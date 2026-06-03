Конкуренты уходят, а Changan остается: почему UNI-V 2.0T может стать последним спортивным седаном на рынке

Changan UNI-V 2.0T: тест-драйв на трассе, новые функции и перспективы продаж

Changan UNI-V 2.0T с новым 2,0-литровым турбомотором и спортивными опциями впервые испытали на трассе в Мячково. Модель удивила управляемостью и динамикой, а также особенностями коробки передач. Почему этот автомобиль может изменить рынок - разбираемся подробно.

Changan UNI-V 2.0T с новым 2,0-литровым турбомотором и спортивными опциями впервые испытали на трассе в Мячково. Модель удивила управляемостью и динамикой, а также особенностями коробки передач. Почему этот автомобиль может изменить рынок - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о появлении Changan UNI-V 2.0T с новым мотором и спортивными настройками - не просто очередная премьера. В условиях, когда выбор седанов и лифтбеков заметно сократился, каждая новая модель становится событием, способным повлиять на рынок. Особенно если речь идет о машине, которая может составить конкуренцию не только китайским, но и привычным европейским брендам.

Changan UNI-V 2.0T после рестайлинга получил 2,0-литровый турбомотор JL484ZQ1 мощностью 236 л.с. и крутящим моментом 390 Нм. Это заметный шаг вперед по сравнению с прежней версией, где стоял только 1,5-литровый двигатель на 181 л.с. Теперь модель уверенно конкурирует с Geely Preface (Volga C50) и другими представителями сегмента. Важное отличие - новая гидромеханическая коробка передач Aisin, пришедшая на смену прежнему «автомату» с двумя сцеплениями.

Первый тест-драйв прошел на трассе в Мячково, где скорость ограничена ретардерами, но даже в таких условиях удалось Сергею Арбузову (Дром.ру) удалось прочувствовать характер машины. Версия «Спорт» оснащена растяжкой кузова под капотом для повышения жесткости и кнопкой R (Race) на руле. Появились и подрулевые лепестки для ручного переключения передач. Однако переход в полностью ручной режим требует сложной последовательности действий через центральный экран, что может показаться неудобным. В Changan объясняют это заботой о безопасности, чтобы исключить случайное включение ручного режима. При этом режим Race не активирует ручное управление автоматически, что удивляет.

Кнопка R совмещена с поворотным переключателем режимов Eco, Normal и Sport, а настройки рулевого управления доступны отдельно через экран. На трассе UNI-V 2.0T показал себя с лучшей стороны: подвеска не допускает кренов, кузов не «играет» на поворотах, а управляемость оказалась даже интереснее, чем у некоторых конкурентов. Тормоза постепенно теряют эффективность только после нескольких быстрых кругов, что типично для гражданских автомобилей.

Машина быстро набирает скорость на первых трех передачах, а недостаточная управляемость, характерная для переднеприводных моделей, практически не ощущается. Даже при резких маневрах задняя часть остается стабильной. Это значит, что к Changan UNI-V 2.0T не нужно долго привыкать - любой водитель с опытом динамичной езды быстро освоится за рулем.

За четыре круга на трассе не удалось полностью раскрыть потенциал ручного управления, но гидромеханическая коробка не ограничивает динамику. Некоторые технические детали, например, работа гидротрансформатора в режиме Race, остались за кадром. Тем не менее, модель производит впечатление сбалансированной и предсказуемой.

В условиях сокращения ассортимента седанов и лифтбеков Changan UNI-V 2.0T может занять свою нишу. Сборка на «Автоторе» по CKD-4 стартует в ближайшие месяцы, что позволит сдержать рост цен. В Калининград будут поступать сваренные и окрашенные кузова, а также комплектующие для локальной сборки. Важно, что в сентябре-октябре планируется запуск сварки моделей Changan на заводе, что может усилить позиции бренда на рынке.

Для сравнения: в прошлом году Changan реализовал почти 3 тысячи UNI-V, а в первом квартале 2026 года - только 284 экземпляра. Главный конкурент Chery Arrizo 8 в 2025 году разошелся тиражом 8000 машин, причем более половины были ввезены из Китая. В этом году продажи Arrizo 8 снизились, а судьба новых поставок пока неясна. На этом фоне спортивный GAC Empow рискует покинуть рынок: после повышения утилизационного сбора продажи упали до 55 машин за квартал, и импорт, вероятно, прекратится. Интересно, что менеджмент GAC рассчитывал на 100 машин в месяц, но реальность оказалась иной.

В контексте новых тенденций на рынке стоит вспомнить и о других необычных проектах, например, о редком УАЗ «Патриот» с мотором Toyota и коробкой Porsche, который недавно появился в продаже - подробнее об этом можно узнать в материале о необычных модификациях российских внедорожников.

Changan UNI-V 2.0T выходит на рынок в непростое время, когда покупатели ищут баланс между ценой, оснащением и надежностью. С учетом локализации сборки и расширения модельного ряда, у бренда есть все шансы укрепить позиции. Важно помнить, что в сегменте седанов и лифтбеков конкуренция среди китайских марок становится все жестче, а покупатели все чаще обращают внимание на детали комплектации и реальные возможности автомобилей.