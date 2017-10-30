30 октября 2017, 19:31
Чего боятся российские водители?
Российские автомобилисты больше всего боятся внезапных ям и неровностей на дороге, а также потери контроля над автомобилем по причине плохих дорожных условий. Об этом сообщают результаты опроса Ford.
Так, на вышеперечисленные варианты приходится 31% и 29% голосов респондентов соответственно. Более 9% водителей боятся «потусторонних сил». Примерно столько же опрошенных с опаской ждут встречи с инспектором ГИБДД или боятся получить штраф с дорожной камеры.
Также в числе страхов автомобилистов - боязнь попадания в большую пробку, очереди в шиномонтаже, незнакомые круговые перекрестки, возможность стать жертвой ограбления или попасть в ДТП.
Также в числе страхов автомобилистов - боязнь попадания в большую пробку, очереди в шиномонтаже, незнакомые круговые перекрестки, возможность стать жертвой ограбления или попасть в ДТП.
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