Чего лишатся автомобили BMW из-за нехватки чипов
В твиттере был опубликован список: аудиосистемы премиум-класса, такие как Harman Kardon и Bowers & Wilkins, беспроводная зарядка для смартфона, некоторые электрорегулировки пассажирского сиденья, цифровые ключи, адаптивный круиз-контроль и парковочный ассистент. Кроме того, ранее стало известно, что медиасистема BMW будет оснащаться обычным дисплеем вместо сенсорного экрана. Некоторые потенциальные покупатели также жалуются, что автомобили лишились панорамной крыши. А в комментариях шутят, что BMW могло бы также отказаться от указателей поворота, все равно многие водители ими не пользуются.
Официальные представители BMW подтвердили, что некоторые опции будут недоступны на новых автомобилях, но заявили, что нет какой-то четкой стратегии в этом отношении. Одни модели могут быть затронуты, другие – нет. Можно предположить, что на конвейере будут устанавливать все оборудование, которое есть в данный момент в наличии. Любые удаленные стандартные функции обещают перечислить на специальных стикерах, которые появятся на окнах. Кроме того, узнать максимально оперативную информацию о комплектации того или иного автомобиля можно в конфигураторе на официальном сайте BMW.
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