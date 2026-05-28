Новый седан Changan UNI-V уже в продаже - что изменилось и сколько он стоит

28 мая 2026, 13:17
Changan UNI-V второго поколения стартовал в России: цена, комплектация, детали
Changan UNI-V второго поколения стартовал в России: цена, комплектация, детали
Changan вывел на российский рынок обновленный спортивный седан UNI-V. Цена заявлена от 3,5 млн рублей, но действуют скидки. Модель получила мощный мотор, зимний пакет и усиленную защиту кузова. Почему этот запуск может изменить рынок - в нашем материале.
Российские автолюбители получили долгожданную новость: стартовали продажи второго поколения спортивного седана Changan UNI-V. Это событие может заметно повлиять на сегмент доступных, но технологичных автомобилей в стране. Модель сразу привлекла внимание благодаря сочетанию мощности, современного оснащения и выгодных условий покупки.
Официальная цена нового UNI-V составляет 3 499 900 рублей, однако благодаря специальным программам лояльности реальная стоимость для покупателей может оказаться значительно ниже, рассказали 110km.ru в пресс-службе Changan. Подробности о скидках и акциях доступны у официальных дилеров, что делает предложение особенно актуальным на фоне роста цен на новые автомобили.
Предыдущее поколение UNI-V уже успело завоевать признание: модель отмечена премией «Автомобиль года в России», а также стала победителем Гран-при «За рулем» - 2024 в категории «Компактный класс». Кроме того, автомобиль получил титулы «Десять лучших двигателей», «Десять лучших шасси» и «Десять лучших кузовов Китая», а также международную награду CMI-DESIGN AWARD за оригинальный подход к цветам и материалам. По данным исследований, автомобили Changan входят в число лидеров по стойкости лакокрасочного покрытия среди китайских брендов в России, что подтверждает их надежность в условиях местного климата.
Техническая часть нового UNI-V также заслуживает внимания. Под капотом установлен проверенный турбомотор Blue Core 2.0T с чугунным блоком цилиндров, который работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin. Мощность двигателя увеличена до 235 л.с., а крутящий момент вырос до 390 Нм. В конструкции использованы компоненты от BorgWarner, Bosch, Valeo и Schaeffler, что говорит о высоком уровне инженерии.
Для российского рынка Changan подготовил специальную адаптацию: полный зимний пакет включает подогрев всех сидений, руля, лобового и заднего стекол, форсунок омывателя и зеркал. Кузов полностью оцинкован, включая крышу, и получил дополнительную антикоррозийную обработку. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 км пробега, что редко встречается в этом сегменте.
Внешний вид нового UNI-V выполнен в агрессивном спортивном стиле: низкая линия капота, выразительная оптика, купеобразный силуэт, активный задний спойлер и четыре патрубка выхлопной системы. В салоне - эргономичный кокпит, спортивные кресла с вентиляцией и подогревом, черный потолок и замшевая отделка. Селектор режимов вынесен на руль, а подрулевые лепестки подчеркивают спортивный характер модели. Регулируемая заслонка позволяет менять звук выхлопа по желанию водителя.
Changan UNI-V второго поколения представлен в России в единственной комплектации «Спорт». Заказать новинку можно уже сейчас у официальных дилеров. Важно отметить, что на фоне ограниченного выбора новых автомобилей и растущего интереса к китайским брендам, запуск UNI-V может стать заметным событием для рынка. По имеющимся данным, спрос на такие модели стабильно растет, а расширение ассортимента Changan только укрепляет позиции марки в России.
Для справки: Changan - один из крупнейших автопроизводителей Китая, активно развивающийся на российском рынке. UNI-V - это не просто очередная новинка, а попытка предложить покупателям сочетание спортивного характера, надежности и современных технологий по конкурентной цене. В условиях, когда многие западные бренды ушли с рынка, такие предложения становятся особенно востребованными.
Похожие материалы Чинган
-
22.05.2026, 19:08
Changan Uni-V Sport выходит на российский рынок: детали и особенности новинки
Changan готовит к запуску новую модель для России. Ожидается появление спортивного седана. Подробности о комплектации и характеристиках пока держатся в секрете. Следите за обновлениями.Читать далее
-
14.05.2026, 13:28
Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Changan выводит на российский рынок обновлённый спортивный лифтбек UNI‑V с заметно улучшенными динамическими характеристиками. Ключевое отличие - мощный турбомотор Blue Core 2.0T, позволяющий разогнаться до 100 км/ч за 6,8 секунды. Модель сохранила узнаваемый дизайн, но при этом получила ряд усовершенствований в комфорте, безопасности и технологичности.Читать далее
-
29.04.2026, 05:41
Changan готовит масштабное наступление на российском рынке: новые модели и технологии
Changan усиливает позиции в России, делая ставку на новые кроссоверы и седаны, а также внедрение современных гибридных технологий. Компания нацелена на экспорт и развитие производства, что может изменить расстановку сил на рынке уже в ближайшие годы.Читать далее
-
15.04.2026, 19:55
Volga C50: кто составит конкуренцию новому бизнес-седану
Volga C50 - новая модель с узнаваемым дизайном и технической базой Geely Preface. Мы разобрали, какие седаны и лифтбеки можно рассматривать в том же ценовом диапазоне, и чем они отличаются по оснащению, моторам и позиционированию. Актуальный обзор для тех, кто выбирает бизнес-седан в 2026 году.Читать далее
-
21.02.2026, 14:40
Changan UNI-V после 80 000 км: реальные минусы и доработки владельца
Changan UNI-V 2023 года с пробегом 80 000 км оказался не таким идеальным, как ожидалось. Владелец делится опытом эксплуатации, рассказывает о слабых местах модели и о том, какие доработки реально улучшают комфорт и надежность.Читать далее
-
12.09.2025, 10:56
Jaecoo J7 возглавил список самых популярных иномарок в России до 5 миллионов рублей
Автомобильный рынок России продолжает меняться. Покупатели сделали свой выбор. В среднем ценовом сегменте есть явные лидеры. Какие машины предпочитают россияне сегодня? Наш анализ покажет главные тренды.Читать далее
-
28.05.2026, 13:56
Автомобили для дальних поездок: какие модели позволяют проехать тысячу километров без усталости
Далеко не каждый автомобиль способен обеспечить комфорт на протяжении долгой поездки. В этом обзоре - модели, которые действительно созданы для трассы: они не только экономичны, но и позволяют водителю и пассажирам не уставать даже после тысячи километров за рулем. Почему именно эти машины выбирают для дальних маршрутов - рассказываем с примерами и нюансами.Читать далее
-
28.05.2026, 13:28
SDAC и Asiastar показали новые модели на выставке COMvex 2026 в России
На выставке COMvex 2026 дебютировали свежие модели SDAC и Asiastar. Представлены новые шасси и обновленный микроавтобус с современным мотором. Какие решения предложили для бизнеса и перевозок, что изменилось в комплектациях и почему эти новинки могут изменить рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие возможности открывают новые версии.Читать далее
-
28.05.2026, 13:01
Редкая Ока с китайским мотором FAW и пробегом 3700 км выставлена на продажу
В России появилась Ока с китайским мотором FAW и минимальным пробегом. Необычная комплектация и состояние вызывают интерес у автолюбителей, а также вопросы о реальности заявленных характеристик. Разбираемся, чем уникальна эта машина и стоит ли она своих денег.Читать далее
-
28.05.2026, 11:49
Geely Coolray стал лидером продаж бензиновых кроссоверов в Китае в апреле 2026
Geely Coolray вновь удивил рынок: по итогам апреля 2026 года модель заняла первое место среди бензиновых кроссоверов в Китае. Эксперты отмечают, что спрос на эту машину растет, а российские автолюбители уже могут оценить обновленную версию. Почему именно сейчас Coolray оказался в центре внимания и какие опции делают его уникальным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 11:32
Omoda и Jaecoo: китайские бренды, которые приносят рекордную прибыль британским дилерам
Великобритания переживает всплеск интереса к китайским автомобилям: дилеры отмечают рекордную прибыль от продаж Omoda и Jaecoo, а гибкая бонусная политика и доступные гибриды делают эти бренды особенно привлекательными на фоне экономических трудностей. Как это меняет расстановку сил на рынке - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Чинган
-
22.05.2026, 19:08
Changan Uni-V Sport выходит на российский рынок: детали и особенности новинки
Changan готовит к запуску новую модель для России. Ожидается появление спортивного седана. Подробности о комплектации и характеристиках пока держатся в секрете. Следите за обновлениями.Читать далее
-
14.05.2026, 13:28
Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Changan выводит на российский рынок обновлённый спортивный лифтбек UNI‑V с заметно улучшенными динамическими характеристиками. Ключевое отличие - мощный турбомотор Blue Core 2.0T, позволяющий разогнаться до 100 км/ч за 6,8 секунды. Модель сохранила узнаваемый дизайн, но при этом получила ряд усовершенствований в комфорте, безопасности и технологичности.Читать далее
-
29.04.2026, 05:41
Changan готовит масштабное наступление на российском рынке: новые модели и технологии
Changan усиливает позиции в России, делая ставку на новые кроссоверы и седаны, а также внедрение современных гибридных технологий. Компания нацелена на экспорт и развитие производства, что может изменить расстановку сил на рынке уже в ближайшие годы.Читать далее
-
15.04.2026, 19:55
Volga C50: кто составит конкуренцию новому бизнес-седану
Volga C50 - новая модель с узнаваемым дизайном и технической базой Geely Preface. Мы разобрали, какие седаны и лифтбеки можно рассматривать в том же ценовом диапазоне, и чем они отличаются по оснащению, моторам и позиционированию. Актуальный обзор для тех, кто выбирает бизнес-седан в 2026 году.Читать далее
-
21.02.2026, 14:40
Changan UNI-V после 80 000 км: реальные минусы и доработки владельца
Changan UNI-V 2023 года с пробегом 80 000 км оказался не таким идеальным, как ожидалось. Владелец делится опытом эксплуатации, рассказывает о слабых местах модели и о том, какие доработки реально улучшают комфорт и надежность.Читать далее
-
12.09.2025, 10:56
Jaecoo J7 возглавил список самых популярных иномарок в России до 5 миллионов рублей
Автомобильный рынок России продолжает меняться. Покупатели сделали свой выбор. В среднем ценовом сегменте есть явные лидеры. Какие машины предпочитают россияне сегодня? Наш анализ покажет главные тренды.Читать далее
-
28.05.2026, 13:56
Автомобили для дальних поездок: какие модели позволяют проехать тысячу километров без усталости
Далеко не каждый автомобиль способен обеспечить комфорт на протяжении долгой поездки. В этом обзоре - модели, которые действительно созданы для трассы: они не только экономичны, но и позволяют водителю и пассажирам не уставать даже после тысячи километров за рулем. Почему именно эти машины выбирают для дальних маршрутов - рассказываем с примерами и нюансами.Читать далее
-
28.05.2026, 13:28
SDAC и Asiastar показали новые модели на выставке COMvex 2026 в России
На выставке COMvex 2026 дебютировали свежие модели SDAC и Asiastar. Представлены новые шасси и обновленный микроавтобус с современным мотором. Какие решения предложили для бизнеса и перевозок, что изменилось в комплектациях и почему эти новинки могут изменить рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие возможности открывают новые версии.Читать далее
-
28.05.2026, 13:01
Редкая Ока с китайским мотором FAW и пробегом 3700 км выставлена на продажу
В России появилась Ока с китайским мотором FAW и минимальным пробегом. Необычная комплектация и состояние вызывают интерес у автолюбителей, а также вопросы о реальности заявленных характеристик. Разбираемся, чем уникальна эта машина и стоит ли она своих денег.Читать далее
-
28.05.2026, 11:49
Geely Coolray стал лидером продаж бензиновых кроссоверов в Китае в апреле 2026
Geely Coolray вновь удивил рынок: по итогам апреля 2026 года модель заняла первое место среди бензиновых кроссоверов в Китае. Эксперты отмечают, что спрос на эту машину растет, а российские автолюбители уже могут оценить обновленную версию. Почему именно сейчас Coolray оказался в центре внимания и какие опции делают его уникальным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 11:32
Omoda и Jaecoo: китайские бренды, которые приносят рекордную прибыль британским дилерам
Великобритания переживает всплеск интереса к китайским автомобилям: дилеры отмечают рекордную прибыль от продаж Omoda и Jaecoo, а гибкая бонусная политика и доступные гибриды делают эти бренды особенно привлекательными на фоне экономических трудностей. Как это меняет расстановку сил на рынке - в нашем материале.Читать далее