3 апреля 2018, 14:21
Чем больше автомобиль, тем больше пробег
Поговорку «большому кораблю – большое плавание» неожиданно подтвердили результаты исследования, проведенного специалистами портала Авто.ру. Они проанализировали данные по пробегу автомобилей, относящихся к разным классам. Выяснилось, что чем больше автомобиль, тем более значительный у него ежегодный километраж.
В основу исследования была положена европейская классификация легковых автомобилей. Все машины разделили на 6 классов
• A (микроавтомобили)
• B (небольшие автомобили)
• C (средний класс)
• D (семейные авто)
• E (бизнес-класс)
• J (кроссоверы и внедорожники)
В итоге выяснилось, что в среднем компакт-кары проезжают в год в 1,5 раза меньше, чем автомобили среднего класса. Хотя вариативность внутри каждой группы довольно существенная. Владельцы миниатюрных Kia Picanto проезжают в год всего 9,9 тысяч километров. А их «одноклассники» на китайских Lifan Smily – на четверть больше – 12,5 тысяч км. Минимальные пробеги в B-классе у Hyundai Hertz (11,1 тысяч), что почти в два раза меньше лидера Skoda Rapid (19,6). В С-классе разброс по данным не столь велик: от 13,4 тысяч у Peugeot 308 до 18,4 тысяч у Skoda Octavia.
В более крупном классе средние пробеги колеблются от 15,7 тысяч у кроссоверов (J класс) до 17,4 тысяч у седанов бизнес-класса (Е-класс). Но у семейного универсала Volvo XC70 пробег оказался еще больше – около 19,4 тысяч километров. За редким исключением, справедливым оказывается правило: чем больше сами машины, тем больше их средний пробег. Небольшие машины чаще покупают в качестве второго автомобиля в семье для поездок на работу или учебу. Но основная нагрузка ложится на полноценные семейные автомобили.
Абсолютными лидерами рейтинга стали Lada Largus и Skoda Rapid – по 19,6 тысяч километров в год. На третьем месте Toyota Land Cruiser с 19 тысячами ежегодного пробега.
Авто.ру – старейший автомобильный портал Рунета с одной из крупнейших в России баз объявлений от частных продавцов и дилеров. Создан в 1996 году, с 2014 года входит в группу компаний «Яндекса». Сейчас Авто.ру занимает лидирующие позиции в Москве и Санкт-Петербурге как по размеру базы объявлений, так и по доле в звонках дилерам. Ежедневно сервисы Авто.ру посещают более 1,5 миллионов пользователей.
Читайте по теме
«Глас народа»: рекламный шар под рев моторов «Формулы-1»
03.04.2018, 09:51
Мы проехали по пятигорской узкоколейке в преддверии 115-летнего юбилея
02.04.2018, 16:22
Все о том же, насущном. «Хотели покататься», а теперь сядут
02.04.2018, 08:17
Вспоминаем долгую жизнь стильной Аlfa Romeo 164
01.04.2018, 21:57
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
30.03.2018, 12:35
Какие шины мы покупаем?
30.03.2018, 08:47
Читайте по теме
«Глас народа»: рекламный шар под рев моторов «Формулы-1»
03.04.2018, 09:51
Мы проехали по пятигорской узкоколейке в преддверии 115-летнего юбилея
02.04.2018, 16:22
Все о том же, насущном. «Хотели покататься», а теперь сядут
02.04.2018, 08:17
Вспоминаем долгую жизнь стильной Аlfa Romeo 164
01.04.2018, 21:57
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
30.03.2018, 12:35
Какие шины мы покупаем?
30.03.2018, 08:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
Добрый день, автолюбители! Выбираю свой первый авто, бюджет до 600 тыс., остановился на 2 вариантах, выбрать не могу. По технической части я ноль, визуально БМВ мне нравится гораздо больше, но знакомые отговаривают, типа замучаюсь ремонтировать. БМВ - 2008 год, дизель, 180 тыс пробега, 2л, 177 л.с. Мерс ...
вы же понимаете разницу механики и автомата? автомат конечно удобней, тем более если ещё и жена водит. ну а механика мне кажется надёжней.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное