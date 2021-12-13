Частые ошибки на ночной дороге
В лесистой местности держитесь ближе к центру дороги
Одна из опасностей на лесной трассе в любое время года, да и время суток, это дикие животные на дороге. Даже лиса или заяц, внезапно выскочившие перед вами, способны заставить крутануть руль в сторону, а на скользкой дороге это грозит вылетом в кювет. К тому же загородом не стоит сильно разгоняться, если есть шанс встретиться лосем – взрослое животное может весить 300-400 кг, а столкновение с ним на высокой скорости вас не обрадует.
Возьмите термос с чаем
Вопреки распространенному мнению, горячий сладкий чай бодрит за рулем лучше, чем крепкий кофе. Может эффект не такой быстрый, но точно длительнее. Так что отправляясь в долгую ночную поездку зимой, отдайте предпочтение термосу с чаем.
Печка на минимуме
Многие любят в машине снять теплую куртку и прибавить отопление на полную. В ночной поездке это не лучшая идея, так как в тепле вас может разморить и начать клонить в сон. Лучше держать температуру в салоне в комфортных границах, чтобы не мерзнуть, но сохранять бодрость.
Дальний свет на повороте
На подъезде к «слепому повороту», где вы не видите продолжения дороги, не лишним будет «поморгать» дальним светом. Если кто-то несется по встречной, он увидит ваше приближение и успеет уйти на свою полосу.
Ближний свет на подъеме в горку
При подъеме в гору желательно переключаться на ближний свет, чтобы, закончив подъем, не ослепить водителя встречной машины дальним светом. Тоже касается и приближения к спуску – переключайтесь на ближний свет, если не видите, есть на подъеме машина или нет.
Громкая музыка, чтобы не уснуть
Она не слишком эффективна для борьбы с сильной сонливостью, зато снижает вашу концентрацию и заглушает все звуки дороги, в том числе те, что издает ваша машина. Если хотите спать, то лучше остановитесь минут на 15-20 (заведите будильник, чтобы не провалиться в сон на пару часов). Либо выйдите из машины, потопайте, попрыгайте, заставьте организм проснуться.
Скоростной режим ночью
Ночью мы по-другому воспринимаем скорость, особенно если едем по трассе, поэтому очень важно следить за показаниями спидометра. Также важно учитывать состояние дороги – скользко или нет – и правило остановочного пути. Остановочный путь – это то расстояние, которое проедет машина после момента обнаружение препятствия. То есть от момента, пока вы увидите препятствие в свете фар, нажмете на тормоз и он сработает, в среднем это полторы секунды. Общепринятыми являются следующие рекомендации: скорость 70 км/ч при движении с ближним светом и 90 км/ч с дальним светом. Это максимум, что вы можете позволить себе ночью, если не хотите рисковать жизнью и здоровьем.
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