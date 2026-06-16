Португальцы забивают - китайцы берут авто бесплатно на год: как Changan использует сборную Португалии для продвижения своих электрокаров

Changan дарит автомобили Deepal за голы сборной Португалии

Changan объявил о громкой акции: за каждый гол сборной Португалии на чемпионате мира в Китае разыграют автомобиль Deepal. Но не все так просто - условия участия и получения машины могут удивить даже опытных автолюбителей. Почему эта новость вызвала ажиотаж и что важно знать перед регистрацией - разбираемся в деталях.

Changan объявил о громкой акции: за каждый гол сборной Португалии на чемпионате мира в Китае разыграют автомобиль Deepal. Но не все так просто - условия участия и получения машины могут удивить даже опытных автолюбителей. Почему эта новость вызвала ажиотаж и что важно знать перед регистрацией - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов новость о необычной акции Changan может показаться не только интересной, но и показательным примером того, как автоконцерны используют спортивные события для продвижения бренда. Китайский производитель решил связать свою маркетинговую кампанию с выступлением сборной Португалии на чемпионате мира, пообещав добавить в призовой фонд по одному автомобилю Deepal за каждый гол, забитый португальцами в основное время матча.

Однако за громким обещанием скрываются важные нюансы. Во-первых, победители не становятся полноправными владельцами машин - речь идет о безвозмездной аренде на год. По истечении этого срока автомобиль необходимо вернуть дилеру или выкупить по стандартной цене. Такой подход позволяет Changan привлечь внимание к своим моделям, не неся значительных расходов на прямую раздачу автомобилей.

Во-вторых, в зачет идут только голы, забитые в основное время. Если сборная Португалии отличится в дополнительное время или в серии пенальти, количество разыгрываемых машин не увеличится. Это ограничение снижает вероятность массового выигрыша, но сохраняет интригу для болельщиков и участников акции.

Для участия в розыгрыше необходимо лично пройти тест-драйв любой модели Deepal у официального дилера Changan в Китае. Без этого шага регистрация невозможна. Такой механизм стимулирует потенциальных покупателей не только познакомиться с автомобилями бренда, но и оценить их в реальных условиях. Подобные маркетинговые ходы становятся все популярнее среди автопроизводителей, особенно на фоне растущей конкуренции на китайском рынке.

Стоит отметить, что подобные акции - не редкость для крупных брендов, стремящихся выделиться на фоне конкурентов. Например, недавно в Европе производители грузовиков также внедряли нестандартные схемы продвижения, как это было с обновленным шасси Renault Trucks, о чем рассказывалось в материале о маневренном C480 8×2 с тремя управляемыми осями. Такие инициативы позволяют не только повысить узнаваемость бренда, но и собрать обратную связь от реальных пользователей.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов. Deepal - это суббренд Changan, ориентированный на электромобили и гибриды, что отражает современные тренды в автопроме. Китайский рынок остается одним из самых динамичных в мире, а подобные акции позволяют компаниям быстро тестировать новые форматы взаимодействия с клиентами. Для российских автолюбителей этот опыт может быть интересен как пример нестандартного подхода к продвижению и вовлечению покупателей. Важно помнить, что даже самые заманчивые предложения требуют внимательного изучения условий - именно в деталях часто скрывается суть подобных акций.