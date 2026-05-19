120 тысяч машин в год и 8 новинок: Changan закрепляется в России - какие модели появятся на заводе «Автоторе»

Автор: Дарья Климова

19 мая 2026, 17:13

Changan запускает восемь новых моделей: расширение производства в России

Changan готовит масштабное обновление модельного ряда и расширяет производство в России. В планах - выпуск восьми новых и обновленных моделей, а также укрепление партнерства с «Автотором». Почему это важно для рынка и что изменится для покупателей - объясняем подробно.

Российский рынок автомобилей переживает заметные перемены: Changan объявил о серьезном расширении своей производственной программы в стране. Для автолюбителей это означает не только больше выбора, но и потенциальное снижение цен за счет локализации. Как сообщает Российская Газета, компания уже закрепила за собой три производственные линии на заводе в особой экономической зоне, что позволяет выпускать до 120 тысяч машин ежегодно.

В ближайшее время Changan намерен наладить выпуск восьми новых и обновленных моделей, среди которых появятся кроссоверы, лифтбеки и пикапы. Такой шаг может заметно изменить расстановку сил на рынке, ведь китайский бренд уже вошел в пятерку лидеров по продажам в России. В прошлом году на калининградском заводе «Автотор» было собрано 7859 автомобилей Changan, включая машины под брендом Deepal.

Эксперты отмечают: расширение модельного ряда и увеличение объемов производства - это не только ответ на растущий спрос, но и попытка укрепить позиции на фоне ухода западных брендов. Партнерство с «Автотором» позволяет Changan быстро адаптироваться к требованиям российского рынка и предлагать автомобили, максимально подходящие для местных условий эксплуатации.

Changan продолжает укреплять свои позиции, делая ставку на локализацию и тесное сотрудничество с российскими партнерами. Для покупателей это шанс получить современные автомобили по более доступным ценам и с учетом особенностей эксплуатации в российских условиях.

