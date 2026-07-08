Ограничения на ЗСД - как изменится движение 11 июля

Часть ЗСД закроют для транспорта из-за триатлона «Медный всадник»

В ближайшие дни петербургских автомобилистов ждут перемены. Некоторые участки ЗСД станут недоступны. Водителям стоит заранее планировать маршрут. Подробности - в нашем материале.

В ближайшие дни петербургских автомобилистов ждут перемены. Некоторые участки ЗСД станут недоступны. Водителям стоит заранее планировать маршрут. Подробности - в нашем материале.

В Санкт-Петербурге 11 июля автомобилистам придется скорректировать свои планы: на Западном скоростном диаметре временно ограничат движение из-за проведения триатлона «Медный всадник». Велосипедная часть соревнования пройдет по ключевым участкам магистрали, что приведет к масштабным перекрытиям.

Как сообщает Мойка78, с 3:30 до 16:39 будет полностью закрыт проезд по ЗСД от развязки с трассой «Скандинавия» до съезда на набережную Макарова. Ограничения затронут направление Север - Юг, что особенно важно для тех, кто планировал поездки в этот промежуток времени.

В этот же день, но с 4:00 до 14:45, движение будет перекрыто на участке от набережной Макарова до съезда на Благодатную улицу. Здесь также нельзя будет двигаться в южном направлении. Организаторы предупреждают: объездные пути стоит продумать заранее, чтобы избежать лишних задержек.

Кроме основных перекрытий, с 3:30 до 16:30 будут недоступны многочисленные съезды на ЗСД и с него. В частности, нельзя будет попасть на магистраль с трассы Е-18 «Скандинавия», Зеленогорского и Нового шоссе, а также с Левашовского шоссе и КАД (Север) в сторону Выборгского шоссе. Аналогичные ограничения коснутся съездов на Шуваловский и Богатырский проспекты, Приморский проспект, а также проспект Крузенштерна в обоих направлениях.

С 4:00 до 14:45 движение будет закрыто на съезде с проспекта Крузенштерна на ЗСД в южном направлении, а также на съезде с ЗСД на проспект Крузенштерна и с Намывной территории на магистраль. Водителям стоит внимательно следить за временными рамками, чтобы не оказаться в заторе.

Дополнительно, в этот день нельзя будет воспользоваться съездами на набережную реки Екатерингофки, Благодатную улицу и ВСД в южном направлении. Ограничения затронут и обратные направления - с набережной Екатерингофки на ЗСД.

Организаторы триатлона заранее информируют о грядущих изменениях, чтобы участники дорожного движения могли подготовиться и выбрать альтернативные маршруты. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с картой перекрытий и скорректировать свои планы на 11 июля.

Стоит отметить, что в связи с проведением «Медного всадника» ограничения коснутся не только ЗСД, но и ряда улиц Петроградского района. Поэтому жителям и гостям города важно быть внимательными и следить за обновлениями дорожной ситуации.