Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

13 февраля 2026, 08:21

Китайский кроссовер за 4,5 млн рублей неприятно удивил отсутствием важной опции

Вышло исследование: у популярного кроссовера Changan Uni-K, несмотря на высокую стоимость, обнаружен неожиданный недостаток, который может серьезно осложнить жизнь водителям. Что грозит владельцам и почему производитель решил сэкономить на мелочи - разбираемся в деталях.

В условиях российских дорог даже самые современные автомобили могут преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается новых моделей, которые только начинают завоевывать доверие покупателей. Один из таких примеров - кроссовер Changan Uni-K, который стоит от 4,2 до 4,8 миллиона рублей. На первый взгляд, автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной езды, но на практике выяснилось, что производитель сэкономил на, казалось бы, незначительной детали, которая может обернуться серьезными неудобствами для владельцев.

Changan Uni-K комплектуется камерами кругового обзора высокого разрешения, что особенно удобно для маневрирования в стесненных условиях. Управлять системой можно с помощью крупной физической кнопки, расположенной под рукой водителя. Это решение действительно облегчает жизнь, позволяя контролировать положение колес и габариты машины даже на узких дорогах или при парковке. Однако на этом преимущества заканчиваются - и начинается неожиданная проблема.

Как выяснил журнал «За рулем», в отличие от многих конкурентов, у Uni-K отсутствует омыватель задней камеры. На первый взгляд, мелочь, но именно из-за формы кузова вся дорожная грязь и влага моментально оседают на объективе. В результате камера «слепнет» буквально за несколько минут езды по мокрой или пыльной дороге. Особенно остро это ощущается в межсезонье, когда осадки и грязь на дорогах - обычное дело. Водителю приходится либо останавливаться и вручную протирать камеру, либо мириться с ухудшением обзора, что напрямую влияет на безопасность.

Для автомобиля такого ценового сегмента подобная экономия выглядит странно. Ведь установка простого жиклера и короткого шланга не требует значительных затрат, а польза для владельца очевидна. В условиях российских реалий, где чистота задней части автомобиля - скорее исключение, чем правило, отсутствие омывателя превращается в реальную проблему. Водители, привыкшие к продуманным мелочам, могут быть неприятно удивлены таким решением производителя.

Changan позиционирует Uni-K как современный и технологичный кроссовер, способный конкурировать с признанными лидерами рынка. Однако подобные нюансы способны подорвать доверие к бренду, особенно среди тех, кто рассчитывает на максимальный комфорт и безопасность за свои деньги. В итоге владельцам приходится либо мириться с недостатком, либо искать способы самостоятельной доработки, что не всегда удобно и может повлиять на гарантию.

С учетом того, что российский рынок становится все более требовательным к деталям, подобные просчеты могут сыграть не в пользу бренда. Покупатели ожидают, что за немалые деньги получат не только эффектный дизайн и богатое оснащение, но и продуманную эргономику, где учтены все мелочи. В случае с Uni-K производитель явно недооценил важность такой, казалось бы, простой детали, как омыватель камеры. И это уже не просто вопрос комфорта, а реальная забота о безопасности на дороге.

Упомянутые модели: Changan UNI-K
Упомянутые марки: Changan
