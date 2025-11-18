Лазерные иридиевые свечи или стандартные: что выбрать для долгой службы – сравниваем детали

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

18 ноября 2025, 11:26

Свечи зажигания с лазерным иридием обещают больший ресурс и стабильную работу. В чем их секрет и почему они дороже обычных иридиевых? Разбираемся, как устроены современные свечи и какие технологии используют ведущие производители. Не спешите менять свечи, пока не узнаете все нюансы.

Владельцы современных автомобилей все чаще сталкиваются с выбором свечей зажигания разных типов. На рынке представлены медные, платиновые и иридиевые варианты, но особое внимание привлекают изделия с пометкой «Laser Iridium». Почему они стоят дороже?

Иридиевые свечи давно зарекомендовали себя как надежные и долговечные. Их центральный электрод изготовлен из иридия — металла, который прочнее меди и платины, а также выдерживает высокие температуры без ограничений износа. Однако не все иридиевые свечи одинаковы.

Свечи Laser Iridium изначально разрабатывались для установки на заводе, то есть для оригинальных комплектующих. Некоторые автомобили едут с конвейера уже с такими свечами под капотом. При этом приобрести их можно и самостоятельно — цена начинается примерно 800 рублей за штуку. В отличие от них, Iridium IX позиционируется как вариант для тюнинга или замены штатных свечей на более производительные. Но главное отличие кроется не только в назначениях.

Лазерные иридиевые свечи зажигания производятся с использованием двух драгоценных металлов. Их центральный электрод выполнен из иридия, а на боковом электроде нанесен слой платины. Подобная комбинация материалов обеспечивает стабильную работу на протяжении до 100 тысяч километров, а в некоторых случаях и дольше. Для достижения большей надёжности и устойчивости в конструкции некоторых моделей применяются несколько боковых электродов или специальные резисторы.

В отличие от них, свечи Iridium IX не имеют платинового покрытия на боковом электроде. Их ресурс обычно оценивается в 40–50 тысяч километров, что примерно в два раза меньше, чем у Laser Iridium, но при этом они стоят немного дешевле. Таким образом, выбор между ними зависит от ваших требований к автомобилю и условий эксплуатации, так как более доступные платиновые свечи иногда демонстрируют сопоставимую эффективность.

Если для вас важна максимальная устойчивость и стабильная работа двигателя, стоит обратить внимание на свечи с нанесением драгоценных металлов. Они лучше, способны прослужить дольше обычных иридиевых. Если же вы не планируете долгосрочную эксплуатацию или предпочитаете чаще менять свечи, можно выбрать более доступные варианты. Главное — подобрать свечи, которые подчеркивают именно ваш автомобиль и стиль вождения.

