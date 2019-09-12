12 сентября 2019, 12:08
Changan рассказал о скидках и о росте продаж
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Фото: Changan
Китайская марка Changan приступила к завоеванию российского рынка. В начале августа стартовали продажи нового кроссовера Changan CS35 Plus, что немедленно сказалось на объемах продаж. Отечественная публика отнеслась к новинке благосклонно.
Фото: Китайские автомобили
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По итогам августа российские дилеры Changan реализовали 273 автомобиля или на 8% больше, чем в августе 2018-го. Росту продаж марка обязана именно CS35 Plus. До этого динамика была негативной. С января по август в России было продано 997 автомобилей или на 12% меньше прошлогодних показателей. До конца 2019 года компания Changan может привезти еще две новых модели, что позволит ей упрочить позиции в России. К нам едут кроссовер CS55 и новый CS75. Пока автомобили возят из Китая, но компания хотела бы локализовать производство в нашей стране.
Помимо кроссовера CS35 Plus в российский модельный ряд входят еще два представителя сегмента SUV: полноразмерный CS75 и субкомпактный CS35. На них также распространяются программы скидок по трейд-ин и Changan Finance. Например, при покупке в трейд-ин кроссовера CS35 можно получить скидку в 50 тысяч рублей, если в зачет сдается «бэушный» автомобиль Changan и 40 тысяч рублей при сдаче машины любого другого бренда. При покупке кроссовера CS75 дают скидку в 100 тысяч рублей при сдаче в трейд-ин Changan и до 80 тысяч рублей за автомобиль другой марки.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
машина мне нравится .единственный недостаток нет подогрева передних сидений при люксовой комплектации.Запаха нет в салоне никакого, сидела в новеньком ниссане альмера , запах....просто ужас !!!!
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
2 миллиона автомобилей цифра немаленькая однако...
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Changan рассказал о скидках и о росте продаж
{{material_127279}}Официальные продажи нового кроссовера Changan CS35 Plus стартовали 6 августа. Покупателям предлагают автомобили с 1,6-литровым мотором (128 л.с., 161 Нм), который сочетается с «механикой» или «автоматом». Уровней оснащения два – Comfort и Luxe. Розничные цены колеблются в диапазоне от 1 079 900 до 1 219 900 рублей. Покупатели могут рассчитывать на дополнительную скидку до 80 000 рублей при сдаче старого автомобиля в трейд-ин плюс 30 000 рублей при покупке в кредит по программе Changan Finance.По итогам августа российские дилеры Changan реализовали 273 автомобиля или на 8% больше, чем в августе 2018-го. Росту продаж марка обязана именно CS35 Plus. До этого динамика была негативной. С января по август в России было продано 997 автомобилей или на 12% меньше прошлогодних показателей. До конца 2019 года компания Changan может привезти еще две новых модели, что позволит ей упрочить позиции в России. К нам едут кроссовер CS55 и новый CS75. Пока автомобили возят из Китая, но компания хотела бы локализовать производство в нашей стране.Помимо кроссовера CS35 Plus в российский модельный ряд входят еще два представителя сегмента SUV: полноразмерный CS75 и субкомпактный CS35. На них также распространяются программы скидок по трейд-ин и Changan Finance. Например, при покупке в трейд-ин кроссовера CS35 можно получить скидку в 50 тысяч рублей, если в зачет сдается «бэушный» автомобиль Changan и 40 тысяч рублей при сдаче машины любого другого бренда. При покупке кроссовера CS75 дают скидку в 100 тысяч рублей при сдаче в трейд-ин Changan и до 80 тысяч рублей за автомобиль другой марки.
2019-09-12Автор: Специальный корреспондент 110km.ru