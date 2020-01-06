Музей ретро-автомобилей в Сочи: мал золотник, да дорог
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Выставочных экземпляров, прямо скажем, немного – 17 ед., при этом в Дагомысе было еще меньше машин, поскольку павильон был чуть меньше. Основа экспозиции – американские и отечественные машины. Все в хорошем состоянии, многие, что называется, на ходу. Штатовские модели практически не подвергались реставрации. Исключение составляют Dodge и Ford Eifel, за приведение которого в порядок отдали 1,5 млн рублей.
Штатовцы
*** Saxon. Основателями фирмы были Гарри (не Генри) Форд и Хью Чалмерс. Первенцем фирмы Saxon в 1913 году стал легкий автомобиль «Фор» с 4-цилиндровым двигателем и узким 2-местным салоном. В свое время автомобиль пользовался большой популярностью. Успех побудил руководство компании выпустить в 1915 году модель Six, оснащенную 6-цилиндровым мотором и большим 4-местным кузовом. Представленный в коллекции экземпляр является именно этим автомобилем. Производство модели было прекращено в 1923-м. В связи с недолгим существованием фирмы Saxon в мире на сегодняшний день сохранились единичные экземпляры ее машин, и все они – настоящая редкость. Представленный автомобиль технически исправен и находится на ходу.
*** Ford T. Год выпуска – 1915-й. «Жестяная Лизи», как ее в обиходе называли американцы, стала одним из самых известных машин в истории мирового автомобилестроения. В те годы Ford T стоил 260 долларов. Выпускался в самых различных модификациях – от небольших автофургонов до карет «скорой помощи». Представленный экземпляр предназначался для работы на фермерских хозяйствах. Экспонат находится в рабочем состоянии, хотя уже в годы приснопамятной «Антилопы Гну» товарища Бендера (1927 год) уже слыл солидным дедушкой.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
*** Ford A. Полицейская модификация образца 1929 года выпуска, то есть во времена Великой американской депрессии. Продажи автомобилей в те годы резко снизились, однако Генри Форд, благодаря дешевизне своей продукции, имел гарантированный правительственный заказ, особенно на полицейские спецмашины. Представленный образец оснащен всеми необходимыми для полицейского автомобиля средствами – сиреной, мигалками, ножными и ручными кандалами, предназначенными для транспортировки преступников. Продолжительное время ревностно служил в полиции штата Техас. Находится в «боевом» состоянии, включая кандалы, а потому при необходимости готов пополнить парк спецавтомобилей российской полиции.
*** Oldsmobile Super 88. Год выпуска – 1958-й. Объем двигателя – 6080 куб. см. Мощность – 305 л.с. Использовалась автоматическая АКПП. За годы производства конвейер покинуло 33 844 автомобиля данной модели. В свое время в США автомобиль пользовался большим спросом за свою оригинальность, мощность и комфортабельность.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
*** Dodge 1937 года выпуска. Рабочий объем двигателя - 3569 куб. см. Мощность – 87 л.с. Братья Додж вошли в историю мирового автомобилестроения тем, что первые в Америке изготовили массовые легковые автомобили с открытыми цельнометаллическими сварными кузовами. Прочные конструкции Dodge выдержали испытания Первой мировой войной, когда их использовали в качестве штабных и санитарных машин.
Немного Европы
*** BMW. Год выпуска представленного 45-сильного экземпляра – 1938-й. Выпуск автомобиля осуществлялся в период с 1938 по 1941 г.г. После Второй мировой войны производство модели BMW 321, а также различный вариантов типа EMW.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Наши, родненькие
*** ЗАЗ-965. Год выпуска – 1961-й. Объем двигателя – 650 куб см, мощность 27 лошадиных сил. Разработка автомобиля ЗАЗ-965 началась в 1955 году. За образец был взят популярный в те годы и однозначно удачный по конструкции FIAT 600. Первый опытный образец отличался от «туринца» формой «передка» и кормы кузова, размером колес. У «нашего» была усиленная коробка передач и оригинальный мотор. Первая партия «Запорожцев» была выпущена в 1960-м, производство продолжалось недолгие 9 лет. Несмотря на всю потешность, ЗАЗ-965 показал себя неплохо, прежде всего в сельской местности и районах с плохими дорожными условиями.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
7-местный ГАЗ-14 оснащался 8-цилиндровым V-образным двигателем рабочим объемом 5526 куб. см, который развивал 200 л.с. Лимузин снаряженной массой 3150 кг мог двигаться с максимальной скоростью 175 км/ч. В салоне применялся кондиционер японского производства.
*** ГАЗ-69. Год выпуска – 1960-й. Мощность двигателя – 55 л.с., скорость – до 90 км/с, снаряженная масса – 1535 кг. Серийное производство этой модели стартовало на Горьковском автозаводе в 1953 году. В 1956-м производство было переведено в Ульяновск. «Газик» получил широкое распространение в армии и народном хозяйстве. Экспортировался в более чем 50 стран мира. Выпуск продолжался до 1972 года.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
*** «Москвич-2140». Год выпуска – 1976-й. Объем двигателя – 1,48 литра, мощность – 75 л.с. Серийное производство модели «2140» осуществлялось на столичном заводе АЗЛК в период с 1976 по 1988 г.г. По сути, это модернизация модели «412». Отличие – более современный кузов, интерьер и светотехника, у автомобиля дисковые двухконтурные передние тормоза, улучшенная система органов управления. Автомобиль полностью исправлен и на ходу. В свое время был спасен от утилизации и через некоторое время будет по-настоящему ретро-экземпляром.
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