У Haval F7 и Geely Atlas в России появился новый серьезный конкурент

Дилеры прогнозируют, что на старте Changan UNI-Z займет около 5% совокупных продаж марки. Среди его соперников называют Haval F7 и Geely Atlas. В России предложены две комплектации от 3 249 900 рублей; габариты кроссовера также заслуживают внимания.

Дилеры прогнозируют, что на старте Changan UNI-Z займет около 5% совокупных продаж марки. Среди его соперников называют Haval F7 и Geely Atlas. В России предложены две комплектации от 3 249 900 рублей; габариты кроссовера также заслуживают внимания.

Первый Changan UNI-Z уже передали покупателю в Санкт-Петербурге. Сделка состоялась в дилерском центре сети «Прагматика». Официальные российские продажи модели стартовали 5 ноября 2026 года. До этого UNI-Z появлялся на рынке преимущественно благодаря параллельному импорту.

Представители дилерского бизнеса ожидают, что на старте UNI-Z сможет занять около 5% совокупных продаж Changan в России. В линейке марки кроссовер расположится между UNI-T и UNI-K. Это прогноз участников рынка, а не опубликованная статистика продаж. Напомним, UNI-Z построен на платформе CIIA15, известной также под коммерческим названием Fangzhou; эту архитектуру использует и UNI-S. Российская версия получила передний привод. Полный привод не предусмотрен.

Основными соперниками модели называют Haval F7 и Geely Atlas. Эти кроссоверы рассчитаны на близкую аудиторию: покупателей, которым важны простор и практичность. Дизайн и оснащение также имеют значение в повседневных поездках. В отдельном разборе Li L8 также рассматривались комплектации и оснащение китайской модели.

В российской гамме предусмотрены два исполнения. «Люкс» оценен в 3 249 900 рублей, «Техно» в 3 349 900 рублей. Разница составляет 100 000 рублей. Покупателям также предлагают программу Changan Finance: ставка начинается от 0,1% годовых, минимальный ежемесячный платеж составляет 9 715 рублей. Условия кредита, включая срок и первоначальный взнос, определяются договором.

По габаритам UNI-Z входит в количество крупных представителей сегмента: длина составляет 4 718 мм, ширина 1 880 мм, колесная база 2 780 мм. Дорожный просвет равен 179 мм. Углы въезда и съезда заявлены на уровне 19 и 25 градусов. Объем багажника меняется от 638 до 1 425 литров в зависимости от положения спинок заднего ряда.

Внешность выдержана в актуальной стилистике марки. Крыша ниспадает к корме, передняя решетка лишена привычной рамки. Узкие светодиодные полосы оптики установлены спереди и сзади. В оснащении российского UNI-Z заявлены 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и аудиосистема Sony. Видеорегистратор также входит в список оборудования; предусмотрены панорамная крыша и 20-дюймовые колесные диски. В российской гамме представлены комплектации «Люкс» и «Техно».

Под капотом установлен бензиновый турбодвигатель NE1.5T семейства Blue Core объемом 1,5 литра. Агрегат JL473ZQF развивает 147 л.с. (108 кВт) и 280 Н·м при 1 500-3 700 об/мин. Двигатель работает с семиступенчатой преселективной роботизированной коробкой 7DCT и передним приводом. Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 9,9 секунды.

Заявленный расход бензина АИ-92 составляет 7,4 литра на 100 километров по циклу CLTC. Это китайский лабораторный норматив, который не равен WLTP. По размерам UNI-Z лишь немного уступает Changan CS75 Plus.