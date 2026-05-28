Новый седан Changan UNI-V уже в продаже - что изменилось и сколько он стоит

Changan UNI-V второго поколения стартовал в России: цена, комплектация, детали

Changan вывел на российский рынок обновленный спортивный седан UNI-V. Цена заявлена от 3,5 млн рублей, но действуют скидки. Модель получила мощный мотор, зимний пакет и усиленную защиту кузова. Почему этот запуск может изменить рынок - в нашем материале.

Changan вывел на российский рынок обновленный спортивный седан UNI-V. Цена заявлена от 3,5 млн рублей, но действуют скидки. Модель получила мощный мотор, зимний пакет и усиленную защиту кузова. Почему этот запуск может изменить рынок - в нашем материале.

Российские автолюбители получили долгожданную новость: стартовали продажи второго поколения спортивного седана Changan UNI-V. Это событие может заметно повлиять на сегмент доступных, но технологичных автомобилей в стране. Модель сразу привлекла внимание благодаря сочетанию мощности, современного оснащения и выгодных условий покупки.

Официальная цена нового UNI-V составляет 3 499 900 рублей, однако благодаря специальным программам лояльности реальная стоимость для покупателей может оказаться значительно ниже, рассказали 110km.ru в пресс-службе Changan. Подробности о скидках и акциях доступны у официальных дилеров, что делает предложение особенно актуальным на фоне роста цен на новые автомобили.

Предыдущее поколение UNI-V уже успело завоевать признание: модель отмечена премией «Автомобиль года в России», а также стала победителем Гран-при «За рулем» - 2024 в категории «Компактный класс». Кроме того, автомобиль получил титулы «Десять лучших двигателей», «Десять лучших шасси» и «Десять лучших кузовов Китая», а также международную награду CMI-DESIGN AWARD за оригинальный подход к цветам и материалам. По данным исследований, автомобили Changan входят в число лидеров по стойкости лакокрасочного покрытия среди китайских брендов в России, что подтверждает их надежность в условиях местного климата.

Техническая часть нового UNI-V также заслуживает внимания. Под капотом установлен проверенный турбомотор Blue Core 2.0T с чугунным блоком цилиндров, который работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin. Мощность двигателя увеличена до 235 л.с., а крутящий момент вырос до 390 Нм. В конструкции использованы компоненты от BorgWarner, Bosch, Valeo и Schaeffler, что говорит о высоком уровне инженерии.

Для российского рынка Changan подготовил специальную адаптацию: полный зимний пакет включает подогрев всех сидений, руля, лобового и заднего стекол, форсунок омывателя и зеркал. Кузов полностью оцинкован, включая крышу, и получил дополнительную антикоррозийную обработку. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 км пробега, что редко встречается в этом сегменте.

Внешний вид нового UNI-V выполнен в агрессивном спортивном стиле: низкая линия капота, выразительная оптика, купеобразный силуэт, активный задний спойлер и четыре патрубка выхлопной системы. В салоне - эргономичный кокпит, спортивные кресла с вентиляцией и подогревом, черный потолок и замшевая отделка. Селектор режимов вынесен на руль, а подрулевые лепестки подчеркивают спортивный характер модели. Регулируемая заслонка позволяет менять звук выхлопа по желанию водителя.

Changan UNI-V второго поколения представлен в России в единственной комплектации «Спорт». Заказать новинку можно уже сейчас у официальных дилеров. Важно отметить, что на фоне ограниченного выбора новых автомобилей и растущего интереса к китайским брендам, запуск UNI-V может стать заметным событием для рынка. По имеющимся данным, спрос на такие модели стабильно растет, а расширение ассортимента Changan только укрепляет позиции марки в России.

Для справки: Changan - один из крупнейших автопроизводителей Китая, активно развивающийся на российском рынке. UNI-V - это не просто очередная новинка, а попытка предложить покупателям сочетание спортивного характера, надежности и современных технологий по конкурентной цене. В условиях, когда многие западные бренды ушли с рынка, такие предложения становятся особенно востребованными.