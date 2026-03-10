Гуманоидный робот Xiaomi вышел на сборку автомобилей — как надо закручено 9 гаек из 10

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 11:03

Прорыв Xiaomi: человекоподобный робот впервые вышел на конвейер по сборке электромобилей

Прорыв Xiaomi: человекоподобный робот впервые вышел на конвейер по сборке электромобилей

Гуманоидный робот Xiaomi вышел на сборку автомобилей — как надо закручено 9 гаек из 10

Прорыв Xiaomi: человекоподобный робот впервые вышел на конвейер по сборке электромобилей

На заводе по производству электромобилей человекоподобный робот Xiaomi три часа работал на сборке, показав высокий процент успешных операций. Это событие может изменить подход к автоматизации в автопроме и усилить конкуренцию между крупнейшими игроками рынка.

На заводе по производству электромобилей человекоподобный робот Xiaomi три часа работал на сборке, показав высокий процент успешных операций. Это событие может изменить подход к автоматизации в автопроме и усилить конкуренцию между крупнейшими игроками рынка.

В мировой практике произошло знаковое событие: человекоподобный робот Xiaomi был впервые задействован на сборочной линии электромобилей. Это не просто технологический эксперимент, а настоящий вызов для отрасли. Робот проработал в автономном режиме три часа подряд, выполняя установку самонарезающих гаек на элементы кузова. Точность операций составила 90,2% — показатель, вплотную приближающийся к требованиям современных конвейеров.

Главная сложность задачи заключалась в точности захвата гаек: их шлицевая структура и нестабильное положение создают трудности даже для опытных рабочих. Ситуацию усугубляли магнитные помехи и необходимость синхронизации с движущейся линией. Инженеры Xiaomi решили эти проблемы с помощью собственной большой модели VLA (Vision-Language-Action) под названием Xiaomi-Robotics-0. Модель, обрабатывающая 4,7 миллиарда параметров, использует технологию обучения с подкреплением. Такой подход позволяет роботу быстро адаптироваться к изменениям среды и минимизировать потребность в ручном управлении.

Ключевую роль сыграла интеграция мультимодальных сенсоров: технического зрения, тактильной обратной связи и проприоцепции (ощущения положения суставов). Это снижает вероятность ошибок в сложных сценариях и повышает стабильность работы. Для координации движений корпуса применяется гибридная архитектура, сочетающая оптимизационные алгоритмы и обучение с подкреплением. Контроллер робота был «натаскан» на сотнях миллионов симуляций, что обеспечивает мгновенную реакцию и устойчивость даже в экстремальных условиях.

В компании отмечают: установка самонарезающих гаек — лишь первый этап внедрения андроидов в автопром. Сейчас Xiaomi тестирует роботов на других операциях, традиционно считающихся «человеческими»: захват контейнеров, монтаж эмблем и ряд смежных задач. Конечная цель — сократить узкие места производственного цикла и повысить выход годной продукции, что критически важно для массовой роботизации заводов.

Глава компании Лэй Цзюнь уверен, что в ближайшие пять лет человекоподобные роботы станут привычной частью производственных процессов на предприятиях Xiaomi. На фоне растущей конкуренции в сфере воплощенного интеллекта, где Tesla и Xpeng также активно инвестируют в робототехнику, успехи Xiaomi выглядят особенно знаковыми. Илон Маск уже анонсировал, что к концу 2026 года робот Optimus от Tesla сможет выполнять сложные конвейерные задачи, а Xpeng строит завод по массовому производству человекоподобных роботов в Гуанчжоу. Рынок вступает в эру настоящей гонки за лидерство в автоматизации автопрома.

Упомянутые марки: Xiaomi, Tesla , XPeng
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Сяоми, Тесла, Икспенг

Похожие материалы Сяоми, Тесла, Икспенг

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Уфа Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться