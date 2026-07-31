11 000 Вт и 100 км хода: индонезийский электронейкед Charged Ndara бросил вызов Джакарте

Charged Ndara: электроспортбайк с ABS и запасом хода до 100 км выходит в Индонезии

Charged Ndara - свежий пример того, как азиатские производители переходят от простых электроскутеров к полноценным спортбайкам с современными системами безопасности и быстрой зарядкой. Новинка уже вызвала интерес на внутреннем рынке и может изменить расстановку сил в сегменте электромотоциклов.

Charged Ndara - свежий пример того, как азиатские производители переходят от простых электроскутеров к полноценным спортбайкам с современными системами безопасности и быстрой зарядкой. Новинка уже вызвала интерес на внутреннем рынке и может изменить расстановку сил в сегменте электромотоциклов.

Индонезийский рынок электромотоциклов пополнился заметной новинкой: Charged Ndara - спортивный naked bike с электрическим приводом, который сразу привлек внимание мощностью и технологичностью. В отличие от большинства городских электроскутеров, Ndara ориентирован на тех, кто ищет не только экологичный транспорт, но и динамику, сравнимую с бензиновыми аналогами.

В основе Charged Ndara - электродвигатель с пиковой мощностью 11 000 Вт, что позволяет разгоняться до 125 км/ч. Такой показатель выводит модель в более высокий класс среди серийных электромотоциклов Индонезии. Производитель сделал акцент на спортивном дизайне и практичности: мотоцикл подходит для ежедневных поездок, но при этом оснащен современными электронными системами, которые раньше встречались только на дорогих электромобилях.

Ndara комплектуется литий-ионными аккумуляторами емкостью 4 кВт·ч каждый. Можно выбрать версию с одной или двумя батареями: вторая увеличивает запас хода примерно на 100 км. Для зарядки используется разъем Type 2, а восполнить заряд с 5 до 80% можно за 40 минут - это заметно упрощает эксплуатацию в городских условиях.

Внешне Charged Ndara сочетает классические черты дорожного мотоцикла с современными деталями: круглая LED-фара, закрытые панели вместо бензинового двигателя, лаконичный силуэт. В центре внимания - цифровая приборная панель SmartSync, а также расширенный набор электронных ассистентов: ABS, контроль тяги, помощь при старте на подъеме, удержание на спуске и функция ускорения для обгона.

Стоимость на внутреннем рынке стартует с 69 млн индонезийских рупий за версию с одной батареей и доходит до 79 млн за вариант с двумя аккумуляторами. Charged позиционирует Ndara как премиальную модель, подчеркивая возможности местной электротехнической индустрии. Для подтверждения надежности мотоцикл прошел испытания в пробеге Touring Nusantara, преодолев около 1200 км по сложным маршрутам Индонезии - от жары и влажности до плохих дорог.

Появление Ndara - еще один сигнал, что производители Юго-Восточной Азии начинают конкурировать с мировыми брендами не только в сегменте бюджетных скутеров, но и в классе полноценных электробайков. Подобный тренд отмечался и в других сегментах: например, недавно на рынке появился электроскутер с рекордным запасом хода, о котором рассказывалось в материале о новых стандартах городских электроскутеров.

Если рассматривать Charged Ndara в контексте мирового рынка, стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, использование разъема Type 2 облегчает интеграцию с существующей инфраструктурой зарядных станций. Во-вторых, наличие ABS и контроля тяги - редкость для электромотоциклов этого класса. В-третьих, быстрая зарядка и возможность выбора конфигурации батарей делают модель гибкой для разных сценариев эксплуатации. Все это может указывать на то, что Charged Ndara способен заинтересовать не только индонезийских, но и зарубежных покупателей, особенно в странах с растущим интересом к экологичному транспорту.