11 июня 2018, 12:22

Чем хороши моторные масла с малой вязкостью?

По причине ужесточения экологических требований автопроизводители создают новые модели, которые работают по стандартам европейского регламента и выполняющие принятые экологические нормы.
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Чем хороши моторные масла с малой вязкостью?

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В автомобилях стали появляться системы рециркуляции, а также доочистки выхлопных газов (каталитический нейтрализатор, сажевые фильтры и селективные катализаторы).

Понятно, что производителям автокомпонентов необходимо следовать за требованиями рынка и удовлетворять рекомендациям автоконцернов. В последние годы определилась тенденция по переходу от высоковязких смазочных материалов к более лёгким (0W-8, 0W-16, 5W-30). Эксперты выделили несколько ключевых преимуществ маловязких моторных масел.

Использование маловязких моторных масел снижает расход топлива, как следствие сокращается количество вредных выбросов в атмосферу.  Именно это требование является ключевым мотиватором, почему происходит стремительный переход на маловязкие масла класса 0W-8, 0W-16, 5W-30.

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Конструкции современных двигателей значительно отличаются от своих предшественников. В настоящее время зазоры между деталями минимальные. Только маловязкие масла способны проникнуть во все необходимые участки и сократить износ деталей, тем самым продлив работу машины. 

Наибольший износ двигателя происходит во время запуска. Высоковязкое моторное масло не успевает разогреться, в результате чего износ происходит намного быстрее по сравнению с тем, если залито маловязкое моторное масло.

Маловязкие масла существенно снижают трение между деталями двигателя при старте и осуществляют высокую передачу крутящего момента на колеса. Пик производительности при использовании маловязких масел достигается быстрее в сравнении с более вязкими маслами.

Следует отметить, что именно маловязкие масла адаптируются к условиям эксплуатации и режиму работы двигателя, за счет чего впоследствии снижаются энергозатраты и достигается экономия топлива.

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Чем хороши моторные масла с малой вязкостью?
{{material_122809}} В автомобилях стали появляться системы рециркуляции, а также доочистки выхлопных газов (каталитический нейтрализатор, сажевые фильтры и селективные катализаторы). Понятно, что производителям автокомпонентов необходимо следовать за требованиями рынка и удовлетворять рекомендациям автоконцернов. В последние годы определилась тенденция по переходу от высоковязких смазочных материалов к более лёгким (0W-8, 0W-16, 5W-30). Эксперты выделили несколько ключевых преимуществ маловязких моторных масел. Использование маловязких моторных масел снижает расход топлива, как следствие сокращается количество вредных выбросов в атмосферу.  Именно это требование является ключевым мотиватором, почему происходит стремительный переход на маловязкие масла класса 0W-8, 0W-16, 5W-30. {{material_122601}} Конструкции современных двигателей значительно отличаются от своих предшественников. В настоящее время зазоры между деталями минимальные. Только маловязкие масла способны проникнуть во все необходимые участки и сократить износ деталей, тем самым продлив работу машины.  Наибольший износ двигателя происходит во время запуска. Высоковязкое моторное масло не успевает разогреться, в результате чего износ происходит намного быстрее по сравнению с тем, если залито маловязкое моторное масло. Маловязкие масла существенно снижают трение между деталями двигателя при старте и осуществляют высокую передачу крутящего момента на колеса. Пик производительности при использовании маловязких масел достигается быстрее в сравнении с более вязкими маслами. Следует отметить, что именно маловязкие масла адаптируются к условиям эксплуатации и режиму работы двигателя, за счет чего впоследствии снижаются энергозатраты и достигается экономия топлива.
2018-06-11
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