нормальные, а за 2 года основательно чинить машу мне не приходилось. Экономно расходует топливо. На мой взгляд ...
vanchukm
Российские продажи Changan выросли в декабре в 47 раз
да, набирают китайцы обороты, а лет 15 назад в их сторону только плевались
Наталья
Лучшие новые китайские автомобили в России
Цитата:| Кому: Алина Улыбнуло! Вспомнил конец 90-х, когда все плевались-Хёндай? Типа [xe быть Хондой? Да что они могут, эти Корейцы? Ведь было!!!!!На нынешнем этапе все полюбили корея автопром. Это же относится и к Китаю!!!! Уже и в космосе и на Луне!!!
Андрей
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Changan поставит автомобили московским больницам
{{material_129420}} Наряду с этим китайский автопроизводитель  присоединился к акцию, которую поддержали многие другие бренды. Она призывает автовладельцев следовать правилам самоизоляции и не покидать дома без острой необходимости, дабы минимизировать риск заражения коронавирусом.Требуя от других, бренд ушел и своеобразную самоизоляцию: для российских клиентов стал действовать бесконтактный сервис. Это когда консультация специалистов в области ремонта и обслуживания автомобиля осуществляется по горячей телефонной линии и по электронной почте. Напомним, что несколько дней назад Changan анонсировал запуск новой системы защиты здоровья, которая может обеспечить фильтрацию и вентиляцию воздуха в соответствии с основными потребностями автовладельцев. Речь идет о антибактериальном воздушном фильтре, обеспечивающем фильтрацию воздуха на 97,7%, и устанавливающемся в каждый новый автомобиль марки.
2020-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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