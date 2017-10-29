29 октября 2017, 11:57

Чехлы для сидений Audi стали шить на западе Украины

В Львовской области Украины введен в эксплуатацию завод «Бадер-Аунде», специализацией которого является пошив обшивок автомобильных сидений. Инвестиции в проект уже составили 146 млн гривен.
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Предприятие стало совместным проектом немецких инвесторов Bader GmbH, который уже имеет 2 производственные площадки по пошиву кожаных чехлов в той же области, и компании Aunde.

В официальном сообщении говорится: «Завод «Бадер» на двух производственных площадках шьет чехлы для салонов авто из кожи, а компания Aunde специализируется на пошиве аналогичных изделий из текстиля. Новый завод – их совместный проект, и такой симбиоз позволит производить комбинированные обшивки для салонов авто».

Руководитель «Бадер-Аунде Украина» Андрей Павлунь: «Наша специализация – пошив автомобильных сидений марки Audi. Планируем производить более 1 тыс. готовых комплектов, что соответствует одному авто в день. Более 3,5 тыс. сотрудников работает во всей структуре компании «Бадер», а именно тут создадут 800 рабочих мест. Суммарная инвестиция в этот объект – 10 млн евро, из которых более 2 млн евро – стоимость немецкого оборудования».

В перспективе на новом производстве планируется расширить модельный ряд чехлов в том числе для других марок автомобилей, в частности, Skoda и Mercedes-Benz.

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Чехлы для сидений Audi стали шить на западе Украины
Предприятие стало совместным проектом немецких инвесторов Bader GmbH, который уже имеет 2 производственные площадки по пошиву кожаных чехлов в той же области, и компании Aunde.В официальном сообщении говорится: «Завод «Бадер» на двух производственных площадках шьет чехлы для салонов авто из кожи, а компания Aunde специализируется на пошиве аналогичных изделий из текстиля. Новый завод – их совместный проект, и такой симбиоз позволит производить комбинированные обшивки для салонов авто». Руководитель «Бадер-Аунде Украина» Андрей Павлунь: «Наша специализация – пошив автомобильных сидений марки Audi. Планируем производить более 1 тыс. готовых комплектов, что соответствует одному авто в день. Более 3,5 тыс. сотрудников работает во всей структуре компании «Бадер», а именно тут создадут 800 рабочих мест. Суммарная инвестиция в этот объект – 10 млн евро, из которых более 2 млн евро – стоимость немецкого оборудования». В перспективе на новом производстве планируется расширить модельный ряд чехлов в том числе для других марок автомобилей, в частности, Skoda и Mercedes-Benz.
2017-10-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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