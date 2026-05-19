120 тысяч машин в год и 8 новинок: Changan закрепляется в России - какие модели появятся на заводе «Автоторе»

19 мая 2026, 17:13
Changan запускает восемь новых моделей: расширение производства в России
Changan запускает восемь новых моделей: расширение производства в России
Changan готовит масштабное обновление модельного ряда и расширяет производство в России. В планах - выпуск восьми новых и обновленных моделей, а также укрепление партнерства с «Автотором». Почему это важно для рынка и что изменится для покупателей - объясняем подробно.
Российский рынок автомобилей переживает заметные перемены: Changan объявил о серьезном расширении своей производственной программы в стране. Для автолюбителей это означает не только больше выбора, но и потенциальное снижение цен за счет локализации. Как сообщает Российская Газета, компания уже закрепила за собой три производственные линии на заводе в особой экономической зоне, что позволяет выпускать до 120 тысяч машин ежегодно.
В ближайшее время Changan намерен наладить выпуск восьми новых и обновленных моделей, среди которых появятся кроссоверы, лифтбеки и пикапы. Такой шаг может заметно изменить расстановку сил на рынке, ведь китайский бренд уже вошел в пятерку лидеров по продажам в России. В прошлом году на калининградском заводе «Автотор» было собрано 7859 автомобилей Changan, включая машины под брендом Deepal.
Эксперты отмечают: расширение модельного ряда и увеличение объемов производства - это не только ответ на растущий спрос, но и попытка укрепить позиции на фоне ухода западных брендов. Партнерство с «Автотором» позволяет Changan быстро адаптироваться к требованиям российского рынка и предлагать автомобили, максимально подходящие для местных условий эксплуатации.
Стоит напомнить, что интерес к новым моделям и стратегиям автопроизводителей в России остается высоким. Например, недавно отечественный концерн также сделал ставку на расширение ассортимента, о чем подробно рассказывалось в материале о коммерческом автомобиле нового поколения - подробности о запуске SKM М7 можно найти по ссылке.
Changan продолжает укреплять свои позиции, делая ставку на локализацию и тесное сотрудничество с российскими партнерами. Для покупателей это шанс получить современные автомобили по более доступным ценам и с учетом особенностей эксплуатации в российских условиях.
Похожие материалы Чинган
-
19.05.2026, 20:57
Компактный автодом на базе Lada Granta: доступная альтернатива для путешествий по России
В России представлен компактный автодом на базе Lada Granta, рассчитанный на двоих и предлагающий несколько комплектаций. Новинка может стать важным шагом для развития автотуризма, предлагая доступное решение для путешествий по стране.Читать далее
-
19.05.2026, 20:33
Дизельные автомобили снова в центре внимания: почему Европа меняет курс
На фоне роста цен на электроэнергию и замедления развития зарядной инфраструктуры европейские автопроизводители корректируют планы, а спрос на дизельные автомобили вновь растет. Почему этот тренд важен для рынка и что стоит за изменением предпочтений - в нашем материале.Читать далее
-
19.05.2026, 20:28
Porsche Cayenne 2028: второй рестайлинг, новые технологии и сохранение V8
Porsche меняет стратегию: вместо новой генерации Cayenne в 2027 году марка готовит глубокий рестайлинг актуальной модели. Восьмицилиндровые версии останутся в строю, а интерьер получит технологии от Cayenne Electric. Почему это важно для рынка и поклонников бренда - в нашем материале.Читать далее
-
19.05.2026, 20:25
Первый электрокроссовер Ferrari Luce: характеристики, цена и дата премьеры
Ferrari готовит к дебюту свой первый серийный электромобиль - кроссовер Luce, который обещает стать одной из самых мощных и дорогих моделей бренда. Ожидается, что новинка появится уже в мае 2026 года и задаст новые стандарты для премиальных электрокаров.Читать далее
-
19.05.2026, 19:51
Где в мире до сих пор можно ездить без ограничения скорости: редкие примеры и их особенности
В XXI веке почти все страны ужесточили контроль за скоростью на дорогах, но есть исключения. Почему немецкий автобан и остров Мэн до сих пор остаются символами свободы для водителей и как это влияет на безопасность - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.05.2026, 19:33
Tenet T8: новый кроссовер на базе Chery Tiggo 8 Plus с акцентом на комфорт и оснащение
Tenet T8, собранный под Калугой, предлагает просторный салон, богатую комплектацию и современные опции. Модель на базе Chery Tiggo 8 Plus уже привлекла внимание экспертов, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой.Читать далее
-
19.05.2026, 19:16
Сколько реально стоит содержание автомобиля в России: анализ расходов владельцев
Владельцы авто в России сталкиваются с немалыми затратами. Расходы растут ежегодно. Важно учитывать не только топливо и налоги. Скрытые траты могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
19.05.2026, 18:55
Три важных шага после покупки нового китайского авто: как продлить срок службы машины
Владельцы новых китайских автомобилей сталкиваются с особенностями эксплуатации в России. Эксперты выделяют три ключевых действия, которые помогут избежать преждевременных поломок и коррозии, а также снизить расходы на обслуживание.Читать далее
-
19.05.2026, 18:46
Как ГАЗ-М-20 «Победа» уступила место ГАЗ-21 «Волга»: эволюция и технические компромиссы
История перехода от «Победы» к «Волге» - это не только смена поколений, но и отражение технологических вызовов своего времени. Разбираемся, как рестайлинг и зарубежный опыт повлияли на развитие советского автопрома и почему ГАЗ-21 стал символом новой эпохи.Читать далее
-
19.05.2026, 18:29
Как быстро охладить салон автомобиля летом без кондиционера
Летняя жара может сделать поездку невыносимой. Есть простой способ облегчить ситуацию. Не требуется запускать двигатель или использовать кондиционер. Метод подходит для любого автомобиля.Читать далее
Похожие материалы Чинган
-
19.05.2026, 20:57
Компактный автодом на базе Lada Granta: доступная альтернатива для путешествий по России
В России представлен компактный автодом на базе Lada Granta, рассчитанный на двоих и предлагающий несколько комплектаций. Новинка может стать важным шагом для развития автотуризма, предлагая доступное решение для путешествий по стране.Читать далее
-
19.05.2026, 20:33
Дизельные автомобили снова в центре внимания: почему Европа меняет курс
На фоне роста цен на электроэнергию и замедления развития зарядной инфраструктуры европейские автопроизводители корректируют планы, а спрос на дизельные автомобили вновь растет. Почему этот тренд важен для рынка и что стоит за изменением предпочтений - в нашем материале.Читать далее
-
19.05.2026, 20:28
Porsche Cayenne 2028: второй рестайлинг, новые технологии и сохранение V8
Porsche меняет стратегию: вместо новой генерации Cayenne в 2027 году марка готовит глубокий рестайлинг актуальной модели. Восьмицилиндровые версии останутся в строю, а интерьер получит технологии от Cayenne Electric. Почему это важно для рынка и поклонников бренда - в нашем материале.Читать далее
-
19.05.2026, 20:25
Первый электрокроссовер Ferrari Luce: характеристики, цена и дата премьеры
Ferrari готовит к дебюту свой первый серийный электромобиль - кроссовер Luce, который обещает стать одной из самых мощных и дорогих моделей бренда. Ожидается, что новинка появится уже в мае 2026 года и задаст новые стандарты для премиальных электрокаров.Читать далее
-
19.05.2026, 19:51
Где в мире до сих пор можно ездить без ограничения скорости: редкие примеры и их особенности
В XXI веке почти все страны ужесточили контроль за скоростью на дорогах, но есть исключения. Почему немецкий автобан и остров Мэн до сих пор остаются символами свободы для водителей и как это влияет на безопасность - разбираемся в деталях.Читать далее
-
19.05.2026, 19:33
Tenet T8: новый кроссовер на базе Chery Tiggo 8 Plus с акцентом на комфорт и оснащение
Tenet T8, собранный под Калугой, предлагает просторный салон, богатую комплектацию и современные опции. Модель на базе Chery Tiggo 8 Plus уже привлекла внимание экспертов, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой.Читать далее
-
19.05.2026, 19:16
Сколько реально стоит содержание автомобиля в России: анализ расходов владельцев
Владельцы авто в России сталкиваются с немалыми затратами. Расходы растут ежегодно. Важно учитывать не только топливо и налоги. Скрытые траты могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
19.05.2026, 18:55
Три важных шага после покупки нового китайского авто: как продлить срок службы машины
Владельцы новых китайских автомобилей сталкиваются с особенностями эксплуатации в России. Эксперты выделяют три ключевых действия, которые помогут избежать преждевременных поломок и коррозии, а также снизить расходы на обслуживание.Читать далее
-
19.05.2026, 18:46
Как ГАЗ-М-20 «Победа» уступила место ГАЗ-21 «Волга»: эволюция и технические компромиссы
История перехода от «Победы» к «Волге» - это не только смена поколений, но и отражение технологических вызовов своего времени. Разбираемся, как рестайлинг и зарубежный опыт повлияли на развитие советского автопрома и почему ГАЗ-21 стал символом новой эпохи.Читать далее
-
19.05.2026, 18:29
Как быстро охладить салон автомобиля летом без кондиционера
Летняя жара может сделать поездку невыносимой. Есть простой способ облегчить ситуацию. Не требуется запускать двигатель или использовать кондиционер. Метод подходит для любого автомобиля.Читать далее