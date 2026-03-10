Гуманоидный робот Xiaomi вышел на сборку автомобилей — как надо закручено 9 гаек из 10

Прорыв Xiaomi: человекоподобный робот впервые вышел на конвейер по сборке электромобилей

На заводе по производству электромобилей человекоподобный робот Xiaomi три часа работал на сборке, показав высокий процент успешных операций. Это событие может изменить подход к автоматизации в автопроме и усилить конкуренцию между крупнейшими игроками рынка.

В мировой практике произошло знаковое событие: человекоподобный робот Xiaomi был впервые задействован на сборочной линии электромобилей. Это не просто технологический эксперимент, а настоящий вызов для отрасли. Робот проработал в автономном режиме три часа подряд, выполняя установку самонарезающих гаек на элементы кузова. Точность операций составила 90,2% — показатель, вплотную приближающийся к требованиям современных конвейеров.

Главная сложность задачи заключалась в точности захвата гаек: их шлицевая структура и нестабильное положение создают трудности даже для опытных рабочих. Ситуацию усугубляли магнитные помехи и необходимость синхронизации с движущейся линией. Инженеры Xiaomi решили эти проблемы с помощью собственной большой модели VLA (Vision-Language-Action) под названием Xiaomi-Robotics-0. Модель, обрабатывающая 4,7 миллиарда параметров, использует технологию обучения с подкреплением. Такой подход позволяет роботу быстро адаптироваться к изменениям среды и минимизировать потребность в ручном управлении.

Ключевую роль сыграла интеграция мультимодальных сенсоров: технического зрения, тактильной обратной связи и проприоцепции (ощущения положения суставов). Это снижает вероятность ошибок в сложных сценариях и повышает стабильность работы. Для координации движений корпуса применяется гибридная архитектура, сочетающая оптимизационные алгоритмы и обучение с подкреплением. Контроллер робота был «натаскан» на сотнях миллионов симуляций, что обеспечивает мгновенную реакцию и устойчивость даже в экстремальных условиях.

В компании отмечают: установка самонарезающих гаек — лишь первый этап внедрения андроидов в автопром. Сейчас Xiaomi тестирует роботов на других операциях, традиционно считающихся «человеческими»: захват контейнеров, монтаж эмблем и ряд смежных задач. Конечная цель — сократить узкие места производственного цикла и повысить выход годной продукции, что критически важно для массовой роботизации заводов.

Глава компании Лэй Цзюнь уверен, что в ближайшие пять лет человекоподобные роботы станут привычной частью производственных процессов на предприятиях Xiaomi. На фоне растущей конкуренции в сфере воплощенного интеллекта, где Tesla и Xpeng также активно инвестируют в робототехнику, успехи Xiaomi выглядят особенно знаковыми. Илон Маск уже анонсировал, что к концу 2026 года робот Optimus от Tesla сможет выполнять сложные конвейерные задачи, а Xpeng строит завод по массовому производству человекоподобных роботов в Гуанчжоу. Рынок вступает в эру настоящей гонки за лидерство в автоматизации автопрома.