Конкуренты уходят, а Changan остается: почему UNI-V 2.0T может стать последним спортивным седаном на рынке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

3 июня 2026, 08:43

Changan UNI-V 2.0T: тест-драйв на трассе, новые функции и перспективы продаж

Changan UNI-V 2.0T: тест-драйв на трассе, новые функции и перспективы продаж

Конкуренты уходят, а Changan остается: почему UNI-V 2.0T может стать последним спортивным седаном на рынке

Changan UNI-V 2.0T: тест-драйв на трассе, новые функции и перспективы продаж

Changan UNI-V 2.0T с новым 2,0-литровым турбомотором и спортивными опциями впервые испытали на трассе в Мячково. Модель удивила управляемостью и динамикой, а также особенностями коробки передач. Почему этот автомобиль может изменить рынок - разбираемся подробно.

Changan UNI-V 2.0T с новым 2,0-литровым турбомотором и спортивными опциями впервые испытали на трассе в Мячково. Модель удивила управляемостью и динамикой, а также особенностями коробки передач. Почему этот автомобиль может изменить рынок - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о появлении Changan UNI-V 2.0T с новым мотором и спортивными настройками - не просто очередная премьера. В условиях, когда выбор седанов и лифтбеков заметно сократился, каждая новая модель становится событием, способным повлиять на рынок. Особенно если речь идет о машине, которая может составить конкуренцию не только китайским, но и привычным европейским брендам.

Changan UNI-V 2.0T после рестайлинга получил 2,0-литровый турбомотор JL484ZQ1 мощностью 236 л.с. и крутящим моментом 390 Нм. Это заметный шаг вперед по сравнению с прежней версией, где стоял только 1,5-литровый двигатель на 181 л.с. Теперь модель уверенно конкурирует с Geely Preface (Volga C50) и другими представителями сегмента. Важное отличие - новая гидромеханическая коробка передач Aisin, пришедшая на смену прежнему «автомату» с двумя сцеплениями.

Первый тест-драйв прошел на трассе в Мячково, где скорость ограничена ретардерами, но даже в таких условиях удалось Сергею Арбузову (Дром.ру) удалось прочувствовать характер машины. Версия «Спорт» оснащена растяжкой кузова под капотом для повышения жесткости и кнопкой R (Race) на руле. Появились и подрулевые лепестки для ручного переключения передач. Однако переход в полностью ручной режим требует сложной последовательности действий через центральный экран, что может показаться неудобным. В Changan объясняют это заботой о безопасности, чтобы исключить случайное включение ручного режима. При этом режим Race не активирует ручное управление автоматически, что удивляет.

Кнопка R совмещена с поворотным переключателем режимов Eco, Normal и Sport, а настройки рулевого управления доступны отдельно через экран. На трассе UNI-V 2.0T показал себя с лучшей стороны: подвеска не допускает кренов, кузов не «играет» на поворотах, а управляемость оказалась даже интереснее, чем у некоторых конкурентов. Тормоза постепенно теряют эффективность только после нескольких быстрых кругов, что типично для гражданских автомобилей.

Машина быстро набирает скорость на первых трех передачах, а недостаточная управляемость, характерная для переднеприводных моделей, практически не ощущается. Даже при резких маневрах задняя часть остается стабильной. Это значит, что к Changan UNI-V 2.0T не нужно долго привыкать - любой водитель с опытом динамичной езды быстро освоится за рулем.

За четыре круга на трассе не удалось полностью раскрыть потенциал ручного управления, но гидромеханическая коробка не ограничивает динамику. Некоторые технические детали, например, работа гидротрансформатора в режиме Race, остались за кадром. Тем не менее, модель производит впечатление сбалансированной и предсказуемой.

В условиях сокращения ассортимента седанов и лифтбеков Changan UNI-V 2.0T может занять свою нишу. Сборка на «Автоторе» по CKD-4 стартует в ближайшие месяцы, что позволит сдержать рост цен. В Калининград будут поступать сваренные и окрашенные кузова, а также комплектующие для локальной сборки. Важно, что в сентябре-октябре планируется запуск сварки моделей Changan на заводе, что может усилить позиции бренда на рынке.

Для сравнения: в прошлом году Changan реализовал почти 3 тысячи UNI-V, а в первом квартале 2026 года - только 284 экземпляра. Главный конкурент Chery Arrizo 8 в 2025 году разошелся тиражом 8000 машин, причем более половины были ввезены из Китая. В этом году продажи Arrizo 8 снизились, а судьба новых поставок пока неясна. На этом фоне спортивный GAC Empow рискует покинуть рынок: после повышения утилизационного сбора продажи упали до 55 машин за квартал, и импорт, вероятно, прекратится. Интересно, что менеджмент GAC рассчитывал на 100 машин в месяц, но реальность оказалась иной.

В контексте новых тенденций на рынке стоит вспомнить и о других необычных проектах, например, о редком УАЗ «Патриот» с мотором Toyota и коробкой Porsche, который недавно появился в продаже - подробнее об этом можно узнать в материале о необычных модификациях российских внедорожников.

Changan UNI-V 2.0T выходит на рынок в непростое время, когда покупатели ищут баланс между ценой, оснащением и надежностью. С учетом локализации сборки и расширения модельного ряда, у бренда есть все шансы укрепить позиции. Важно помнить, что в сегменте седанов и лифтбеков конкуренция среди китайских марок становится все жестче, а покупатели все чаще обращают внимание на детали комплектации и реальные возможности автомобилей.

Упомянутые модели: Changan UNI-V
Упомянутые марки: Changan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган

Похожие материалы Чинган

В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Geely Monjaro после рестайлинга: новые опции, умная подвеска и спорные решения
Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Тверь Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться