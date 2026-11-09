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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

9 ноября 2026, 08:23

Коляска, багаж, запчасти: почему советские мотоциклисты выбирали Jawa 350, а не ČZ 350

Коляска, багаж, запчасти: почему советские мотоциклисты выбирали Jawa 350, а не ČZ 350

Чем Jawa 350/634 отличалась от ČZ 350/472 и почему один стал легендой двора, а второй — редким гостем

Коляска, багаж, запчасти: почему советские мотоциклисты выбирали Jawa 350, а не ČZ 350

Jawa 350/634 и ČZ 350/472 получили близкие двухтактные двигатели, но различались рамой и ходовой частью. «Ява» была массовее и удобнее для поездок с коляской, а редкий «Чезет» выбирали за особенности конструкции.

Jawa 350/634 и ČZ 350/472 получили близкие двухтактные двигатели, но различались рамой и ходовой частью. «Ява» была массовее и удобнее для поездок с коляской, а редкий «Чезет» выбирали за особенности конструкции.

В советском дворе вишневая «Ява» отличалась хромированными деталями и двумя глушителями. За примечательной внешностью стояло важное для владельца качество: мотоцикл подходил для ежедневных поездок и мог работать с боковым прицепом.

Практическое назначение помогает понять разницу между Jawa 350/634 и ČZ 350/472. Внешне и по основным параметрам эти модели были одинаковыми, однако устройство ходовой части и возможности эксплуатации у них расходились.

На выбор влияла и массовость «Явы». С 1963 по 1983 год в СССР было выпущено около 1,5 миллиона мотоциклов этой марки, поэтому многие машины успевали сменить нескольких владельцев. Jawa 350/634 выпускали с 1973 года; ее обновленная рама и подвеска подходили для ежедневного использования.

Сзади можно было взять пассажира или багаж, а конструкция предусматривала установку бокового прицепа. Производитель оговорил способ крепления и дал рекомендации по эксплуатации. Для семьи, которой нужен универсальный транспорт, это было весомым преимуществом.

Сходство моторов не означает полной взаимозаменяемости

Двигатели соответствующих моделей построены по близкой схеме: это двухцилиндровые двухтактные агрегаты с воздушным охлаждением. Рабочий объём составляет около 343,5 см³, диаметр цилиндра — 58 мм, ход поршня — 65 мм. В экспортных исполнениях мощность достигала примерно 22 л. с.

Унификация упрощала обслуживание: многие внутренние детали имели одинаковые размеры. Но полностью одинаковыми моторы считать нельзя — различались картеры и крепления. Отличались и элементы впуска, поэтому при ремонте учитывалась модель и конкретное исполнение.

Рама определяла назначение мотоцикла

Jawa 350/634 получила прочную дуплексную трубчатую раму, рассчитанную на дорожное использование с пассажиром и грузом. Возможность установки коляски расширила её практическую сферу. У ČZ 350/472 была своя конструкция ходовой части: ее задняя маятниковая вилка отличалась от явовской, как и передняя подвеска. Отдельными были и некоторые элементы колес.

«Чезет» не был заводским исполнением «Явы» с боковым прицепом. Его концепция больше подходит для одиночных поездок без регулярной перевозки дополнительного груза. Поэтому часть мотоциклистов воспринимала ČZ как более компактную и интересную в управлении машину, тогда как Jawa ассоциировалась с основательностью.

Модель ČZ 350/472 появилась в 1976 году и производилась на заводе в Страконице. Крупнейшими внешними рынками были СССР и Польша; мотоциклы также поставляли в Венгрию и другие страны. В Советском Союзе «Чезет» встречался реже «Явы», и это делало его менее выгодным приобретением.

У обеих марок были сильные позиции в спортивном мотостроении, особенно в мотокроссе. Это добавляло интереса к продукции завода, хотя сама ČZ 350/472 оставалась дорожным мотоциклом для поездок по твердым покрытиям, а не спортивной моделью в привычном смысле.

Ремонтопригодность зависела от доступности деталей

В советских условиях распространенность «Явы» помогала и после покупки: модель хорошо знали механики, материалы для ремонта были в наличии. Запчасти можно было искать через торговую организацию или у других мотоциклистов.

Для «Чезета» поиск необычных деталей ходовой части и облицовки был сложнее. Используемые узлы нельзя было просто заменить деталями от «Явы». Родство моторов упрощало обслуживание силового агрегата, но полной взаимозаменяемости не было.

Технику оценивают и по практичности, и по условиям владения. Для советского покупателя «Чезета» важным был и будущий ремонт: владельцу заранее приходилось думать о редких деталях, опыте и нужных контактах, связанных с дополнительным обслуживанием.

Итог выбора зависел от задачи. Jawa 350/634 рассчитана на двоих, ездит с пассажиром и берет багаж; к ней также можно было установить коляску. ČZ 350/472 предлагала собственную ходовую часть, но не такую универсальность. При ремонте двигателя многие внутренние детали имели общие размеры, однако характерные узлы двух моделей не были взаимозаменяемыми. 

Упомянутые модели: Jawa 350
Упомянутые марки: Jawa
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