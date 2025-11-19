Китайский бренд был в шаге от топ-3, а теперь падает. Что случилось с Changan?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

19 ноября 2025, 09:04

Changan теряет популярность в России. Продажи бренда заметно снизились. Компания изменила свою ценовую политику. Покупатели лишились выгодных предложений. Что ждет марку в будущем? Конкуренты не дремлют и наступают.

Бренд Changan, который еще недавно дышал в спину лидерам китайского автопрома на российском рынке, столкнулся с серьезным падением спроса. Летом казалось, что компания вот-вот ворвется в тройку самых продаваемых марок из КНР, и в июне это даже удалось. Тогда, реализовав 6,4 тысячи автомобилей, Changan занял почетное третье место с долей рынка в 7%. Однако этот успех оказался кратковременным. Уже в октябре марка скатилась на шестую строчку в китайском зачете, показав худший результат в этом году.

Основной причиной такого резкого спада эксперты и участники рынка единогласно называют изменение ценовой политики дистрибьютора. По информации, которую приводит портал «Китайские-автомобили.рф», покупатели остро отреагировали на сокращение программ поддержки. Если раньше Changan привлекал клиентов выгодными ценами и льготными кредитными условиями, то теперь эти преимущества практически исчезли. В дилерских центрах подтверждают, что именно отмена щедрых скидок сыграла ключевую роль в снижении продаж.

Изучение официального сайта марки подтверждает эти выводы. На данный момент для покупателей осталась лишь «прямая выгода» в 100 000 рублей, и то не на все модели. Более того, в первой половине ноября компания переписала прайс-листы в сторону увеличения. Сразу семь моделей подорожали на сумму от 20 до 73 тысяч рублей, что стало дополнительным негативным фактором для потребителей.

Несмотря на это, в дилерской сети пока не бьют тревогу. Менеджеры считают, что октябрьский результат в более чем 6 тысяч проданных машин все еще является достойным показателем. Однако на фоне общего роста рынка доля компании сократилась почти вдвое - с пиковых 7% в июне до 3,8% в октябре. Этим спадом немедленно воспользовались конкуренты, в частности так называемые прокси-бренды, такие как Belgee и Tenet. Их успехи привели к перестановкам в рейтинге популярности.

Специалисты отмечают, что наличие локальной, российско-белорусской сборки у прокси-брендов дает им серьезное конкурентное преимущество. По мнению независимого эксперта Георгия Вихрова, это весомый козырь в борьбе за кошелек покупателя. Если негативная тенденция для Changan сохранится, руководству компании, вероятно, придется всерьез рассмотреть вопрос о локализации производства в России. При этом надо избежать повторения ошибок прошлого, как это случилось с неудачным совместным проектом Volga.

