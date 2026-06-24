Changan удержал первое место по сервису дилеров в 2026 году

24 июня 2026, 11:18
Changan вновь признан лидером по клиентскому сервису среди автодилеров России
Changan вновь признан лидером по клиентскому сервису среди автодилеров России
Changan второй год подряд становится победителем престижной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА - 2026» в номинации за лучший клиентский сервис. Эксперты оценили работу дилерской сети по целому ряду критериев. Почему этот результат важен для рынка и что стоит за успехом бренда - разбираемся в материале. Мало кто знает, как формируется рейтинг и какие компании не прошли в финал.
Changan укрепил свои позиции на российском автомобильном рынке, вновь став обладателем национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА - 2026» в категории «Дилерская сеть: лучший клиентский сервис». Итоги десятой юбилейной премии были подведены 18 июня агентством «АВТОСТАТ» совместно с платформой Авито Авто. Организаторы отмечают, что цель проекта - выявить компании, которые задают стандарты в продажах и обслуживании автомобилей.
В этом году за победу в различных номинациях боролись около 60 участников, представляющих ведущие бренды. Эксперты провели комплексную оценку дилерских предприятий по интегральной системе показателей, учитывая не только качество обслуживания, но и стабильность работы, внедрение новых стандартов и уровень удовлетворенности клиентов.
Changan второй год подряд получает признание за высокий уровень клиентского сервиса. В 2025 году, по данным независимого исследования агентства «АВТОСТАТ», бренд занял первое место среди всех автомобильных марок по индексу удовлетворенности клиентов - 83,9 балла из 100 возможных. Это позволило компании закрепить репутацию одного из самых клиентоориентированных игроков рынка.
Победа в 2026 году стала подтверждением того, что стратегия Changan по развитию дилерской сети и внедрению единых стандартов обслуживания приносит стабильные результаты. Руководство компании подчеркивает, что успех стал возможен благодаря совместной работе команды и партнеров, а также постоянному вниманию к качеству взаимодействия с клиентами на всех этапах владения автомобилем.
Особое значение имеет тот факт, что высокие оценки Changan получают не только от экспертов, но и от самих автовладельцев. В прошлом году лидерство бренда было подтверждено результатами опросов среди российских покупателей, а в этом - признано одним из самых авторитетных отраслевых проектов страны.
Сегодня дилерская сеть Changan охватывает 96 городов России и насчитывает более 200 официальных центров. За последние полгода компания открыла 14 новых дилерских центров Changan, а также расширила присутствие брендов Deepal и AVATR. Акцент делается на развитии послепродажного обслуживания, обучении персонала и совершенствовании сервисных процессов.
Если Вы не знали, по итогам 2025 года Changan вошел в тройку лидеров по продажам среди китайских марок в России. Эксперты отмечают, что успех на рынке во многом связан с гибкой политикой компании и вниманием к потребностям клиентов. Победа в премии «АВТОДИЛЕР ГОДА - 2026» может усилить доверие покупателей и укрепить позиции бренда в условиях растущей конкуренции.
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