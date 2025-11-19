Китайский бренд был в шаге от топ-3, а теперь падает. Что случилось с Changan?

19 ноября 2025, 09:04
Changan сдает позиции в России: отмена скидок обрушила долю рынка
Changan сдает позиции в России: отмена скидок обрушила долю рынка
Changan теряет популярность в России. Продажи бренда заметно снизились. Компания изменила свою ценовую политику. Покупатели лишились выгодных предложений. Что ждет марку в будущем? Конкуренты не дремлют и наступают.
Бренд Changan, который еще недавно дышал в спину лидерам китайского автопрома на российском рынке, столкнулся с серьезным падением спроса. Летом казалось, что компания вот-вот ворвется в тройку самых продаваемых марок из КНР, и в июне это даже удалось. Тогда, реализовав 6,4 тысячи автомобилей, Changan занял почетное третье место с долей рынка в 7%. Однако этот успех оказался кратковременным. Уже в октябре марка скатилась на шестую строчку в китайском зачете, показав худший результат в этом году.
Основной причиной такого резкого спада эксперты и участники рынка единогласно называют изменение ценовой политики дистрибьютора. По информации, которую приводит портал «Китайские-автомобили.рф», покупатели остро отреагировали на сокращение программ поддержки. Если раньше Changan привлекал клиентов выгодными ценами и льготными кредитными условиями, то теперь эти преимущества практически исчезли. В дилерских центрах подтверждают, что именно отмена щедрых скидок сыграла ключевую роль в снижении продаж.
Изучение официального сайта марки подтверждает эти выводы. На данный момент для покупателей осталась лишь «прямая выгода» в 100 000 рублей, и то не на все модели. Более того, в первой половине ноября компания переписала прайс-листы в сторону увеличения. Сразу семь моделей подорожали на сумму от 20 до 73 тысяч рублей, что стало дополнительным негативным фактором для потребителей.
Несмотря на это, в дилерской сети пока не бьют тревогу. Менеджеры считают, что октябрьский результат в более чем 6 тысяч проданных машин все еще является достойным показателем. Однако на фоне общего роста рынка доля компании сократилась почти вдвое - с пиковых 7% в июне до 3,8% в октябре. Этим спадом немедленно воспользовались конкуренты, в частности так называемые прокси-бренды, такие как Belgee и Tenet. Их успехи привели к перестановкам в рейтинге популярности.
Специалисты отмечают, что наличие локальной, российско-белорусской сборки у прокси-брендов дает им серьезное конкурентное преимущество. По мнению независимого эксперта Георгия Вихрова, это весомый козырь в борьбе за кошелек покупателя. Если негативная тенденция для Changan сохранится, руководству компании, вероятно, придется всерьез рассмотреть вопрос о локализации производства в России. При этом надо избежать повторения ошибок прошлого, как это случилось с неудачным совместным проектом Volga.
Похожие материалы Чинган
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:57
В России стартовали продажи нового автобуса Citymax 12 от ЛиАЗ
На рынке появился свежий городской автобус. Производитель обещает множество версий. Впереди новые модификации и интересные детали. Не спешите делать выводы — подробности внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 12:51
Gislaved стал партнером Московского автошоу-2025 и удивил зимними новинками
Gislaved неожиданно поддержал крупное автошоу в Москве. Компания представила новые зимние шины. На стенде прошел розыгрыш призов. Подробности участия бренда держатся в секрете.Читать далее
-
19.11.2025, 12:42
ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку
В ЕАЭС стартует очередная проверка импорта шин из Азии. В центре внимания — демпинг и его последствия. Российские заводы требуют защиты. Чем это обернется для рынка, пока неясно.Читать далее
-
19.11.2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 12:16
TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery
В октябре TENET удивил рынок, заняв пятое место по продажам. Бренд всего пару месяцев на рынке. Что стоит за этим успехом? Дилеры раскрывают неожиданные подробности. Интрига сохраняется.Читать далее
Похожие материалы Чинган
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:57
В России стартовали продажи нового автобуса Citymax 12 от ЛиАЗ
На рынке появился свежий городской автобус. Производитель обещает множество версий. Впереди новые модификации и интересные детали. Не спешите делать выводы — подробности внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 12:51
Gislaved стал партнером Московского автошоу-2025 и удивил зимними новинками
Gislaved неожиданно поддержал крупное автошоу в Москве. Компания представила новые зимние шины. На стенде прошел розыгрыш призов. Подробности участия бренда держатся в секрете.Читать далее
-
19.11.2025, 12:42
ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку
В ЕАЭС стартует очередная проверка импорта шин из Азии. В центре внимания — демпинг и его последствия. Российские заводы требуют защиты. Чем это обернется для рынка, пока неясно.Читать далее
-
19.11.2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 12:16
TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery
В октябре TENET удивил рынок, заняв пятое место по продажам. Бренд всего пару месяцев на рынке. Что стоит за этим успехом? Дилеры раскрывают неожиданные подробности. Интрига сохраняется.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве