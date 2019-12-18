Changan закончит 2019 год с 50-процентным ростом продаж
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Фото пользователя 110km.ru
При этом в 2019-м в 3 раза увеличилось количество дилерских центров марки. И что самое важное, по словам г-на Суня, выросло качество работы партнеров, особенно что касается послепродажной практики. В 2020-м, заметил глава марки в России, эта тенденция продолжится, ибо есть, куда расти.
На сегодняшний день гарантия на продаваемые кроссоверы Changan составляет 5 лет или 150 000 км пробега. И это, заметил г-н Сунь, полноценная честная гарантия. Параллельное направление – обеспечение сервиса запасными частями. На данный момент компания содержит собственный склад запасных частей в Подмосковье, где представлено 97% необходимых узлов и агрегатов.
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