22 ноября 2026, 18:41
Чего добиваются противники новой трассы М-7 в Петербурге
Чего добиваются противники новой трассы М-7 в Петербурге
В Петербурге готовят акцию против новой магистрали М-7 стоимостью 300 млрд рублей, которая должна стать дублёром Большого Сампсониевского проспекта. Ранее активисты собрали уже 22 тысячи подписей против проекта.
В начале декабря в Удельном парке может пройти акция протеста против строительства магистрали М‑7. Об этом изданию Piter.tv заявили участники инициативной группы. Уведомление о планируемом митинге 21 ноября направили в администрацию Приморского района, о чём активисты рассказали в своих соцсетях.
Горожане уже несколько лет пытаются донести до властей опасения, связанные с проектом. По словам противников трассы, они испробовали разные способы привлечь внимание: собирали подписи, писали обращения к депутатам, в профильные комитеты и даже к президенту, но так и не получили развёрнутого ответа. Одним из самых масштабных шагов стала передача в полпредство президента по Северо‑Западному федеральному округу копий 22 тысяч подписей петербуржцев.
Проект магистрали М‑7 был анонсирован ещё в июне 2023 года: на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерениях подписали губернатор Александр Беглов и председатель правления ВТБ Андрей Костин. Согласно задумке, М‑7 должна стать дублёром Большого Сампсониевского проспекта и проспекта Энгельса: трасса свяжет Шпалерную улицу с Выборгским шоссе, а в створе Арсенальной улицы планируется построить мост через Неву. Объём инвестиций в реализацию проекта оценивается примерно в 300 млрд рублей.
Активисты подчёркивают, что их цель - не просто выразить несогласие, а добиться полноценного диалога с властями и детального обсуждения возможных последствий для района и города.
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