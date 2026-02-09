Личный опыт владения новым Changan UNI-S 2025: что удивило, а что разочаровало владельца кроссовера

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

9 февраля 2026, 07:49

В 2026 году российский рынок автомобилей переживает небывалую трансформацию: привычные бренды ушли, а на их место пришли китайские производители. Для многих автолюбителей выбор нового автомобиля стал настоящим испытанием - приходится балансировать между ценой, доступностью и реальным качеством. Именно поэтому опыт эксплуатации Changan UNI-S 2025 вызывает особый интерес: этот кроссовер стал одним из самых обсуждаемых среди новых моделей, доступных в России.

Покупка автомобиля сегодня - это не только вопрос бюджета, но и компромисс между привычками, ожиданиями и реальностью. В условиях, когда ассортимент ограничен, а цены на машины продолжают расти, многие вынуждены смотреть в сторону китайских марок. Но насколько оправдан такой выбор? Портал 110km.ru выяснил на примере Changan UNI-S 2025, с какими неожиданностями сталкиваются владельцы, и какие нюансы стоит учитывать при покупке.

Почему выбор пал на Changan UNI-S 2025

Рынок новых автомобилей в России сейчас напоминает поле битвы между китайскими брендами и отечественным автопромом. Для тех, кто не готов переплачивать за премиальные марки, выбор сужается до нескольких китайских моделей и пары российских вариантов. Владелец Changan UNI-S 2025 отмечает, что решение было принято не только из-за цены, но и благодаря личному опыту жизни в Китае: именно там удалось увидеть, какие марки действительно популярны у местных жителей, а какие ориентированы лишь на экспорт.

Changan оказался в числе тех брендов, которые в Китае ценят за надежность и практичность. Альтернативы вроде Cherry, Haval и Geely быстро отпали - их редко встретишь на улицах крупных китайских городов, а отзывы местных жителей о них сдержанны. DongFeng тоже рассматривался, но не подошел по эргономике и доступности сервисного обслуживания. В итоге выбор пал на Changan UNI-S 2025 - модель, которая сочетает в себе комфорт, современный дизайн и адекватную стоимость. Дополнительным аргументом стала выгодная рассрочка на три года, что в условиях высокой инфляции выглядит особенно привлекательно.

Первые впечатления: что порадовало, а что разочаровало

Владелец отмечает, что за рулем уже более 15 лет. До Changan UNI-S 2025 в семье были Suzuki Liana, Kia Sportage, Toyota Town Ace и Opel Meriva. Такой опыт позволяет трезво оценивать плюсы и минусы нового автомобиля, не поддаваясь эмоциям.

Среди явных недостатков - крайне ограниченный обзор в салонном зеркале заднего вида. После минивэна с огромными окнами ощущение, будто смотришь в амбразуру. Головное устройство вызывает вопросы: проигрывание музыки реализовано неудобно, а качество звука от системы с шильдиком Pioneer разочаровывает. Не хватает элементарных вещей - датчика уровня омывающей жидкости, футляра для очков, регулировки ремней по высоте. Последний момент особенно критичен для семей с детьми: ремень может неудобно давить на шею ребенку без бустера.

Однако есть и сильные стороны. Отличная обзорность вперед и по бокам, практически бесшумная работа 181-сильного двигателя, плавные переключения роботизированной коробки передач даже в экономичном режиме. Двигатель уверенно тянет на всех скоростях, а посадка за рулем удобна даже для высоких водителей. Шумоизоляция не идеальная, но заметно лучше, чем у многих конкурентов. Ассистенты и датчики работают корректно, хотя в условиях российской зимы быстро загрязняются и могут временно отключаться.

Практические доработки и планы на будущее

Владелец не ограничился базовой комплектацией и сразу заказал ряд полезных аксессуаров: амортизаторы капота, накладки на пороги, дополнительные уплотнители для повышения шумоизоляции, а также различные мелочи для защиты кузова и салона. Такой подход позволяет адаптировать автомобиль под собственные нужды и повысить комфорт эксплуатации.

Особое внимание уделяется деталям, которые часто упускают из виду при покупке: качество стеклоочистителей, организация хранения в салоне, защита лакокрасочного покрытия. Все эти мелочи в итоге формируют общее впечатление от машины и влияют на уровень удовлетворенности владельца.

Выводы без выводов: стоит ли брать Changan UNI-S 2025

Changan UNI-S 2025 - типичный представитель новой волны китайских кроссоверов, которые быстро завоевывают российский рынок. Он не идеален, но сочетает в себе разумную цену, достойный уровень оснащения и приемлемое качество. Для тех, кто ищет практичный и современный автомобиль без переплат, этот вариант может стать удачным компромиссом. Однако стоит быть готовым к ряду мелких недочетов, которые придется устранять самостоятельно. В любом случае, опыт эксплуатации Changan UNI-S 2025 - это ценный источник информации для всех, кто задумывается о покупке нового автомобиля в условиях меняющегося рынка.

