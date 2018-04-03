3 апреля 2018, 14:21

Чем больше автомобиль, тем больше пробег

Поговорку «большому кораблю – большое плавание» неожиданно подтвердили результаты исследования, проведенного специалистами портала Авто.ру. Они проанализировали данные по пробегу автомобилей, относящихся к разным классам. Выяснилось, что чем больше автомобиль, тем более значительный у него ежегодный километраж.
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  Чем больше автомобиль, тем больше пробег Чем больше автомобиль, тем больше пробег Чем больше автомобиль, тем больше пробег
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В основу исследования была положена европейская классификация легковых автомобилей. Все машины разделили на 6 классов
A (микроавтомобили)
B (небольшие автомобили)
C (средний класс)
D (семейные авто)
E (бизнес-класс)
J (кроссоверы и внедорожники)

В итоге выяснилось, что в среднем компакт-кары проезжают в год в 1,5 раза меньше, чем автомобили среднего класса. Хотя вариативность внутри каждой группы довольно существенная. Владельцы миниатюрных Kia Picanto проезжают в год всего 9,9 тысяч километров. А их «одноклассники» на китайских Lifan Smily – на четверть больше – 12,5 тысяч км. Минимальные пробеги в B-классе у Hyundai Hertz (11,1 тысяч), что почти в два раза меньше лидера Skoda Rapid (19,6). В С-классе разброс по данным не столь велик: от 13,4 тысяч у Peugeot 308 до 18,4 тысяч у Skoda Octavia.

В более крупном классе средние пробеги колеблются от 15,7 тысяч у кроссоверов (J класс) до 17,4 тысяч у седанов бизнес-класса (Е-класс). Но у семейного универсала Volvo XC70 пробег оказался еще больше – около 19,4 тысяч километров. За редким исключением, справедливым оказывается правило: чем больше сами машины, тем больше их средний пробег. Небольшие машины чаще покупают в качестве второго автомобиля в семье для поездок на работу или учебу. Но основная нагрузка ложится на полноценные семейные автомобили. 

Абсолютными лидерами рейтинга стали Lada Largus и Skoda Rapid – по 19,6 тысяч километров в год. На третьем месте Toyota Land Cruiser с 19 тысячами ежегодного пробега.

Авто.ру –  старейший автомобильный портал Рунета с одной из крупнейших в России баз объявлений от частных продавцов и дилеров. Создан в 1996 году, с 2014 года входит в группу компаний «Яндекса». Сейчас Авто.ру занимает лидирующие позиции в Москве и Санкт-Петербурге как по размеру базы объявлений, так и по доле в звонках дилерам. Ежедневно сервисы Авто.ру посещают более 1,5 миллионов пользователей.

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Чем больше автомобиль, тем больше пробег
В основу исследования была положена европейская классификация легковых автомобилей. Все машины разделили на 6 классов• A (микроавтомобили)• B (небольшие автомобили)• C (средний класс)• D (семейные авто)• E (бизнес-класс)• J (кроссоверы и внедорожники)В итоге выяснилось, что в среднем компакт-кары проезжают в год в 1,5 раза меньше, чем автомобили среднего класса. Хотя вариативность внутри каждой группы довольно существенная. Владельцы миниатюрных Kia Picanto проезжают в год всего 9,9 тысяч километров. А их «одноклассники» на китайских Lifan Smily – на четверть больше – 12,5 тысяч км. Минимальные пробеги в B-классе у Hyundai Hertz (11,1 тысяч), что почти в два раза меньше лидера Skoda Rapid (19,6). В С-классе разброс по данным не столь велик: от 13,4 тысяч у Peugeot 308 до 18,4 тысяч у Skoda Octavia.В более крупном классе средние пробеги колеблются от 15,7 тысяч у кроссоверов (J класс) до 17,4 тысяч у седанов бизнес-класса (Е-класс). Но у семейного универсала Volvo XC70 пробег оказался еще больше – около 19,4 тысяч километров. За редким исключением, справедливым оказывается правило: чем больше сами машины, тем больше их средний пробег. Небольшие машины чаще покупают в качестве второго автомобиля в семье для поездок на работу или учебу. Но основная нагрузка ложится на полноценные семейные автомобили. Абсолютными лидерами рейтинга стали Lada Largus и Skoda Rapid – по 19,6 тысяч километров в год. На третьем месте Toyota Land Cruiser с 19 тысячами ежегодного пробега.Авто.ру –  старейший автомобильный портал Рунета с одной из крупнейших в России баз объявлений от частных продавцов и дилеров. Создан в 1996 году, с 2014 года входит в группу компаний «Яндекса». Сейчас Авто.ру занимает лидирующие позиции в Москве и Санкт-Петербурге как по размеру базы объявлений, так и по доле в звонках дилерам. Ежедневно сервисы Авто.ру посещают более 1,5 миллионов пользователей.
2018-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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