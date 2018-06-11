Чем хороши моторные масла с малой вязкостью?
Понятно, что производителям автокомпонентов необходимо следовать за требованиями рынка и удовлетворять рекомендациям автоконцернов. В последние годы определилась тенденция по переходу от высоковязких смазочных материалов к более лёгким (0W-8, 0W-16, 5W-30). Эксперты выделили несколько ключевых преимуществ маловязких моторных масел.
Использование маловязких моторных масел снижает расход топлива, как следствие сокращается количество вредных выбросов в атмосферу. Именно это требование является ключевым мотиватором, почему происходит стремительный переход на маловязкие масла класса 0W-8, 0W-16, 5W-30.
Наибольший износ двигателя происходит во время запуска. Высоковязкое моторное масло не успевает разогреться, в результате чего износ происходит намного быстрее по сравнению с тем, если залито маловязкое моторное масло.
Маловязкие масла существенно снижают трение между деталями двигателя при старте и осуществляют высокую передачу крутящего момента на колеса. Пик производительности при использовании маловязких масел достигается быстрее в сравнении с более вязкими маслами.
Следует отметить, что именно маловязкие масла адаптируются к условиям эксплуатации и режиму работы двигателя, за счет чего впоследствии снижаются энергозатраты и достигается экономия топлива.
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