Какие технологии Changan готовят революцию и как проходят экстремальные тесты в разных странах

Changan запускает глобальные испытания новых аккумуляторов и систем безопасности SDA Intelligence

Changan представил сразу несколько технологических новинок, которые могут изменить подход к безопасности и автономности автомобилей. Вышло исследование: компания начала масштабные испытания натрий-ионных аккумуляторов и обновленной системы SDA Intelligence. Что грозит конкурентам и почему эти разработки обсуждают эксперты - в нашем материале.

Китайский автогигант Changan Automobile Group провел масштабную презентацию, на которой были раскрыты детали сразу двух ключевых инноваций: обновленной платформы SDA Intelligence и новой стратегии по внедрению натрий-ионных аккумуляторов. Как сообщает abiznews, мероприятие стало стартовой точкой для глобального тестового сезона 2026 года, который охватит сразу несколько континентов и позволит проверить работоспособность новых технологий в реальных, а не лабораторных условиях.

В центре внимания оказалась инициатива по созданию так называемой «натриево-литиевой двухзвездочной» аккумуляторной экосистемы. По словам топ-менеджмента Changan, компания делает ставку на ускоренное внедрение натрий-ионных батарей, которые планируется устанавливать на автомобили разных брендов концерна. Эти аккумуляторы уже проходят жесткие испытания: их тестируют при температурах ниже минус 40 градусов, проверяют на устойчивость к механическим повреждениям, сверлению и даже распиливанию. В ходе совместных тестов с CATL батареи выдержали экстремальные нагрузки без признаков дыма, возгорания или взрыва, что значительно превышает требования национальных стандартов безопасности.

Еще одним важным направлением стала модернизация системы SDA Intelligence, которая теперь отвечает не только за пассивную, но и за проактивную стабилизацию автомобиля с помощью искусственного интеллекта. Зимние испытания в Якеши показали, что автомобили Changan, а также модели AVATR, DEEPAL и NEVO способны сохранять устойчивость даже на обледенелых дорогах и при внезапных изменениях погодных условий. Например, AVATR 12 успешно справился с экстренной сменой полосы на льду после разрыва шины, а NEVO Q05 корректно распознал препятствие и обеспечил безопасную остановку благодаря адаптивному круиз-контролю. Эти результаты подтверждают, что SDA Intelligence работает не только в теории, но и на практике, выходя за рамки лабораторных симуляций.

Changan придерживается принципа «завершенность до начала»: каждый автомобиль проходит многоуровневые проверки, которые должны быть полностью завершены до выхода машин на рынок. Для этого компания построила крупнейший в регионе испытательный полигон площадью более 2 квадратных километров, где расположены 14 специализированных трасс и более 70 типов дорожных покрытий. Годовой пробег тестовых автомобилей превышает 20 миллионов километров. Кроме того, Changan управляет единственной в Китае национальной лабораторией по разработке интеллектуальных систем безопасности, где ежедневно моделируется свыше 3 миллионов километров виртуальных сценариев. Такой подход позволяет формировать технологическую базу для новых систем безопасности и гарантировать надежность автомобилей с первых дней эксплуатации.

Глобальный сезон тестирования 2026 года не ограничится Китаем. В Юго-Восточной Азии автомобили Changan будут проверять в условиях высокой влажности, в Альпах - на больших высотах и сложных серпантинах, а в Латинской Америке - на пересеченной местности между Канкуном и Меридой. Каждая региональная программа направлена на выявление слабых мест и адаптацию технологий к самым разным климатическим и дорожным условиям. Такой масштабный подход к валидации позволяет Changan уверенно заявлять о глобальной надежности своих решений.

Changan не только внедряет инновации, но и задает новые стандарты для всей отрасли. Благодаря собственным испытательным полигонам и лабораториям компания способна быстро реагировать на вызовы рынка и внедрять передовые решения в серийное производство. Внедрение натрий-ионных аккумуляторов и развитие систем искусственного интеллекта в управлении автомобилем - лишь часть масштабной стратегии, направленной на повышение безопасности и экологичности транспорта. Такой подход позволяет Changan оставаться одним из лидеров в сегменте новых технологий и формировать тренды, за которыми следят конкуренты по всему миру.