Дом на колесах с подъемной крышей и воздухоподвеской – что скрывает новинка Changan

Changan представил новый кемпер Fengjing Pro на базе пикапа с ценой от 3,2 млн рублей

Changan выпустил уникальный дом на колесах на базе пикапа. Новинка получила подъемную крышу и современную подвеску. Внутри – инновационные материалы и продуманная эргономика. Мощная гибридная силовая установка обещает уверенное движение. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.

Changan выпустил уникальный дом на колесах на базе пикапа. Новинка получила подъемную крышу и современную подвеску. Внутри – инновационные материалы и продуманная эргономика. Мощная гибридная силовая установка обещает уверенное движение. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.

Changan официально вывел на рынок свой новый дом на колесах Fengjing Pro, который сразу привлек внимание автолюбителей необычным сочетанием технологий и комфорта. Новинка построена на платформе пикапа Changan Hunter и доступна в двух версиях: «Люкс» и «Флагман», стоимость которых составляет 3,2 и 3,5 миллиона рублей соответственно.

Фото: aliexpress.ru

Главная особенность кемпера – это двойная кабина с подъемной крышей, что позволяет увеличить внутреннее пространство и сделать пребывание внутри максимально удобным. Крыша оснащена электроприводом, а вся конструкция выполнена из легких и прочных материалов, что положительно сказывается на надежности и долговечности.

Фото: aliexpress.ru

В конструкции крыши использованы четыре слоя: внешний москитный, водонепроницаемый, теплоизоляционный и шумоизоляционный. Такой подход обеспечивает защиту от непогоды, сохраняет тепло и тишину внутри, а также делает пребывание в кемпере комфортным в любое время года.

Фото: aliexpress.ru

Техническая часть тоже не осталась без внимания. В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка с бензиновым турбомотором Blue Whale 2.0T, который работает в паре с двумя электродвигателями. Суммарная мощность системы достигает 140 кВт, а максимальный крутящий момент – 470 Нм. Передний электромотор выдает 70 кВт и 150 Нм, задний – 130 кВт и 320 Нм, что обеспечивает отличную динамику и уверенное движение даже по сложным маршрутам.

Фото: aliexpress.ru

Еще одним важным элементом стала современная пневматическая подвеска, которая позволяет регулировать клиренс и обеспечивает плавность хода на любых дорогах. Это особенно актуально для путешествий по пересеченной местности или при длительных стоянках на природе.