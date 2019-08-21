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21 августа 2019, 17:07

Чек-лист для автопутешественника: как подготовить автомобиль к дальней поездке

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Фото Thule
Автомобильное путешествие – довольно выгодный и распространенный способ отдохнуть. Чтобы в дороге вас не настигли типичные страхи автомобилиста, нужно быть готовым ко всему. Расскажем, как привезти из отпуска только хорошие впечатления и не загнать своего железного коня?
Чек лист для автопутешественника как подготовить автомобиль к дальней поездке

Фото Thule

Чек лист для автопутешественника как подготовить автомобиль к дальней поездке

Фото Thule

Чек лист для автопутешественника как подготовить автомобиль к дальней поездке

Фото Thule

Чек лист для автопутешественника как подготовить автомобиль к дальней поездке

Фото Thule

Чек лист для автопутешественника как подготовить автомобиль к дальней поездке

Фото Thule

Чек лист для автопутешественника как подготовить автомобиль к дальней поездке
Чек лист для автопутешественника как подготовить автомобиль к дальней поездке
Чек лист для автопутешественника как подготовить автомобиль к дальней поездке
Чек лист для автопутешественника как подготовить автомобиль к дальней поездке
Чек лист для автопутешественника как подготовить автомобиль к дальней поездке

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Автопутешествие – это настоящее испытание для вашего автомобиля, поэтому прежде, чем отправиться отдыхать, не забудьте пройти полный технический осмотр. Проверьте состояние шин, давление в них, а также балансировку колес. Если не уделить этому должное внимание, во время путешествия вы можете полностью разбить ходовую автомобиля.

Необходимо обратить внимание на уровень всех технических жидкостей в машине. Посмотрите, где требуется долив, а где – полная замена. Например, автоматическая коробка передач очень чувствительна к качеству машинного масла, поэтому перед дальней поездкой его лучше заменить.
Проверьте состояние ремней безопасности, стеклоочистителей, выхлопной системы и ручного тормоза. Такой осмотр можно сделать самостоятельно, а вот контроль за состоянием подвески лучше доверить квалифицированным специалистам. При необходимости они заменят неисправные детали подвески.

Запастись вещами «на всякий случай»

Успех вашего путешествия зависит от того, насколько предусмотрительными вы будете. Очень важно взять с собой самый необходимый водительский минимум: набор отверток и гаечных ключей, домкрат, насос, буксировочный трос, огнетушитель, а также знак аварийной остановки и аптечку. Положите в сумку для инструментов фонарик, набор запасных ламп, провода для прикуривания и запасную батарейку для брелока сигнализации. Подготовьте запасное колесо: нередки случаи, когда во время путешествия возникают боковые проколы.  

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Пригодятся также предохранители, провода различного сечения и хомуты с термостойким скотчем. С их помощью можно предотвратить течь в радиаторной решетке или в бензобаке. Наверное, каждый водитель испытывал страх встать посреди дороги из-за пустого топливного бака. Особенно во время дальней поездки по глухой проселочной местности. Чтобы страх не воплотился в реальность и не испортил вам впечатление от путешествия, запаситесь канистрой бензина, а также баночкой антифриза и тормозной жидкости.

Продумать расположение вещей

Отправляясь в большое путешествие всей семьей, стоит ответственно подойти к упаковке багажа. И хотя с автомобилем себя можно не ограничивать и брать все для комфортной поездки, стоит помнить, что чем больше весит машина, тем больше бензина она расходует.

Главное правило – старайтесь использовать место в автомобиле по максимуму: в том числе пространство под сиденьями. Вместо одной огромной сумки используйте несколько небольших пакетов, но тщательно закрепляйте их и кладите плотнее. Все инструменты, сменную одежду, спальники, детские игрушки, еду и книги держите под рукой.

Если в отпуск едет вся семья и большого количества вещей не избежать, стоит позаботиться о комфорте и безопасности пассажиров. Для этого лучше всего переложить легкие вещи в дополнительный бокс на крыше. Его главные качества – аэродинамика, надежность и вместительность.

« Многие боксы такого типа оснащены системой SlideLock. Она автоматически блокирует закрытую крышку, а специальные индикаторы позволяют удостовериться, что бокс плотно закрыт. Есть также боксы, крышка которых открывается с обеих сторон, что позволяет без лишних усилий достать любую вещь. »
Кирилл Синельников, эксперт бренда Thule


Сейчас на рынке очень много удобных и надежных моделей, которые не влияют на динамику и устойчивость автомобиля, но стоит также обратиться к независимым краш-тестам, чтобы составить объективное представление о надежности выбранного вами варианта. В любом случае старайтесь не набирать много вещей, поскольку это увеличивает расход топлива, а соответственно, и бюджет путешествия.

Приобрести автомобильные гаджеты

В автомобильное путешествие помимо стандартного набора зарядных устройств для телефона, портативных аккумуляторов, фотоаппаратов, дисков с музыкой и наушников следует взять инвертор на 220 вольт. Не забудьте также о кружках с подогревом. Все скоропортящиеся продукты храните в сумке-холодильнике на 20 литров. Он дольше сохраняет свежесть продуктов и прохладу напитков.

Помните, что никто не застрахован от ДТП. И хотя во время путешествия думать об этом совсем не хочется, все же лучше приобрести видеорегистратор для собственного спокойствия.


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Чехлы на сиденья
Цитата:| Кому: Святославыч гуглить это слишком просто :D
niki93
Штраф за не пристегнутый ремень
Цитата:| Кому: Владимир я бы после такого не ремня боялся бы, а машины
niki93
Кто пользовался услугами юристов в инете ?
что-то мне кажется бесплатно уже никто этого не сделает даже онлайн
niki93
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Чек-лист для автопутешественника: как подготовить автомобиль к дальней поездке
Пройти техосмотр{{material_127207}}Автопутешествие – это настоящее испытание для вашего автомобиля, поэтому прежде, чем отправиться отдыхать, не забудьте пройти полный технический осмотр. Проверьте состояние шин, давление в них, а также балансировку колес. Если не уделить этому должное внимание, во время путешествия вы можете полностью разбить ходовую автомобиля.Необходимо обратить внимание на уровень всех технических жидкостей в машине. Посмотрите, где требуется долив, а где – полная замена. Например, автоматическая коробка передач очень чувствительна к качеству машинного масла, поэтому перед дальней поездкой его лучше заменить. Проверьте состояние ремней безопасности, стеклоочистителей, выхлопной системы и ручного тормоза. Такой осмотр можно сделать самостоятельно, а вот контроль за состоянием подвески лучше доверить квалифицированным специалистам. При необходимости они заменят неисправные детали подвески. Запастись вещами «на всякий случай»Успех вашего путешествия зависит от того, насколько предусмотрительными вы будете. Очень важно взять с собой самый необходимый водительский минимум: набор отверток и гаечных ключей, домкрат, насос, буксировочный трос, огнетушитель, а также знак аварийной остановки и аптечку. Положите в сумку для инструментов фонарик, набор запасных ламп, провода для прикуривания и запасную батарейку для брелока сигнализации. Подготовьте запасное колесо: нередки случаи, когда во время путешествия возникают боковые проколы.  {{material_126775}}Пригодятся также предохранители, провода различного сечения и хомуты с термостойким скотчем. С их помощью можно предотвратить течь в радиаторной решетке или в бензобаке. Наверное, каждый водитель испытывал страх встать посреди дороги из-за пустого топливного бака. Особенно во время дальней поездки по глухой проселочной местности. Чтобы страх не воплотился в реальность и не испортил вам впечатление от путешествия, запаситесь канистрой бензина, а также баночкой антифриза и тормозной жидкости.Продумать расположение вещей Отправляясь в большое путешествие всей семьей, стоит ответственно подойти к упаковке багажа. И хотя с автомобилем себя можно не ограничивать и брать все для комфортной поездки, стоит помнить, что чем больше весит машина, тем больше бензина она расходует.Главное правило – старайтесь использовать место в автомобиле по максимуму: в том числе пространство под сиденьями. Вместо одной огромной сумки используйте несколько небольших пакетов, но тщательно закрепляйте их и кладите плотнее. Все инструменты, сменную одежду, спальники, детские игрушки, еду и книги держите под рукой. Если в отпуск едет вся семья и большого количества вещей не избежать, стоит позаботиться о комфорте и безопасности пассажиров. Для этого лучше всего переложить легкие вещи в дополнительный бокс на крыше. Его главные качества – аэродинамика, надежность и вместительность. {{person_257_Многие боксы такого типа оснащены системой SlideLock. Она автоматически блокирует закрытую крышку, а специальные индикаторы позволяют удостовериться, что бокс плотно закрыт. Есть также боксы, крышка которых открывается с обеих сторон, что позволяет без лишних усилий достать любую вещь.}} Сейчас на рынке очень много удобных и надежных моделей, которые не влияют на динамику и устойчивость автомобиля, но стоит также обратиться к независимым краш-тестам, чтобы составить объективное представление о надежности выбранного вами варианта. В любом случае старайтесь не набирать много вещей, поскольку это увеличивает расход топлива, а соответственно, и бюджет путешествия.Приобрести автомобильные гаджетыВ автомобильное путешествие помимо стандартного набора зарядных устройств для телефона, портативных аккумуляторов, фотоаппаратов, дисков с музыкой и наушников следует взять инвертор на 220 вольт. Не забудьте также о кружках с подогревом. Все скоропортящиеся продукты храните в сумке-холодильнике на 20 литров. Он дольше сохраняет свежесть продуктов и прохладу напитков.Помните, что никто не застрахован от ДТП. И хотя во время путешествия думать об этом совсем не хочется, все же лучше приобрести видеорегистратор для собственного спокойствия.
2019-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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