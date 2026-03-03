Реальные расходы на Uni-K: где можно сэкономить тысячу, а где — десятки тысяч.

3 марта 2026, 06:26
Changan Uni-K: сколько стоит обслуживание и почему ремонт обходится недешево
Changan Uni-K уже несколько лет на российском рынке, но вопросы к стоимости обслуживания и доступности запчастей не исчезают. Мы разобрали основные процедуры ТО, оценили сложность работ и выяснили, где можно сэкономить. Подробности - в материале.
Changan Uni-K зарекомендовал себя как заметный игрок на российском рынке, однако процесс его обслуживания преподносит владельцам сюрпризы в виде непредвиденных расходов. Конструкция автомобиля предполагает определенные нюансы: например, доступ к двигателю и коробке передач закрыт металлической защитой. Хотя для замены масла предусмотрено технологическое окно, снятие щитка может обернуться проблемой при установке обратно из-за сложных закладных гаек.
Двухлитровый турбомотор требует замены масла каждые 10 тысяч километров. Оригинальное масло стоит около 800 рублей за литр, однако существуют российские аналоги втрое дешевле. Фильтры также имеют широкий ценовой разброс: масляный оригинал обойдется в 1300 рублей, а воздушный — в 2000 рублей, в то время как качественные заменители можно найти от 250–300 рублей. Важно помнить о хрупкости пластиковых резьбовых соединений при затяжке.
Салонный фильтр скрыт за бардачком, доступ к нему прост, но сама пластиковая крышка фильтра со временем может не выдержать частых демонтажей. Что касается свечей зажигания, то их замена технологически несложна: иридиевые свечи от Changan стоят порядка 1500–1600 рублей за штуку, и цена на аналоги от NGK практически идентична.
Наибольший диссонанс в стоимости наблюдается в тормозной системе. Передние колодки — самый дорогой расходник: оригинальный комплект превышает 20 тысяч рублей, хотя качественный аналог можно приобрести в несколько раз дешевле. Задние колодки дешевле (около 7000 за оригинал), однако их замена требует манипуляций с электроприводом стояночного тормоза.
Автомобиль нельзя назвать критически сложным в обслуживании, но регламентные интервалы (ТО каждые 10 тысяч км) и высокая стоимость оригинальных компонентов увеличивают бюджет владения. Например, антифриз и свечи предписано менять каждые 20 тысяч км, что при таком межсервисном пробеге делает эксплуатацию ощутимо дороже.
Существенно снизить затраты поможет осознанный выбор в пользу качественных аналогов, особенно это касается тормозных колодок и фильтров. Большинство операций, оцененных по пятибалльной шкале трудоемкости на 4–4,5 балла, можно выполнить на подъемнике или яме стандартным набором инструментов, что также позволяет экономить на услугах сервиса.
