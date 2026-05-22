Спортивный седан Changan Uni-V Sport - что ждет российских автолюбителей

Changan Uni-V Sport выходит на российский рынок: детали и особенности новинки

Changan готовит к запуску новую модель для России. Ожидается появление спортивного седана. Подробности о комплектации и характеристиках пока держатся в секрете. Следите за обновлениями.

Changan готовит к запуску новую модель для России. Ожидается появление спортивного седана. Подробности о комплектации и характеристиках пока держатся в секрете. Следите за обновлениями.

Китайская компания Changan готовится представить на российском рынке спортивный седан Uni-V Sport. Как сообщает Quto, автомобиль появится в продаже в единственной версии Sport, ориентированной на динамику и современные технологии.

Габариты Uni-V Sport составляют 4740 мм в длину, 1838 мм в ширину и 1430 мм в высоту. Колесная база достигает 2750 мм, а дорожный просвет - 152 мм. Багажник способен вместить от 465 до 1000 литров, что делает модель практичной для повседневных задач. На крышке багажника установлен активный спойлер, который автоматически поднимается при увеличении скорости, улучшая аэродинамику.

Под капотом Uni-V Sport установлен 2,0-литровый турбированный двигатель, развивающий 235 л. с. и 390 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Такой тандем позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 6,3 секунды, а максимальная скорость достигает 215 км/ч.

В оснащение седана входят 10-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с 14,6-дюймовым экраном, поддержка сервисов Яндекса, Apple CarPlay и Android Auto. Аудиосистема включает 10 динамиков, а для комфорта предусмотрены адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, камеры кругового обзора, подогрев всех сидений и вентиляция передних, подогрев рулевого колеса, атмосферная подсветка салона, панорамная крыша, светодиодная оптика и электропривод багажника.

Пока сроки старта продаж и стоимость Uni-V Sport для России не раскрываются. Ожидается, что подробности появятся ближе к началу продаж. Модель может заинтересовать тех, кто ищет сочетание спортивного характера и современных опций в сегменте доступных седанов.