Changan привез в Россию новый рамный внедорожник: сколько он стоит?

Пикап Changan Hunter Plus обладает всеми атрибутами настоящего внедорожника: рамная конструкция, подключаемый полный привод с раздаточной коробкой BorgWarner и комфортабельная пружинная задняя подвеска. Его габаритные размеры: длина – 5 350 мм, ширина – 1 980 мм, высота – 1 875 мм. Дорожный просвет составляет 225 мм, а углы въезда и съезда равны 28 и 26 градусов соответственно.

Под капотом трудится четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,0 литра, который развивает 226 л.с. и 390 Нм максимального крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» ZF. Главное, что отличает пикап Hunter Plus от одноклассников – высокий уровень комфорта и богатство оснащения. Покупателям предложат две комплектации на выбор: Comfort и Luxe.

Фото: Changan

Базовый пикап в исполнении Comfort может похвастаться полностью светодиодной оптикой с динамическими указателями поворота, отделкой салона кожзамом, цифровой панелью приборов и медиасистемой с 12,3-дюймовым экраном, поддержкой Bluetooth и голосовым управлением. Также в комплектацию вошла аудиосистема с 6 динамиками, три USB-порта, розетка на 12В, климат-контроль с функцией очистки и ионизации, полный комплекс электронных ассистентов с камерой кругового обзора. Стоит такой Changan Hunter Plus от 3 309 900 рублей.

Фото: Changan

Комплектация Luxe отличается боковыми подушками безопасности, электрорегулировками передних кресел с функцией обогрева. На все автомобили предоставляется расширенная заводская гарантия в 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

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