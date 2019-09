Changan рассказал о скидках и о росте продаж

{{material_127279}}Официальные продажи нового кроссовера Changan CS35 Plus стартовали 6 августа. Покупателям предлагают автомобили с 1,6-литровым мотором (128 л.с., 161 Нм), который сочетается с «механикой» или «автоматом». Уровней оснащения два – Comfort и Luxe. Розничные цены колеблются в диапазоне от 1 079 900 до 1 219 900 рублей. Покупатели могут рассчитывать на дополнительную скидку до 80 000 рублей при сдаче старого автомобиля в трейд-ин плюс 30 000 рублей при покупке в кредит по программе Changan Finance.По итогам августа российские дилеры Changan реализовали 273 автомобиля или на 8% больше, чем в августе 2018-го. Росту продаж марка обязана именно CS35 Plus. До этого динамика была негативной. С января по август в России было продано 997 автомобилей или на 12% меньше прошлогодних показателей. До конца 2019 года компания Changan может привезти еще две новых модели, что позволит ей упрочить позиции в России. К нам едут кроссовер CS55 и новый CS75. Пока автомобили возят из Китая, но компания хотела бы локализовать производство в нашей стране.Помимо кроссовера CS35 Plus в российский модельный ряд входят еще два представителя сегмента SUV: полноразмерный CS75 и субкомпактный CS35. На них также распространяются программы скидок по трейд-ин и Changan Finance. Например, при покупке в трейд-ин кроссовера CS35 можно получить скидку в 50 тысяч рублей, если в зачет сдается «бэушный» автомобиль Changan и 40 тысяч рублей при сдаче машины любого другого бренда. При покупке кроссовера CS75 дают скидку в 100 тысяч рублей при сдаче в трейд-ин Changan и до 80 тысяч рублей за автомобиль другой марки.

2019-09-12