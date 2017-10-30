30 октября 2017, 19:31

Чего боятся российские водители?

Российские автомобилисты больше всего боятся внезапных ям и неровностей на дороге, а также потери контроля над автомобилем по причине плохих дорожных условий. Об этом сообщают результаты опроса Ford.
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Так, на вышеперечисленные варианты приходится 31% и 29% голосов респондентов соответственно. Более 9% водителей боятся «потусторонних сил». Примерно столько же опрошенных с опаской ждут встречи с инспектором ГИБДД или боятся получить штраф с дорожной камеры.

Также в числе страхов автомобилистов - боязнь попадания в большую пробку, очереди в шиномонтаже, незнакомые круговые перекрестки, возможность стать жертвой ограбления или попасть в ДТП.
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Чего боятся российские водители?
Так, на вышеперечисленные варианты приходится 31% и 29% голосов респондентов соответственно. Более 9% водителей боятся «потусторонних сил». Примерно столько же опрошенных с опаской ждут встречи с инспектором ГИБДД или боятся получить штраф с дорожной камеры.Также в числе страхов автомобилистов - боязнь попадания в большую пробку, очереди в шиномонтаже, незнакомые круговые перекрестки, возможность стать жертвой ограбления или попасть в ДТП.{{vote_127}}
2017-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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