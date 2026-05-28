Электрокары CHANGAN впервые пошли на экспорт и сразу вызвали ажиотаж

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 10:44

CHANGAN вывел три новые электромодели на экспорт: премьера в Минске

На выставке TIBO 2026 в Минске дебютировали сразу три электрические новинки CHANGAN, и Беларусь стала первым зарубежным рынком для этих моделей. Почему это событие может изменить рынок электромобилей в регионе, какие особенности у новых машин и что удивило экспертов - рассказываем подробно. Мало кто ожидал такого интереса к китайским электрокарам, но выставка показала: спрос есть, а конкуренция только растет.

Появление сразу трех новых электромобилей CHANGAN на выставке TIBO 2026 в Минске - событие, которое напрямую касается российских автолюбителей. Китайский бренд выбрал Беларусь в качестве первого экспортного рынка для своих электрических моделей, что может стать сигналом для скорого появления этих машин и в России. Для отечественного рынка это не просто очередная премьера: речь идет о реальном расширении выбора среди электрокаров, причем в сегментах, которые традиционно востребованы у российских покупателей.

Седан UNI-L стал символом обновления линейки бренда UNI. Если раньше автомобили этой марки ассоциировались с доступностью, классическим дизайном и бензиновыми моторами, то теперь акцент сместился на электротягу. При этом привычные элементы - крупная безрамочная решетка радиатора, традиционные ручки дверей и понятный блок управления климатом - остались на месте. Это решение явно рассчитано на тех, кто только задумывается о переходе на электромобиль и не хочет сталкиваться с радикальными переменами в эргономике. UNI-L построен на переднеприводной платформе, оснащен батареей CATL на 51,9 кВт*ч и способен проехать до 530 км по циклу CLTC. Мощность электромотора - 143 л.с., что делает его универсальным вариантом как для семей, так и для корпоративных парков.

Фото: Changan

Кроссовер NEVO Q05 - еще одна новинка, которая сразу привлекла внимание благодаря своему внешнему виду и набору опций. Бренд NEVO, входящий в концерн CHANGAN, делает ставку на философию «новой энергии» и баланса. Q05 выделяется динамичным силуэтом, светодиодными полосами, внедорожным обвесом и литыми дисками R17. Внутри - пассажирское сиденье Zero Gravity с оттоманкой, вентиляция и подогрев передних кресел, восьмирежимный массаж с тремя уровнями интенсивности, а также welcome-режим для водителя. Панорамный люк площадью 1,8 м² визуально расширяет салон, а складывающиеся спинки передних сидений позволяют превратить интерьер в лаунж-зону. В техническом плане Q05 оснащен батареей CATL на 51,9 кВт*ч (506 км хода по CLTC), электромотором на 163 л.с. и поддержкой быстрой зарядки 3С - от 30 до 80% за 15 минут. Среди современных функций - автопарковка, автопилот L2, лидар на крыше и внешние световые индикаторы автономного движения.

Третья премьера - седан NEVO A05, который в 2026 году получил рестайлинг и теперь доступен белорусским покупателям в обновленном виде. Модель отличается лаконичным дизайном в стиле NEV, современными системами безопасности и комфорта, а также новым интерьером с темно-коричневыми вставками. В салоне - новое мультифункциональное рулевое колесо, парящая центральная консоль и увеличенные экраны приборной панели и мультимедиа. Среди опций - беспроводная зарядка смартфонов, автопарковка с дистанционным управлением, панорамный обзор AVM 540 с видеорегистратором и точка доступа Wi-Fi. Технически NEVO A05 оснащен передним приводом, батареей CATL на 51,9 кВт*ч (530 км по CLTC) и электромотором на 143 л.с.

Фото: Changan

Появление этих моделей на белорусском рынке может указывать на стратегию CHANGAN по постепенному выходу на рынки СНГ, включая Россию. Важно отметить, что все три автомобиля используют батареи CATL - одного из мировых лидеров в производстве аккумуляторов для электромобилей. Это повышает доверие к надежности и ресурсу новых моделей. Кроме того, поддержка быстрой зарядки и наличие современных систем безопасности делают эти электрокары конкурентоспособными даже на фоне европейских и корейских аналогов. Если исходить из представленной информации, российские автолюбители могут в ближайшее время получить доступ к новым вариантам электромобилей, которые сочетают привычный комфорт с современными технологиями.

