19 января 2022, 14:09
«Чайку» с мотором от Camaro продают за 10 млн рублей
На Авто.ру появилось объявление о продаже раритетной советской «Чайки» ГАЗ-13 образца 1967 года. Автомобиль перенес пересадку «сердца». Вместо штатного 5,5-литрового двигателя установили американский мотор General Motors LT1, которым оснащали Chevrolet Camaro и Corvette.
Дарья Климова Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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На смену газовскому двигателю пришел мотор LT1 концерна General Motors. Никаких подробностей о нем в объявлении не сообщается, но можно предположить, что речь идет о современном бензиновом 6,2-литровом агрегате мощностью порядка 460 лошадиных сил (630 Нм), которым и сейчас оснащают маслкары Chevrolet Camaro. С новым мотором «Чайка» успела пробежать всего 100 километров. Продавец просит за нее 10 млн рублей.
Упомянутые модели: ГАЗ 13 Чайка
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