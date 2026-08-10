«Без поломок более 60 000 км»: Стоит ли покупать Changan UNI-K в 2026 году — все плюсы, минусы и реальный расход

Changan UNI-K: 60 тысяч км за два года без поломок и неожиданные плюсы кроссовера

Changan UNI-K за два года эксплуатации прошел почти 60 тысяч километров без серьезных неисправностей. Владелец отмечает простор, качество материалов и оснащение, которые выделяют этот кроссовер на фоне конкурентов. Почему это важно для российского рынка - в материале.

Changan UNI-K за два года эксплуатации прошел почти 60 тысяч километров без серьезных неисправностей. Владелец отмечает простор, качество материалов и оснащение, которые выделяют этот кроссовер на фоне конкурентов. Почему это важно для российского рынка - в материале.

Changan UNI-K неожиданно ворвался в число обсуждаемых кроссоверов на российском рынке. Причина проста: за два года эксплуатации один из владельцев проехал почти 60 тысяч километров и не столкнулся с поломками цепи. Подобный результат редко встречается даже среди признанных лидеров сегмента, что вызывает интерес у тех, кто ищет надежный и комфортный автомобиль.

Внешне Changan UNI-K сразу отличается строгим и современным дизайном. Но главное - внутри. Салон удивляет простором: на заднем ряду свободно размещаются трое взрослых, не испытывая дискомфорта. Сиденья складываются в ровный пол, что превращает багажник в удобное пространство для перевозки крупногабаритных вещей. Это особенно актуально для семейных поездок.

Качество отделки салона приятно удивляет: никаких скрипов, дешевого пластика или люфтов. Материалы внешне напоминают премиум-сегмент. Панорамная крыша создает ощущение уюта, а шумоизоляция позволяет не уставать даже после длительных мероприятий. Эргономика продумана до мелочей – водитель не чувствует усталости даже после 1200 километров за рулем.

Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Под капотом — двухлитровый турбомотор с чугунными гильзами и цепным приводом, а также блок управления Bosch. В паре с ним работает японская коробка передач Aisin и полный привод BorgWarner. Водитель может выбирать между передним и полным приводом, а также различными режимами работы АКПП: «спорт», «эко» и «нормальный». Единственный минус - расход топлива: в городе он составляет от 9 до 12,7 литра, на трассе - от 7,5 до 11,7 литра.

За два года эксплуатации из неполадок отмечена только замена задних сайлентблоков и единственный сбой заднего экрана, который быстро устранился сам. Все остальные системы работают стабильно: автомобиль заводится с брелока на расстоянии более 100 метров, зимой быстро прогревается, а летом климат-контроль справляется с жарой. Подвеска мягкая даже на 21-дюймовых дисках, что особенно важно для российских дорог.

Оснащение Changan UNI-K в топовой комплектации приятно удивляет: камера кругового обзора, встроенный видеорегистратор, оцинкованный кузов (за исключением крыши) идут в базе или за небольшую доплату. Багажник вместительный, сборка не вызывает нареканий.

Однако не обошлось без минусов. Повышенный расход топлива – главный недостаток, который отмечают владельцы. Шумоизоляция колесных арок могла бы быть лучше: на скорости слышен гул от шин. Обзор через заднее стекло ограничен, что требует привыкания. Тем не менее, эти минусы компенсируются удачным сочетанием цены и качества.

Интересно, что тенденция к появлению на рынке техники с продуманной эргономикой и высоким уровнем оснащения наблюдается не только в сегменте легковых автомобилей. Например, компактные тракторы с современными опциями, такие как CS2530H с кабиной и климат-контролем , также становятся все более востребованными среди российских потребителей.

Changan UNI-K — пример того, как китайские производители постепенно меняют представление о надежности и комфорте. За два года эксплуатации без серьезных поломок модель удивила грамотной инженерией и качественной сборкой, способной конкурировать с признанными брендами. Для российского рынка, где важны надежность и доступность, такой кроссовер может стать интересной альтернативой привычным японским и корейским моделям. Спрос на аналогичные автомобили будет только расти, особенно на фоне роста цен на традиционные товары и расширения ассортимента китайских марок.