Обновлённый Changan UNI‑V готов покорять Россию: известна цена

14 мая 2026, 13:28
Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Changan выводит на российский рынок обновлённый спортивный лифтбек UNI‑V с заметно улучшенными динамическими характеристиками. Ключевое отличие - мощный турбомотор Blue Core 2.0T, позволяющий разогнаться до 100 км/ч за 6,8 секунды. Модель сохранила узнаваемый дизайн, но при этом получила ряд усовершенствований в комфорте, безопасности и технологичности.
Компания Changan выводит на российский рынок обновлённую версию спортивного лифтбека UNI‑V. Модель получила существенные улучшения динамических характеристик за счёт нового силового агрегата, при этом сохранив узнаваемый дизайн и дополнившись рядом решений для повышения комфорта и технологичности в повседневной эксплуатации.
Под капотом автомобиля теперь установлен высокофорсированный бензиновый турбомотор Blue Core 2.0T с чугунным блоком цилиндров вместо прежнего 1,5‑литрового двигателя. Мощность агрегата достигает 235 л. с., крутящий момент - 390 Нм. В сочетании с 8‑ступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач Aisin это позволило сократить время разгона до 100 км/ч до 6,8 секунды - показатель заметно улучшился относительно предыдущей версии модели.
Для соответствия возросшей динамике инженеры доработали аэродинамику и устойчивость автомобиля. В частности, лифтбек оснастили активным задним спойлером: он автоматически поднимается при наборе скорости и увеличивает прижимную силу, способствуя лучшей курсовой устойчивости. Аэродинамические свойства также помогают улучшить характерные черты облика модели - узкая светодиодная оптика и полускрытые дверные ручки. Габариты автомобиля составляют 4740 мм в длину, 1838 мм в ширину и 1430 мм в высоту; колёсная база равна 2750 мм, дорожный просвет - 152 мм. Такое сочетание параметров обеспечивает сбалансированное поведение на дороге.
Интерьер модели выдержан в спортивной стилистике: в салоне можно отметить спортивный руль, алюминиевые подрулевые лепестки, чёрный потолок и элементы отделки из замши. Для российского рынка предусмотрели расширенный пакет «тёплых» опций - в него вошли подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стёкол. Благодаря этому поездки остаются комфортными в любую погоду.
Безопасность и практичность также получили должное внимание. Автомобиль оснащён шестью подушками безопасности, его кузов выполнен из высокопрочной стали, а панели полностью оцинкованы. Среди других решений - встроенный видеорегистратор, телематическая система с сервисами Яндекса, поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Объём багажника составляет 465 литров, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1000 литров. В стандартное оснащение включены электропривод крышки багажника, полноразмерное запасное колесо и гарантия сроком 5 лет или 150 000 км пробега. По предварительной информации, цены будут стартовать с отметки 3,5 млн рублей.
