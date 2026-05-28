Новый седан Changan UNI-V уже в продаже - что изменилось и сколько он стоит

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 13:17

Changan UNI-V второго поколения стартовал в России: цена, комплектация, детали

Changan UNI-V второго поколения стартовал в России: цена, комплектация, детали

Новый седан Changan UNI-V уже в продаже - что изменилось и сколько он стоит

Changan UNI-V второго поколения стартовал в России: цена, комплектация, детали

Changan вывел на российский рынок обновленный спортивный седан UNI-V. Цена заявлена от 3,5 млн рублей, но действуют скидки. Модель получила мощный мотор, зимний пакет и усиленную защиту кузова. Почему этот запуск может изменить рынок - в нашем материале.

Changan вывел на российский рынок обновленный спортивный седан UNI-V. Цена заявлена от 3,5 млн рублей, но действуют скидки. Модель получила мощный мотор, зимний пакет и усиленную защиту кузова. Почему этот запуск может изменить рынок - в нашем материале.

Российские автолюбители получили долгожданную новость: стартовали продажи второго поколения спортивного седана Changan UNI-V. Это событие может заметно повлиять на сегмент доступных, но технологичных автомобилей в стране. Модель сразу привлекла внимание благодаря сочетанию мощности, современного оснащения и выгодных условий покупки.

Официальная цена нового UNI-V составляет 3 499 900 рублей, однако благодаря специальным программам лояльности реальная стоимость для покупателей может оказаться значительно ниже, рассказали 110km.ru в пресс-службе Changan. Подробности о скидках и акциях доступны у официальных дилеров, что делает предложение особенно актуальным на фоне роста цен на новые автомобили.

Предыдущее поколение UNI-V уже успело завоевать признание: модель отмечена премией «Автомобиль года в России», а также стала победителем Гран-при «За рулем» - 2024 в категории «Компактный класс». Кроме того, автомобиль получил титулы «Десять лучших двигателей», «Десять лучших шасси» и «Десять лучших кузовов Китая», а также международную награду CMI-DESIGN AWARD за оригинальный подход к цветам и материалам. По данным исследований, автомобили Changan входят в число лидеров по стойкости лакокрасочного покрытия среди китайских брендов в России, что подтверждает их надежность в условиях местного климата.

Техническая часть нового UNI-V также заслуживает внимания. Под капотом установлен проверенный турбомотор Blue Core 2.0T с чугунным блоком цилиндров, который работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin. Мощность двигателя увеличена до 235 л.с., а крутящий момент вырос до 390 Нм. В конструкции использованы компоненты от BorgWarner, Bosch, Valeo и Schaeffler, что говорит о высоком уровне инженерии.

Для российского рынка Changan подготовил специальную адаптацию: полный зимний пакет включает подогрев всех сидений, руля, лобового и заднего стекол, форсунок омывателя и зеркал. Кузов полностью оцинкован, включая крышу, и получил дополнительную антикоррозийную обработку. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 км пробега, что редко встречается в этом сегменте.

Внешний вид нового UNI-V выполнен в агрессивном спортивном стиле: низкая линия капота, выразительная оптика, купеобразный силуэт, активный задний спойлер и четыре патрубка выхлопной системы. В салоне - эргономичный кокпит, спортивные кресла с вентиляцией и подогревом, черный потолок и замшевая отделка. Селектор режимов вынесен на руль, а подрулевые лепестки подчеркивают спортивный характер модели. Регулируемая заслонка позволяет менять звук выхлопа по желанию водителя.

Changan UNI-V второго поколения представлен в России в единственной комплектации «Спорт». Заказать новинку можно уже сейчас у официальных дилеров. Важно отметить, что на фоне ограниченного выбора новых автомобилей и растущего интереса к китайским брендам, запуск UNI-V может стать заметным событием для рынка. По имеющимся данным, спрос на такие модели стабильно растет, а расширение ассортимента Changan только укрепляет позиции марки в России.

Для справки: Changan - один из крупнейших автопроизводителей Китая, активно развивающийся на российском рынке. UNI-V - это не просто очередная новинка, а попытка предложить покупателям сочетание спортивного характера, надежности и современных технологий по конкурентной цене. В условиях, когда многие западные бренды ушли с рынка, такие предложения становятся особенно востребованными.

Упомянутые модели: Changan UNI-V
Упомянутые марки: Changan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган

Похожие материалы Чинган

Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Ижевск Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться