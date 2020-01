Музей ретро-автомобилей в Сочи: мал золотник, да дорог

Выставочных экземпляров, прямо скажем, немного – 17 ед., при этом в Дагомысе было еще меньше машин, поскольку павильон был чуть меньше. Основа экспозиции – американские и отечественные машины. Все в хорошем состоянии, многие, что называется, на ходу. Штатовские модели практически не подвергались реставрации. Исключение составляют Dodge и Ford Eifel, за приведение которого в порядок отдали 1,5 млн рублей. Штатовцы*** Saxon. Основателями фирмы были Гарри (не Генри) Форд и Хью Чалмерс. Первенцем фирмы Saxon в 1913 году стал легкий автомобиль «Фор» с 4-цилиндровым двигателем и узким 2-местным салоном. В свое время автомобиль пользовался большой популярностью. Успех побудил руководство компании выпустить в 1915 году модель Six, оснащенную 6-цилиндровым мотором и большим 4-местным кузовом. Представленный в коллекции экземпляр является именно этим автомобилем. Производство модели было прекращено в 1923-м. В связи с недолгим существованием фирмы Saxon в мире на сегодняшний день сохранились единичные экземпляры ее машин, и все они – настоящая редкость. Представленный автомобиль технически исправен и находится на ходу. *** Ford T. Год выпуска – 1915-й. «Жестяная Лизи», как ее в обиходе называли американцы, стала одним из самых известных машин в истории мирового автомобилестроения. В те годы Ford T стоил 260 долларов. Выпускался в самых различных модификациях – от небольших автофургонов до карет «скорой помощи». Представленный экземпляр предназначался для работы на фермерских хозяйствах. Экспонат находится в рабочем состоянии, хотя уже в годы приснопамятной «Антилопы Гну» товарища Бендера (1927 год) уже слыл солидным дедушкой.{{gallery_1887}} {{photo_text_288}} *** Durant. Год выпуска – 1922-й. Уильям Дюрант – основатель концерном GM, Buick и Chevrolet после Первой Мировой войны вынужден был оставить работу в своих компаниях. И в 1921-м он основывает новую фирму – Durant Motors с выпуском машин под названием Durant. Финансовый кризис 1929 года, увы, разорил компанию и в 1936-м было признано официальное банкротство г-на Дюранта. Представленный автомобиль находится в рабочем состоянии и до недавних пор возил туристов в империи Голливуда. Характерная его особенность, равно как и двух предыдущих машин (Saxon и Ford T) – деревянные спицы колес. О наличии подобных машин в США на данный момент информации нет (если только в частных коллекциях).*** Ford A. Полицейская модификация образца 1929 года выпуска, то есть во времена Великой американской депрессии. Продажи автомобилей в те годы резко снизились, однако Генри Форд, благодаря дешевизне своей продукции, имел гарантированный правительственный заказ, особенно на полицейские спецмашины. Представленный образец оснащен всеми необходимыми для полицейского автомобиля средствами – сиреной, мигалками, ножными и ручными кандалами, предназначенными для транспортировки преступников. Продолжительное время ревностно служил в полиции штата Техас. Находится в «боевом» состоянии, включая кандалы, а потому при необходимости готов пополнить парк спецавтомобилей российской полиции. *** Oldsmobile Super 88. Год выпуска – 1958-й. Объем двигателя – 6080 куб. см. Мощность – 305 л.с. Использовалась автоматическая АКПП. За годы производства конвейер покинуло 33 844 автомобиля данной модели. В свое время в США автомобиль пользовался большим спросом за свою оригинальность, мощность и комфортабельность. {{gallery_1888}} *** Packard Six 120. Год выпуска – 1936-й. Объем двигателя - 4395 куб. см. Мощность – 100 л.с. Свой первый автомобиль основатель компании Джеймс Уорд Пэкард выпустил в ноябре 1899 года. Ставка была сделана на производство небольших партий ультрадорогих автомобилей. В то время как модель среднего класса стоило в работе 500-1000 долларов, цены на продукцию Packard начинались от 2600 долларов. Крупным игроком на рынке роскошных автомобилей компания Packard была на протяжении следующих 30 лет. Ее лимузины использовали президенты США и ряда других стран. Неплохую славу они имели и в СССР, поскольку «Пакардами» пользовались представители высшего руководства страны Советов. Производство Packard было приостановлено в 1966 году. {{material_123241}} *** Cadillac Lassal 1938 года выпуска. Объем двигателя – 7,4 литра, 183 л.с. Данный экспонат известен как первый в мире автомобиль, над внешностью которого трудился специальный дизайнер Харии Эри. Автомобили Lassal выпускались до 1940 года, и сохранившиеся до нашего времени экземпляры можно считать редкостью.*** Dodge 1937 года выпуска. Рабочий объем двигателя - 3569 куб. см. Мощность – 87 л.с. Братья Додж вошли в историю мирового автомобилестроения тем, что первые в Америке изготовили массовые легковые автомобили с открытыми цельнометаллическими сварными кузовами. Прочные конструкции Dodge выдержали испытания Первой мировой войной, когда их использовали в качестве штабных и санитарных машин.Немного Европы*** BMW. Год выпуска представленного 45-сильного экземпляра – 1938-й. Выпуск автомобиля осуществлялся в период с 1938 по 1941 г.г. После Второй мировой войны производство модели BMW 321, а также различный вариантов типа EMW.{{gallery_1886}} *** Ford Eifel. Год выпуска – 1938-й. Автомобиль получил свое название в честь горного хребта Эйфель, расположенного в западной части Германии. Оно и неудивительно, ведь в свое время компания Ford, решив избежать высоких таможенных сборов в Европе, основала свои сборочные предприятия в Англии и Германии. Для вторжения на рынок Старого Света машины, разработанные для своего, американского рынка, мало подходили, ибо были слишком дорогими. Потому-то и был разработан небольшой и относительно доступный автомобиль для Европы. {{material_126600}} В стандартном исполнении он предлагался с мотором всего 993 куб. см. А с 1934 года – как модель «C» в более дорогом исполнении с двигателем 1172 куб. см. Эта машина стала отправной точкой для создания основной продукции всех европейских отделений Ford. В Германии Ford C выпускался в период с 1935 по 1939 г.г. под именами Ford Koeln и Eifel. Всего было произведено 60 000 ед. В движении машины приводил 4-цилиндровый 4-тактный мотор мощностью 34 л.с. (при 4250 об/мин). По информации сотрудника музея, подобных машин в мире всего два – сочинский и один в ФРГ. Наши, родненькие*** ЗАЗ-965. Год выпуска – 1961-й. Объем двигателя – 650 куб см, мощность 27 лошадиных сил. Разработка автомобиля ЗАЗ-965 началась в 1955 году. За образец был взят популярный в те годы и однозначно удачный по конструкции FIAT 600. Первый опытный образец отличался от «туринца» формой «передка» и кормы кузова, размером колес. У «нашего» была усиленная коробка передач и оригинальный мотор. Первая партия «Запорожцев» была выпущена в 1960-м, производство продолжалось недолгие 9 лет. Несмотря на всю потешность, ЗАЗ-965 показал себя неплохо, прежде всего в сельской местности и районах с плохими дорожными условиями. {{gallery_1885}} *** ГАЗ-14 «Чайка». Автомобиль представительского класса разработан дизайнером Станиславом Волковым в 1969 году. Выпуск стартовал в 1977-м и продолжался до 1988-го. «Чайка» предназначалась для транспортного обслуживания номенклатурных работников не ниже министерского уровня. В общей сложности было выпущено не более 1000 единиц. При президенте М.С. Горбачеве было полностью уничтожено технологическое оборудование и техническая документация для производства модели. 7-местный ГАЗ-14 оснащался 8-цилиндровым V-образным двигателем рабочим объемом 5526 куб. см, который развивал 200 л.с. Лимузин снаряженной массой 3150 кг мог двигаться с максимальной скоростью 175 км/ч. В салоне применялся кондиционер японского производства. *** ГАЗ-69. Год выпуска – 1960-й. Мощность двигателя – 55 л.с., скорость – до 90 км/с, снаряженная масса – 1535 кг. Серийное производство этой модели стартовало на Горьковском автозаводе в 1953 году. В 1956-м производство было переведено в Ульяновск. «Газик» получил широкое распространение в армии и народном хозяйстве. Экспортировался в более чем 50 стран мира. Выпуск продолжался до 1972 года.{{gallery_1884}} Выставочный экземпляр является редкой командно-штабным автомобилем, который создавался для обеспечения радиосвязью командиров частей и начальников служб сухопутных войск. В состав оборудования входит УКВ-радиостанция Р-105Д. Автомобиль полностью исправлен и на ходу.*** «Москвич-2140». Год выпуска – 1976-й. Объем двигателя – 1,48 литра, мощность – 75 л.с. Серийное производство модели «2140» осуществлялось на столичном заводе АЗЛК в период с 1976 по 1988 г.г. По сути, это модернизация модели «412». Отличие – более современный кузов, интерьер и светотехника, у автомобиля дисковые двухконтурные передние тормоза, улучшенная система органов управления. Автомобиль полностью исправлен и на ходу. В свое время был спасен от утилизации и через некоторое время будет по-настоящему ретро-экземпляром.

2020-01-06