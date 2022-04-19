Чем лучше внедорожник, тем дальше идти за… катером: происшествие на покатушках
Фото: youtube.com / Everydaydrones
Вызванные на помощь профессиональные спасатели только порвали трехдюймовый буксировочный трос. Затем на выручку приехали два эвакуатора. Они смогли протащить Ford Bronco примерно 30 метров и тоже были вынуждены отступиться. Внедорожник оказался слишком тяжелым, а песок слишком вязким, еще и колеса заклинило.
Инцидент произошел в заливе Френчмен (штат Мэн, США). По сообщению местной газеты Mount Desert Islander, только в понедельник утром дайвер сумел установить вокруг Bronco плавучие буи. Во время прилива, когда автомобиль освободился от песка, они помогли отбуксировать его поближе к берегу.
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