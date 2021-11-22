Частный самолет Хью Хефнера Playboy реинкарнирован: вот как он выглядит внутри
Big Bunny
Big Bunny
Big Bunny
Big Bunny
Big Bunny
Big Bunny
Одним из символов образа жизни Playboy был Большой Банни, также известный как Особняк в небе, культовый частный самолет Хью Хефнера. В конце 60-х он был законодателем моды и выдающейся личностью. В эти же годы появился Big Bunny, черный самолет McDonnel Douglas DC-9-32, зарегистрированный под N950PB, который стоил около 5,5 миллионов долларов. В то время Хефнер брал серию интервью для Playboy After Dark, поэтому самолет в основном использовался для переправки знаменитостей между Чикаго и Лос-Анджелесом, и он обслуживал таких людей, как Фрэнк Синатра, Элвис Пресли и Шер.
Самолет назвали «Особняком в небе», здесь предлагалось все: изысканные ужины, просмотр фильмов в кинотеатре, дискотеки. О личном люксе Хефнера ходили легенды, включая водяную кровать, меховые покрытия и индивидуальное постельное белье. К 1975 году Big Bunny стал иконой и Хефнер продал его Aeromexico.
Теперь Большой Банни вернулся и стал лучше. Современное воплощение легендарного самолета — это Bombardier Global Express BD-700, оцененный в 12 миллионов долларов, разработанный Playboy Enterprises и International Jet Interiors. Как сказала в интервью Architectural Digest Анна Ондатье, вице-президент по глобальной стратегии бренда и франшизы Playboy, это достойная дань уважения культовому самолету.
Все на борту нового Big Bunny выполнено по индивидуальному заказу, от коврового покрытия до тисненой кожи на сиденьях в кабине. Здесь стены обиты крокодиловой кожей, а столешницы выполнены из натурального камня изумрудного цвета. Не обошли стороной и знаковые черты: кинотеатр SkyTheater, лаундж с всплывающим баром, библиотеку с вращающимся дисплеем Playboy и танцпол.
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