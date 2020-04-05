Changan поставит автомобили московским больницам
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Фото: Yandex.kz
Требуя от других, бренд ушел и своеобразную самоизоляцию: для российских клиентов стал действовать бесконтактный сервис. Это когда консультация специалистов в области ремонта и обслуживания автомобиля осуществляется по горячей телефонной линии и по электронной почте.
Напомним, что несколько дней назад Changan анонсировал запуск новой системы защиты здоровья, которая может обеспечить фильтрацию и вентиляцию воздуха в соответствии с основными потребностями автовладельцев.
Речь идет о антибактериальном воздушном фильтре, обеспечивающем фильтрацию воздуха на 97,7%, и устанавливающемся в каждый новый автомобиль марки.
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