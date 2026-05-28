Электрокары CHANGAN впервые пошли на экспорт и сразу вызвали ажиотаж

28 мая 2026, 10:44
CHANGAN вывел три новые электромодели на экспорт: премьера в Минске
На выставке TIBO 2026 в Минске дебютировали сразу три электрические новинки CHANGAN, и Беларусь стала первым зарубежным рынком для этих моделей. Почему это событие может изменить рынок электромобилей в регионе, какие особенности у новых машин и что удивило экспертов - рассказываем подробно. Мало кто ожидал такого интереса к китайским электрокарам, но выставка показала: спрос есть, а конкуренция только растет.
Появление сразу трех новых электромобилей CHANGAN на выставке TIBO 2026 в Минске - событие, которое напрямую касается российских автолюбителей. Китайский бренд выбрал Беларусь в качестве первого экспортного рынка для своих электрических моделей, что может стать сигналом для скорого появления этих машин и в России. Для отечественного рынка это не просто очередная премьера: речь идет о реальном расширении выбора среди электрокаров, причем в сегментах, которые традиционно востребованы у российских покупателей.
Седан UNI-L стал символом обновления линейки бренда UNI. Если раньше автомобили этой марки ассоциировались с доступностью, классическим дизайном и бензиновыми моторами, то теперь акцент сместился на электротягу. При этом привычные элементы - крупная безрамочная решетка радиатора, традиционные ручки дверей и понятный блок управления климатом - остались на месте. Это решение явно рассчитано на тех, кто только задумывается о переходе на электромобиль и не хочет сталкиваться с радикальными переменами в эргономике. UNI-L построен на переднеприводной платформе, оснащен батареей CATL на 51,9 кВт*ч и способен проехать до 530 км по циклу CLTC. Мощность электромотора - 143 л.с., что делает его универсальным вариантом как для семей, так и для корпоративных парков.
Кроссовер NEVO Q05 - еще одна новинка, которая сразу привлекла внимание благодаря своему внешнему виду и набору опций. Бренд NEVO, входящий в концерн CHANGAN, делает ставку на философию «новой энергии» и баланса. Q05 выделяется динамичным силуэтом, светодиодными полосами, внедорожным обвесом и литыми дисками R17. Внутри - пассажирское сиденье Zero Gravity с оттоманкой, вентиляция и подогрев передних кресел, восьмирежимный массаж с тремя уровнями интенсивности, а также welcome-режим для водителя. Панорамный люк площадью 1,8 м² визуально расширяет салон, а складывающиеся спинки передних сидений позволяют превратить интерьер в лаунж-зону. В техническом плане Q05 оснащен батареей CATL на 51,9 кВт*ч (506 км хода по CLTC), электромотором на 163 л.с. и поддержкой быстрой зарядки 3С - от 30 до 80% за 15 минут. Среди современных функций - автопарковка, автопилот L2, лидар на крыше и внешние световые индикаторы автономного движения.
Третья премьера - седан NEVO A05, который в 2026 году получил рестайлинг и теперь доступен белорусским покупателям в обновленном виде. Модель отличается лаконичным дизайном в стиле NEV, современными системами безопасности и комфорта, а также новым интерьером с темно-коричневыми вставками. В салоне - новое мультифункциональное рулевое колесо, парящая центральная консоль и увеличенные экраны приборной панели и мультимедиа. Среди опций - беспроводная зарядка смартфонов, автопарковка с дистанционным управлением, панорамный обзор AVM 540 с видеорегистратором и точка доступа Wi-Fi. Технически NEVO A05 оснащен передним приводом, батареей CATL на 51,9 кВт*ч (530 км по CLTC) и электромотором на 143 л.с.
Появление этих моделей на белорусском рынке может указывать на стратегию CHANGAN по постепенному выходу на рынки СНГ, включая Россию. Важно отметить, что все три автомобиля используют батареи CATL - одного из мировых лидеров в производстве аккумуляторов для электромобилей. Это повышает доверие к надежности и ресурсу новых моделей. Кроме того, поддержка быстрой зарядки и наличие современных систем безопасности делают эти электрокары конкурентоспособными даже на фоне европейских и корейских аналогов. Если исходить из представленной информации, российские автолюбители могут в ближайшее время получить доступ к новым вариантам электромобилей, которые сочетают привычный комфорт с современными технологиями.
