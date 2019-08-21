Чек-лист для автопутешественника: как подготовить автомобиль к дальней поездке
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Фото Thule
Фото Thule
Фото Thule
Фото Thule
Фото Thule
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Необходимо обратить внимание на уровень всех технических жидкостей в машине. Посмотрите, где требуется долив, а где – полная замена. Например, автоматическая коробка передач очень чувствительна к качеству машинного масла, поэтому перед дальней поездкой его лучше заменить.
Проверьте состояние ремней безопасности, стеклоочистителей, выхлопной системы и ручного тормоза. Такой осмотр можно сделать самостоятельно, а вот контроль за состоянием подвески лучше доверить квалифицированным специалистам. При необходимости они заменят неисправные детали подвески.
Запастись вещами «на всякий случай»
Успех вашего путешествия зависит от того, насколько предусмотрительными вы будете. Очень важно взять с собой самый необходимый водительский минимум: набор отверток и гаечных ключей, домкрат, насос, буксировочный трос, огнетушитель, а также знак аварийной остановки и аптечку. Положите в сумку для инструментов фонарик, набор запасных ламп, провода для прикуривания и запасную батарейку для брелока сигнализации. Подготовьте запасное колесо: нередки случаи, когда во время путешествия возникают боковые проколы.
Продумать расположение вещейОтправляясь в большое путешествие всей семьей, стоит ответственно подойти к упаковке багажа. И хотя с автомобилем себя можно не ограничивать и брать все для комфортной поездки, стоит помнить, что чем больше весит машина, тем больше бензина она расходует.
Главное правило – старайтесь использовать место в автомобиле по максимуму: в том числе пространство под сиденьями. Вместо одной огромной сумки используйте несколько небольших пакетов, но тщательно закрепляйте их и кладите плотнее. Все инструменты, сменную одежду, спальники, детские игрушки, еду и книги держите под рукой.
Если в отпуск едет вся семья и большого количества вещей не избежать, стоит позаботиться о комфорте и безопасности пассажиров. Для этого лучше всего переложить легкие вещи в дополнительный бокс на крыше. Его главные качества – аэродинамика, надежность и вместительность.
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Многие боксы такого типа оснащены системой SlideLock. Она автоматически блокирует закрытую крышку, а специальные индикаторы позволяют удостовериться, что бокс плотно закрыт. Есть также боксы, крышка которых открывается с обеих сторон, что позволяет без лишних усилий достать любую вещь.
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Кирилл Синельников, эксперт бренда Thule
Сейчас на рынке очень много удобных и надежных моделей, которые не влияют на динамику и устойчивость автомобиля, но стоит также обратиться к независимым краш-тестам, чтобы составить объективное представление о надежности выбранного вами варианта. В любом случае старайтесь не набирать много вещей, поскольку это увеличивает расход топлива, а соответственно, и бюджет путешествия.
Приобрести автомобильные гаджеты
В автомобильное путешествие помимо стандартного набора зарядных устройств для телефона, портативных аккумуляторов, фотоаппаратов, дисков с музыкой и наушников следует взять инвертор на 220 вольт. Не забудьте также о кружках с подогревом. Все скоропортящиеся продукты храните в сумке-холодильнике на 20 литров. Он дольше сохраняет свежесть продуктов и прохладу напитков.
Помните, что никто не застрахован от ДТП. И хотя во время путешествия думать об этом совсем не хочется, все же лучше приобрести видеорегистратор для собственного спокойствия.
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