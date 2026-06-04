Китайский автогигант Changan запускает локализацию в РФ: 8 новых моделей на «Автоторе» с 2026 года

4 июня 2026, 20:16
Changan запускает восемь новых моделей в России: сборка на «Автоторе» уже в 2026
Changan запускает восемь новых моделей в России: сборка на «Автоторе» уже в 2026
Changan готовит масштабное обновление модельного ряда для российского рынка: в 2026 году на заводе «Автотор» стартует сборка сразу восьми новых моделей, включая кроссоверы, гибриды и пикап. Это может изменить расстановку сил среди китайских брендов в России.
Changan поставляет автомобили на российский рынок и готовится к запуску сразу восьми новых моделей. Их планируют собирать на калининградском заводе «Автотор» уже в 2026 году. Этот шаг может заметно изменить баланс сил среди китайских автопроизводителей в России, поскольку речь идёт не только о расширении ассортимента, но и о локализации производства.
Среди новинок — кроссоверы, лифтбэки и пикапы. Семь из восьми моделей уже представлены: Uni-V, Uni-T, Uni-S, CS35 Max, CS75 Plus, Deepal S07 и Deepal G318. Некоторые из них прошли сертификацию и даже начали собираться на «Автоторе». Остаётся интрига вокруг восьмой модели: по информации компании, это будет пикап, но точная модификация пока не раскрывается.
Среди возможных претендентов на роль нового пикапа — Changan Hunter Plus (уже продаётся в России с бензиновым двигателем и полным приводом), гибридный Hunter K50 (с двумя электромоторами и запасом хода до 1000 км), а также необычный трансформер Deepal E07, способный превращаться из кроссовера в пикап одной кнопкой. Однако наиболее вероятным вариантом для локальной сборки выглядит классический Hunter, хотя Deepal E07 также является перспективной моделью для российского рынка.
Партнёром Changan по локализации выступает завод «Автотор», где уже началась сборка нескольких моделей бренда. В ближайшее время к ним присоединится новое поколение Uni-S. В перспективе компания планирует довести объём производства до 40 тысяч автомобилей в год и вывести на рынок целую линейку гибридных и электрических моделей Nevo.
На данный момент в российском ассортименте Changan преобладают автомобили следующих типов сборки: седаны Alsvin, Eado Plus, Uni-L (Lamore); лифтбэк Uni-V; кроссоверы CS35 Plus, CS35 Max, Uni-S, Uni-T, CS75 Pro, CS75 Plus, Uni-K, CS95; а также пикапы Hunter Plus и Star Truck. Кроме того, официально представлены Deepal G318, Avatr 11 и Avatr 12 — суббренды Changan, что подчёркивает амбиции компании на российском рынке.
Если исходить из представленной информации, запуск восьми новых моделей в 2026 году может стать одним из самых масштабных обновлений модельного ряда среди всех китайских брендов в России. Это позволит Changan не только укрепить позиции, но и предложить покупателям широкий выбор современных автомобилей, включая гибриды и электромобили. Для российского рынка это означает усиление конкуренции и расширение доступных технологий, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экологичным и технологичным автомобилям.
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