Changan наступает: догонят ли конкуренты? Или это только начало экспансии?

16 декабря 2025, 15:37
Changan расширяет дилерскую сеть: более 100 городов России на карте бренда
Changan расширяет дилерскую сеть: более 100 городов России на карте бренда
Changan готовит сюрприз для российского рынка. Дилерская сеть растет рекордными темпами. Какие города попали в список? Почему конкуренты нервничают? Все подробности - в нашем материале.
Changan Automobile Group продолжает удивлять российский рынок своими темпами развития. По информации abiznews, к концу 2025 года дилерская сеть бренда охватит более сотни городов по всей стране. За последний год количество официальных центров увеличилось на девять, а еще три откроются до конца декабря. В начале 2026 года к списку добавится и Петрозаводск, где появится один из самых крупных шоурумов Changan в России.
В числе новых точек - Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Барнаул, Челябинск, Магнитогорск, Орел и Братск. В декабре к ним присоединятся Челябинск, Курган и Липецк. Каждый из дилерских центров не просто продает автомобили, но и обеспечивает сервисное обслуживание, что особенно важно для покупателей в регионах.
Changan делает ставку на доступность и скорость обслуживания. Для этого компания организовала пятнадцать складов в шести городах России. Такая логистика позволяет поддерживать широкий ассортимент моделей и запасных частей, а также оперативно реагировать на запросы дилеров. По данным abiznews, 95% заявок на детали закрываются без задержек, что заметно выделяет Changan на фоне конкурентов.
Ассортимент в дилерских центрах впечатляет: от компактных седанов ALSVIN до кроссоверов CS35 PLUS, CS55 PLUS, CS75 PLUS, CS95, EADO PLUS, Lamore и пикапа HUNTER PLUS. Для поклонников более премиальных решений работают салоны UNI, где представлены модели UNI-S, UNI-T, UNI-V и UNI-K. Такой подход позволяет бренду охватить сразу несколько сегментов рынка и привлечь разные категории покупателей.
Changan не скрывает своих амбиций: компания активно ищет новых партнеров в регионах, где еще нет официальных дилеров. При этом особое внимание уделяется качеству обслуживания и поддержке клиентов. Как отмечают в abiznews, стратегия развития сети строится на балансе между количеством точек и их эффективностью. Это позволяет не только расширять географию, но и удерживать высокий уровень доверия среди покупателей.
Напомним, в России Changan представлен с 2013 года и за это время успел завоевать доверие тысяч автовладельцев. Бренд активно инвестирует в развитие дилерской сети и сервисной инфраструктуры, что позволяет ему уверенно конкурировать с другими иностранными и отечественными марками. Компании также принадлежат суббренды Deepal и Avatr.
-
18.12.2025, 16:02
Как безопасно купить подержанный автомобиль у дилера и не попасть впросак
Планируете приобрести авто с пробегом? Не спешите подписывать договор. В статье раскрыты ключевые нюансы проверки документов, технического состояния и истории машины. Узнайте, как избежать неприятных сюрпризов при покупке и оформить сделку правильно.Читать далее
-
18.12.2025, 15:44
Sollers S9: старт продаж нового рамного внедорожника намечен на 2026 год
Sollers готовит к запуску свой новый внедорожник. Ожидается две версии салона и два двигателя. Подробности о комплектациях пока держат в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
-
18.12.2025, 15:41
Grasshopper 390TMG 2023 - компактный прицеп-дом с душем, туалетом и кухней
Grasshopper 390TMG - это современный прицеп-дом. В нем есть все для комфортных поездок: душ, туалет, кухня и спальные места. Компактные размеры и легкий вес делают его отличным выбором для путешествий. Узнайте, чем еще удивляет этот дом на колесах.Читать далее
-
18.12.2025, 15:25
Nissan готовит яркие премьеры для Tokyo Auto Salon 2026 и намекает на новинки для США
Nissan готовит масштабное участие в Tokyo Auto Salon 2026. Компания покажет концепт Nismo и обновленный Fairlady Z. Ожидаются интересные новинки для американского рынка. Подробности держатся в секрете, но интрига нарастает. Следите за развитием событий.Читать далее
-
18.12.2025, 13:47
Лизинг грузовиков в России рухнул: какие марки пострадали сильнее всего
Рынок лизинга грузовиков в России пережил резкое падение. Лидеры потеряли долю, а некоторые марки ушли в минус. Интересно, кто оказался в числе выживших и почему.Читать далее
-
18.12.2025, 13:31
Каршеринг и такси против личного авто: что выгоднее для горожан в 2025 году
Многие водители задумываются о смене личного авто на такси или каршеринг. Эксперты провели расчет расходов. Итоги оказались неожиданными. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
18.12.2025, 11:14
Knaus Van TI Plus 650 MEG 4x4: современный автодом для путешествий и отдыха всей семьей
Автодом Knaus Van TI Plus 650 MEG 4x4 2021 года. Модель оснащена автоматической коробкой передач. Просторный интерьер, современное оборудование и дополнительные опции делают этот дом на колесах отличным выбором для путешествий. Узнайте больше о возможностях и особенностях этого автодома.Читать далее
-
18.12.2025, 10:46
Гибридный Geely Galaxy M9 с тремя моторами и пневмоподвеской появился у дилеров в России
В России стартовали продажи нового Geely Galaxy M9. Кроссовер удивляет мощностью и оснащением. Цена и комплектация вызывают интерес. Узнайте, чем выделяется этот автомобиль. Не пропустите детали о новинке.Читать далее
-
18.12.2025, 10:31
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
VGV анонсирует расширение модельного ряда в России. В 2026 году появятся новые автомобили. Компания делает ставку на доступные кроссоверы и пикапы. Ожидается рост дилерской сети и развитие сервиса. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
18.12.2025, 10:23
Продажи подержанных авто в России в ноябре резко выросли: кто в лидерах
В ноябре рынок подержанных авто удивил неожиданными результатами. Лидеры сменились, а объемы продаж изменились. Эксперты раскрыли, кто оказался в топе. Неожиданные перемены ждут покупателей.Читать далее
