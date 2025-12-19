Виртуальный Jeep Wrangler с двигателем Ferrari V12 удивил даже поклонников тюнинга – как вам такой гибрид?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 17:09

Чех создал виртуальный Jeep Wrangler с мотором Ferrari V12 и назвал его Ferrangler

Виртуальный художник из Чехии представил необычный проект: Jeep Wrangler с мотором Ferrari V12. Такой гибрид сочетает американский внедорожник и итальянский суперкар. Дизайн получился ярким и провокационным. Реализовать подобное в жизни вряд ли получится. Но фантазиям нет границ.

Американский бренд Jeep, входящий в концерн Stellantis, в последние годы буквально не дает автолюбителям заскучать. Компания регулярно обновляет модельный ряд, внедряет новые силовые установки и выпускает лимитированные версии. Однако даже на фоне этого разнообразия никто не решился оснастить Wrangler мотором Ferrari V12. В реальности такой проект пока остается лишь мечтой.

Тем не менее, в мире цифрового искусства нет ничего невозможного. Виртуальный художник из Чехии, известный под ником rostislav_prokop, создал по-настоящему дерзкий рендер: Jeep Wrangler с двигателем Ferrari V12. Этот мастер уже прославился необычными проектами - от широкофюзеляжного VW Golf R до пикапа Rolls-Royce Cullinan и купе Lamborghini Urus. Но новый гибрид Jeep и Ferrari выделяется даже на фоне его прошлых работ.

Фото: rostislav_prokop / Соцсети

Виртуальный Wrangler получил ярко-желтый кузов и алый салон, что сразу привлекает внимание. Но на этом фантазия не остановилась: автомобиль заметно занижен, оснащен широкими арками и массивными черными дисками BBS. Классический внедорожник превратился в эффектный шоу-кар, который вряд ли когда-либо съедет с асфальта. Тройной выхлоп, выходящий из-под порогов, только подчеркивает спортивный характер машины.

Главная изюминка - под капотом, точнее, на его месте, ведь капот отсутствует вовсе. Там разместился легендарный V12 от Ferrari, вероятно, позаимствованный у Purosangue. Желтая окраска кузова и красный интерьер отсылают к итальянским суперкарам, а не к американским внедорожникам. Такой тюнинг вряд ли кто-то решится повторить в реальной жизни: стоимость Wrangler начинается от 35 тысяч долларов, а Ferrari Purosangue - от 400 тысяч.

Этот проект - чистая фантазия, но он наглядно показывает, насколько безграничны возможности цифрового творчества. Виртуальные художники могут воплотить самые смелые идеи, которые в реальности кажутся невозможными. Как вам такой необычный симбиоз американской классики и итальянской страсти? Готовы увидеть нечто подобное на дорогах или все же предпочитаете классику?

Упомянутые марки: Jeep, Ferrari
