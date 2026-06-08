Режим Super Race и басовитый выхлоп: как на самом деле ведет себя 235-сильный Changan Uni-V на дороге

Changan Uni-V: тест на треке показал неожиданные возможности бюджетного лифтбека

Changan Uni-V с новым 2-литровым мотором и активным спойлером вышел на трек ADM Raceway. Почему этот китайский лифтбек оказался быстрее конкурентов, чем удивил на трассе и какие нюансы стоит учесть при покупке - разбираемся, что изменилось и как это повлияет на рынок недорогих авто.

Changan Uni-V с новым 2-литровым мотором и активным спойлером вышел на трек ADM Raceway. Почему этот китайский лифтбек оказался быстрее конкурентов, чем удивил на трассе и какие нюансы стоит учесть при покупке - разбираемся, что изменилось и как это повлияет на рынок недорогих авто.

Для российских автолюбителей появление обновленного Changan Uni-V - не просто очередная новинка из КНР. Это сигнал о том, что даже в сегменте доступных автомобилей можно получить динамику и управляемость, которые раньше были доступны только в более дорогих моделях. Как пишет Autonews, производитель сделал ставку на спортивный характер, не забыв о комфорте и практичности, что особенно важно для городских условий.

Внешний вид Uni-V сразу выделяет его среди конкурентов: агрессивные линии, массивные бамперы и активный спойлер, который не только украшает, но и реально работает на скоростях, создавая прижимную силу. Декоративные элементы под карбон и черные вставки подчеркивают спортивный настрой, хотя местами это выглядит нарочито. Тем не менее, автомобиль не пытается быть незаметным - он создан для тех, кто хочет выделяться на дороге.

В салоне произошли заметные перемены: теперь перед водителем только один дисплей, что упростило восприятие информации и избавило от лишних отвлекающих элементов. Центральная консоль стала лаконичнее, а управление режимами движения перенесли на руль - это решение оказалось удобным для быстрой смены настроек прямо на ходу. Кресла не дотягивают до настоящих спортивных, но диапазон регулировок позволяет устроиться с комфортом даже высоким водителям. Руль с характерным срезом сверху и снизу облегчает быстрые перехваты на высокой скорости.

Фото: Changan

Главное изменение - новый 2-литровый турбомотор мощностью 235 л.с., который пришел на смену прежнему 1,5-литровому агрегату. Вместо роботизированной коробки теперь установлен классический 8-ступенчатый автомат Aisin. В режиме Super Race, который активируется шайбой на руле, приборная панель и центральный экран меняют оформление, а выхлоп становится басовитее благодаря регулируемой заслонке. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды - результат достойный для городского лифтбека. На треке Uni-V проявляет себя неожиданно азартно: отклик на газ мгновенный, турбояма практически отсутствует, а управление становится острее. В поворотах система динамического управления вектором тяги помогает буквально «ввинчивать» машину в виражи, перераспределяя мощность между колесами. При этом подвеска остается достаточно мягкой для повседневной езды, а тормоза выдерживают даже интенсивные заезды без признаков перегрева.

Комплекс электронных помощников включает адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон и ассистент движения в пробке. Это делает Uni-V не только быстрым, но и безопасным для ежедневной эксплуатации. Впрочем, ряд функций доступен только через сенсорный экран, что может не всем понравиться. В режиме Super Race поведение автомобиля становится нервным, а небольшой объем топливного бака ограничивает дальние поездки без дозаправки.

По информации Autonews, Changan Uni-V предлагается в России только в комплектации Sport по цене 3 499 900 рублей. За эти деньги покупатель получает лифтбек длиной 4,74 метра с багажником на 465 литров, передним приводом и богатым оснащением. Максимальная скорость - 215 км/ч, расход топлива в смешанном цикле - 8 литров на 100 км, а дорожный просвет - 152 мм. Это делает модель интересной для тех, кто ищет баланс между динамикой, комфортом и практичностью.

Стоит отметить, что на китайском рынке Uni-V доступен и с гибридной силовой установкой, но в России пока предлагается только бензиновая версия. Важно помнить, что даже самые современные автомобили требуют регулярного обслуживания - как показывает опыт владельцев других моделей, например, проблемы с запуском двигателя могут возникнуть неожиданно. О том, какие причины могут привести к долгому запуску мотора и как избежать лишних расходов, подробно рассказано в материале о рисках и расходах при проблемах с запуском двигателя.

Changan Uni-V - пример того, как китайские производители быстро учатся и внедряют технологии, которые еще недавно были доступны только в премиум-сегменте. В 2026 году такие модели становятся все более популярными благодаря сочетанию яркого дизайна, достойной динамики и современного оснащения. Для покупателей это шанс получить максимум эмоций без серьезных компромиссов по комфорту и безопасности. Важно лишь учитывать особенности эксплуатации и внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля.