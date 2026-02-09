Личный опыт владения новым Changan UNI-S 2025: что удивило, а что разочаровало владельца кроссовера

9 февраля 2026, 07:49
Changan UNI-S 2025: реальные плюсы и минусы после первых месяцев эксплуатации
Changan UNI-S 2025: реальные плюсы и минусы после первых месяцев эксплуатации
Российские автолюбители все чаще выбирают китайские кроссоверы, но насколько оправдан такой выбор? В материале - честный разбор Changan UNI-S 2025, неожиданные детали эксплуатации и советы тем, кто задумывается о покупке. Почему этот автомобиль оказался в центре внимания - читайте в нашем обзоре.
В 2026 году российский рынок автомобилей переживает небывалую трансформацию: привычные бренды ушли, а на их место пришли китайские производители. Для многих автолюбителей выбор нового автомобиля стал настоящим испытанием - приходится балансировать между ценой, доступностью и реальным качеством. Именно поэтому опыт эксплуатации Changan UNI-S 2025 вызывает особый интерес: этот кроссовер стал одним из самых обсуждаемых среди новых моделей, доступных в России.
Покупка автомобиля сегодня - это не только вопрос бюджета, но и компромисс между привычками, ожиданиями и реальностью. В условиях, когда ассортимент ограничен, а цены на машины продолжают расти, многие вынуждены смотреть в сторону китайских марок. Но насколько оправдан такой выбор? Портал 110km.ru выяснил на примере Changan UNI-S 2025, с какими неожиданностями сталкиваются владельцы, и какие нюансы стоит учитывать при покупке.
Почему выбор пал на Changan UNI-S 2025
Рынок новых автомобилей в России сейчас напоминает поле битвы между китайскими брендами и отечественным автопромом. Для тех, кто не готов переплачивать за премиальные марки, выбор сужается до нескольких китайских моделей и пары российских вариантов. Владелец Changan UNI-S 2025 отмечает, что решение было принято не только из-за цены, но и благодаря личному опыту жизни в Китае: именно там удалось увидеть, какие марки действительно популярны у местных жителей, а какие ориентированы лишь на экспорт.
Changan оказался в числе тех брендов, которые в Китае ценят за надежность и практичность. Альтернативы вроде Cherry, Haval и Geely быстро отпали - их редко встретишь на улицах крупных китайских городов, а отзывы местных жителей о них сдержанны. DongFeng тоже рассматривался, но не подошел по эргономике и доступности сервисного обслуживания. В итоге выбор пал на Changan UNI-S 2025 - модель, которая сочетает в себе комфорт, современный дизайн и адекватную стоимость. Дополнительным аргументом стала выгодная рассрочка на три года, что в условиях высокой инфляции выглядит особенно привлекательно.
Первые впечатления: что порадовало, а что разочаровало
Владелец отмечает, что за рулем уже более 15 лет. До Changan UNI-S 2025 в семье были Suzuki Liana, Kia Sportage, Toyota Town Ace и Opel Meriva. Такой опыт позволяет трезво оценивать плюсы и минусы нового автомобиля, не поддаваясь эмоциям.
Среди явных недостатков - крайне ограниченный обзор в салонном зеркале заднего вида. После минивэна с огромными окнами ощущение, будто смотришь в амбразуру. Головное устройство вызывает вопросы: проигрывание музыки реализовано неудобно, а качество звука от системы с шильдиком Pioneer разочаровывает. Не хватает элементарных вещей - датчика уровня омывающей жидкости, футляра для очков, регулировки ремней по высоте. Последний момент особенно критичен для семей с детьми: ремень может неудобно давить на шею ребенку без бустера.
Однако есть и сильные стороны. Отличная обзорность вперед и по бокам, практически бесшумная работа 181-сильного двигателя, плавные переключения роботизированной коробки передач даже в экономичном режиме. Двигатель уверенно тянет на всех скоростях, а посадка за рулем удобна даже для высоких водителей. Шумоизоляция не идеальная, но заметно лучше, чем у многих конкурентов. Ассистенты и датчики работают корректно, хотя в условиях российской зимы быстро загрязняются и могут временно отключаться.
Практические доработки и планы на будущее
Владелец не ограничился базовой комплектацией и сразу заказал ряд полезных аксессуаров: амортизаторы капота, накладки на пороги, дополнительные уплотнители для повышения шумоизоляции, а также различные мелочи для защиты кузова и салона. Такой подход позволяет адаптировать автомобиль под собственные нужды и повысить комфорт эксплуатации.
Особое внимание уделяется деталям, которые часто упускают из виду при покупке: качество стеклоочистителей, организация хранения в салоне, защита лакокрасочного покрытия. Все эти мелочи в итоге формируют общее впечатление от машины и влияют на уровень удовлетворенности владельца.
Выводы без выводов: стоит ли брать Changan UNI-S 2025
Changan UNI-S 2025 - типичный представитель новой волны китайских кроссоверов, которые быстро завоевывают российский рынок. Он не идеален, но сочетает в себе разумную цену, достойный уровень оснащения и приемлемое качество. Для тех, кто ищет практичный и современный автомобиль без переплат, этот вариант может стать удачным компромиссом. Однако стоит быть готовым к ряду мелких недочетов, которые придется устранять самостоятельно. В любом случае, опыт эксплуатации Changan UNI-S 2025 - это ценный источник информации для всех, кто задумывается о покупке нового автомобиля в условиях меняющегося рынка.
Похожие материалы Чинган
-
09.02.2026, 06:38
Цены на топовые китайские автомобили в России: Haval Jolion — подешевел больше всех
Свежий анализ рынка показал: большинство популярных китайских автомобилей в России за год снизили цены, несмотря на инфляцию и рост сборов. Какие модели удивили, а какие пошли против тренда - в нашем материале.Читать далее
-
05.02.2026, 18:43
Какие автомобили чаще всего попадают в поле зрения угонщиков в 2026 году
Вышло исследование: в 2026 году в России наметился новый тренд в автокражах - под ударом оказались не только бюджетные, но и китайские автомобили, а также кроссоверы среднего сегмента. Какие марки в зоне риска и что советуют эксперты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 06:50
Changan готовит для России пять новых моделей : гибриды, трансформеры и обновления
Changan готовит для российского рынка сразу пять новых моделей, включая гибридный кроссовер и уникальный трансформер. В 2026 году автолюбителей ждут свежие решения и неожиданные форматы. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
27.01.2026, 18:06
Как Belgee X50 стал лидером продаж среди новых авто в Москве в 2025 году
В 2025 году московский рынок новых легковых автомобилей удивил: кроссовер Belgee X50 занял первое место по продажам, обогнав даже именитых конкурентов. Эксперты раскрывают, как изменились предпочтения покупателей и что это значит для рынка.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
-
20.01.2026, 15:26
В Петербурге стартовали продажи первых Changan UNI-S российской сборки
В Петербурге появились первые Changan UNI-S, собранные в России. Продажи начались неожиданно быстро. Что это значит для рынка и покупателей, пока неясно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
11.01.2026, 18:23
Сравнительный тест Belgee X70, Changan UNI-S и Jetta VS5: кто из кроссоверов лучше
Три популярных кроссовера из Китая встретились в одном тесте. Эксперты оценили их по множеству параметров. Результаты оказались неожиданными. Некоторые цифры удивляют даже опытных водителей. Кто оказался впереди - узнаете в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 10:39
Сравнительный тест Belgee X70, Changan UNI-S и Jetta VS5 за 3 млн рублей
Три кроссовера стоимостью около 3 млн рублей встретились в большом сравнении. Белорусский Belgee X70, Changan Uni-S и Jetta VS5 из Китая. Какой из них оказался самым интересным и выгодным? Неожиданные нюансы и разница в деталях.Читать далее
Похожие материалы Чинган
-
09.02.2026, 06:38
Цены на топовые китайские автомобили в России: Haval Jolion — подешевел больше всех
Свежий анализ рынка показал: большинство популярных китайских автомобилей в России за год снизили цены, несмотря на инфляцию и рост сборов. Какие модели удивили, а какие пошли против тренда - в нашем материале.Читать далее
-
05.02.2026, 18:43
Какие автомобили чаще всего попадают в поле зрения угонщиков в 2026 году
Вышло исследование: в 2026 году в России наметился новый тренд в автокражах - под ударом оказались не только бюджетные, но и китайские автомобили, а также кроссоверы среднего сегмента. Какие марки в зоне риска и что советуют эксперты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 06:50
Changan готовит для России пять новых моделей : гибриды, трансформеры и обновления
Changan готовит для российского рынка сразу пять новых моделей, включая гибридный кроссовер и уникальный трансформер. В 2026 году автолюбителей ждут свежие решения и неожиданные форматы. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
27.01.2026, 18:06
Как Belgee X50 стал лидером продаж среди новых авто в Москве в 2025 году
В 2025 году московский рынок новых легковых автомобилей удивил: кроссовер Belgee X50 занял первое место по продажам, обогнав даже именитых конкурентов. Эксперты раскрывают, как изменились предпочтения покупателей и что это значит для рынка.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
-
20.01.2026, 15:26
В Петербурге стартовали продажи первых Changan UNI-S российской сборки
В Петербурге появились первые Changan UNI-S, собранные в России. Продажи начались неожиданно быстро. Что это значит для рынка и покупателей, пока неясно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
11.01.2026, 18:23
Сравнительный тест Belgee X70, Changan UNI-S и Jetta VS5: кто из кроссоверов лучше
Три популярных кроссовера из Китая встретились в одном тесте. Эксперты оценили их по множеству параметров. Результаты оказались неожиданными. Некоторые цифры удивляют даже опытных водителей. Кто оказался впереди - узнаете в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 10:39
Сравнительный тест Belgee X70, Changan UNI-S и Jetta VS5 за 3 млн рублей
Три кроссовера стоимостью около 3 млн рублей встретились в большом сравнении. Белорусский Belgee X70, Changan Uni-S и Jetta VS5 из Китая. Какой из них оказался самым интересным и выгодным? Неожиданные нюансы и разница в деталях.Читать далее