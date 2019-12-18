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18 декабря 2019, 15:33

Changan закончит 2019 год с 50-процентным ростом продаж

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Фото пользователя 110km.ru
По итогам 2019 года рост продаж компании Changan в России составит не менее 50%. Об этом сегодня в рамках торжественной части, посвященной старту продаж кроссовера CS55, заявил генеральный директор Changan Motor Rus Сунь Цзэцзюнь.
Changan закончит 2019 год с 50 процентным ростом продаж

Фото пользователя 110km.ru

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На сегодняшний день эта цифра чуть меньше, 46%, но у руководства компании нет сомнений в озвученном успехе. Достаточно вспомнить, с каким гигантским «плюсом» Changan завершила прошлый месяц.

При этом в 2019-м в 3 раза увеличилось количество дилерских центров марки. И что самое важное, по словам г-на Суня, выросло качество работы партнеров, особенно что касается послепродажной практики. В 2020-м, заметил глава марки в России, эта тенденция продолжится, ибо есть, куда расти.

На сегодняшний день гарантия на продаваемые кроссоверы Changan составляет 5 лет или 150 000 км пробега. И это, заметил г-н Сунь, полноценная честная гарантия.  Параллельное направление – обеспечение сервиса запасными частями. На данный момент компания содержит собственный склад запасных частей в Подмосковье, где представлено 97% необходимых узлов и агрегатов.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
До покупки Чангана уже был знаком с "китайцами". Именно Чанган мне приглянулся своей эргономичностью, внешним видом ну и конечно же ценой. Его недорого обслуживать, на расходники цены вполне себе нормальные, а за 2 года основательно чинить машу мне не приходилось. Экономно расходует топливо. На мой взгляд ...
vanchukm
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
В тестах автомобиля Changan cs35 plus полностью отсутствует обзор двигателя GDI. Все остальные преимущества автомобиля становятся второстепенными.
Владимир
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
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Changan закончит 2019 год с 50-процентным ростом продаж
{{material_128314}} На сегодняшний день эта цифра чуть меньше, 46%, но у руководства компании нет сомнений в озвученном успехе. Достаточно вспомнить, с каким гигантским «плюсом» Changan завершила прошлый месяц. При этом в 2019-м в 3 раза увеличилось количество дилерских центров марки. И что самое важное, по словам г-на Суня, выросло качество работы партнеров, особенно что касается послепродажной практики. В 2020-м, заметил глава марки в России, эта тенденция продолжится, ибо есть, куда расти.На сегодняшний день гарантия на продаваемые кроссоверы Changan составляет 5 лет или 150 000 км пробега. И это, заметил г-н Сунь, полноценная честная гарантия.  Параллельное направление – обеспечение сервиса запасными частями. На данный момент компания содержит собственный склад запасных частей в Подмосковье, где представлено 97% необходимых узлов и агрегатов.
2019-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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