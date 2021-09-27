Чем электрокары лучше обычных машин, и почему их не хотят покупать (не только в России)
Многие водители до сих пор не уверены, что электрокары – достойная альтернатива машинам с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Некоторые даже поклялись, что никогда не сядут за руль электромобиля. Рассмотрит подробнее все «за» и «против».
Невероятная динамика
Если и есть что-то, в чем электромобили бесспорно лучше, чем автомобили с ДВС, так это ускорение. Трансмиссии электромобилей менее сложны, чем у автомобилей с бензиновыми двигателями, а значит, мощность мотора почти мгновенно передается на колеса. Вот почему электрокары выигрывают в динамике у обычных машин. Например, новая Tesla Model S Plaid, которая весит 2,3 тонны, набирает первую «сотню» всего за 1,98 секунды.
Большой запас хода
Некогда емкость батареи серьезно ограничивала дальность хода без подзарядки. Но инженеры усердно потрудились, и большинство электромобилей сегодня имеют достаточный запас хода как для коротких, так и для длительных поездок. Например, Lucid Air недавно стал первым электромобилем с запасом хода 500 миль (800 километров), а электрокары Tesla уже давно с легкостью проезжают по 600 километров. По мере развития технологий скоро у нас появятся электромобили, способные преодолевать более 1 000 миль (1 600 километров) без подзарядки.
Меньше затрат на обслуживание
Помимо экономии на топливе, владельцы электромобилей также могут сэкономить на техническом обслуживании. У электромобилей меньше движущихся частей, чем у автомобилей с ДВС, а это значит, что потенциальных проблемных мест тоже немного. Владельцы электрокаров могут забыть о замене масла или свечей, в которых обычно нуждаются автомобили с бензиновыми двигателями. Вам также не придется заменять тормозные колодки электромобиля так часто, как в автомобиле с ДВС.
Скидки и льготы от государства
Во многих странах власти стимулируют автовладельцев приобретать электкары. Они предоставляют субсидии при покупке и льготы для владельцев. Даже в России с 2022 года можно рассчитывать на 25-процентную скидку при покупке электрокара отечественного производства, а в некоторых российских регионах владельцы электрокаров освобождены от уплаты транспортного налога.
Электромобили – символ высокого статуса
В наши дни владение электромобилем стало символом статуса, особенно среди молодежи. Они экологичны и показывают, что владелец обеспокоен изменением климата, что является модной тенденцией в наши дни. Кроме того, большинство электромобилей отличаются футуристическим дизайном, который притягивает взгляды на дороге. Электромобили также оснащены технологиями, взятыми прямо из научно-фантастических фильмов. Например, функция автоматической парковки в Tesla избавляет водителя от лишних хлопот. Он выходит из машины, она едет парковаться самостоятельно, а затем возвращается обратно к владельцу по вызову.
Несмотря на все эти бесспорные достоинства электрокаров у них есть ряд особенностей, которые пока препятствуют массовым продажам.
Электрокары дороже машин в ДВС
Высокая цена электрокаров – основная причина, по которой многие люди их не покупают. В большинстве случаев покупатели должны платить за электромобиль примерно на 10 000 долларов больше, чем они заплатили бы за аналогичный автомобиль с бензиновым двигателем. Электромобили начального уровня, такие как Nissan Leaf, обычно стоят от 30 000 долларов, а модели класса люкс – от 80 000 долларов и выше. Самый дешевый автомобиль Tesla, Model 3, стоит около 40 000 долларов. За эту сумму можно купить седан BMW 3-Series, который во всех отношениях лучше.
Недостаточно развитая инфраструктура
Дальность хода электрокаров серьезно выросла за последнее время, но водителю все равно требуется периодически заряжать свой электрокар. Поиск зарядной станции может стать серьезной проблемой даже в Европе и США, особенно в сельской местности. Да и сам процесс зарядки занимает значительно больше времени, чем заправка топливом на АЗС. Если заряжать электрокар дома от бытовой розетки, то на полную зарядку может уйти вся ночь.
Трудно отремонтировать самостоятельно
Современные автомобили с ДВС сложнее тех, что выпускались 20 – 30 лет назад, но большинство водителей все же могут самостоятельно решить минимальные технические проблемы. В любом случае, нет недостатка в автомастерских. С электрокарами все обстоит несколько сложнее. Например, если ломается Tesla, владельцам приходится ехать в сертифицированную СТО по ремонту Tesla или вызывать сертифицированного специалиста на дом.
Небольшой выбор электрокаров на вторичном рынке
Из-за дефицита чипов и нехватки новых машин у дилеров, рынок подержанных автомобилей по всему сейчас находится на подъеме. К сожалению, рынок подержанных электромобилей отличается от рынка автомобилей с ДВС. Электромобили составляют крошечный процент от всех продаж на вторичном рынке. Ведь многие настороженно относятся к покупке подержанного электрокара из-за опасения, что он вскоре сломается, или дорогостоящая батарея быстро отслужит срок, и ее придется менять.
Электромоторы не рычат
Это, вероятно, самая главная причина, по которой многие автолюбители скептически настроены в отношении электрокаров. Современные машины с ДВС намного тише, чем раньше, но многим по-прежнему нравится ласкающее слух урчание мотора. Некоторые автопроизводители предлагаю добавить в электрокары симулятор звука, но большинству настоящих ценителей такая уловка не нравится.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий