Changan наступает: догонят ли конкуренты? Или это только начало экспансии?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

16 декабря 2025, 15:37

Changan готовит сюрприз для российского рынка. Дилерская сеть растет рекордными темпами. Какие города попали в список? Почему конкуренты нервничают? Все подробности - в нашем материале.

Changan Automobile Group продолжает удивлять российский рынок своими темпами развития. По информации abiznews, к концу 2025 года дилерская сеть бренда охватит более сотни городов по всей стране. За последний год количество официальных центров увеличилось на девять, а еще три откроются до конца декабря. В начале 2026 года к списку добавится и Петрозаводск, где появится один из самых крупных шоурумов Changan в России.

В числе новых точек - Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Барнаул, Челябинск, Магнитогорск, Орел и Братск. В декабре к ним присоединятся Челябинск, Курган и Липецк. Каждый из дилерских центров не просто продает автомобили, но и обеспечивает сервисное обслуживание, что особенно важно для покупателей в регионах.

Changan делает ставку на доступность и скорость обслуживания. Для этого компания организовала пятнадцать складов в шести городах России. Такая логистика позволяет поддерживать широкий ассортимент моделей и запасных частей, а также оперативно реагировать на запросы дилеров. По данным abiznews, 95% заявок на детали закрываются без задержек, что заметно выделяет Changan на фоне конкурентов.

Ассортимент в дилерских центрах впечатляет: от компактных седанов ALSVIN до кроссоверов CS35 PLUS, CS55 PLUS, CS75 PLUS, CS95, EADO PLUS, Lamore и пикапа HUNTER PLUS. Для поклонников более премиальных решений работают салоны UNI, где представлены модели UNI-S, UNI-T, UNI-V и UNI-K. Такой подход позволяет бренду охватить сразу несколько сегментов рынка и привлечь разные категории покупателей.

Changan не скрывает своих амбиций: компания активно ищет новых партнеров в регионах, где еще нет официальных дилеров. При этом особое внимание уделяется качеству обслуживания и поддержке клиентов. Как отмечают в abiznews, стратегия развития сети строится на балансе между количеством точек и их эффективностью. Это позволяет не только расширять географию, но и удерживать высокий уровень доверия среди покупателей.

Напомним, в России Changan представлен с 2013 года и за это время успел завоевать доверие тысяч автовладельцев. Бренд активно инвестирует в развитие дилерской сети и сервисной инфраструктуры, что позволяет ему уверенно конкурировать с другими иностранными и отечественными марками. Компании также принадлежат суббренды Deepal и Avatr.

Упомянутые марки: Changan
